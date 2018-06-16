Несогласных в Калининграде больно бьют рублём, как пенсионеров и художников

В Калининграде активист регионального штаба Алексея Навального оштрафован судом за участие в несогласованной акции 5 мая, сообщил "Интерфаксу" юрист штаба Владимир Федоров. По его словам, полиция продолжает направлять в суд материалы, на основании которых наказанию подвергаются сторонники Навального, участвовавшие в акции 5 мая. "На этот раз активист штаба Владимир Неманов был оштрафован на 150 тысяч рублей. Это самый крупный штраф, который вынесен за участие в акции 5 мая", - сказал Федоров.

Представитель штаба пояснил, что ранее суд приговаривал активистов к общественным работам или штрафам на сумму не более 20 тысяч рублей. "Возможно, что и Неманов мог быть наказан общественными работами на десятки и даже сотни часов. Но на суде присутствовали журналисты из Франции, приехавшие на ЧМ-2018. Возможно, это и стало причиной, что активисту назначили столь крупный штраф, который считается более мягким наказанием, чем общественные работы", - добавил Федоров.

Напомним, 5 мая во многих городах России была проведена несогласованная акция протеста сторонников Алексея Навального под названием "Он нам не царь". В Калининграде на акцию пришли около 150 человек. Мероприятие прошло без эксцессов и задержаний. Но через пару недель полиция стала поочередно задерживать участников акции и составлять на них материалы об административных правонарушениях.

В Красноярске преподавательницу после акции 5 мая обвинили в насилии над полицейским

Еще более суровое наказание грозит участнице акции 5 мая в Красноярске. В отношении Наталии Подоляк, которая является экологической активисткой и преподавателем Сибирского федерального университета (СФУ), возбудили уголовное дело, сообщает "НГС.Новости".

По словам женщины, во время акции протеста она попыталась прийти на помощь одному из задержанных. "Когда всех грузили, я увидела, что одному мальчику стало плохо, он потерял сознание. А его без сознания все равно продолжали тащить…", - вспоминает Наталия.

В отчаянии женщина "ногой задела полицейского, чтобы на нее обратили внимание". Другой полицейский, занятый видеосъемкой, заметил это и начал кричать: "Она тебя пнула, напала на полицейского". Стражи порядка схватили Подоляк и запихнули в автобус.

После задержания в отношении педагога было возбуждено уголовное дело. В постановлении сказано, что Наталия "применила насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении 28-летнего полицейского". Она "нанесла ему удар ногой в область голени правой ноги, причинив тем самым физическую боль". За это преступление предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

От редакции: Помнится, именно это сочетание "от Калининграда до Владивостока" пугало кремлядей в 2012 в разговорах Сергея Удальцова, Лёни Развозжаева с упитанным гражданином Грузии в Белоруссии. Они боялись тогда солидарного протеста, перекрытий железнодорожных магистралей - но сейчас, видимо, не боятся, раз принимают пакет антинародных законов и идут "болеть" за спасительный, отвлекающий от классовой борьбы футбол. А во Владивостоке недавно пытались сорвать учредительную конференцию "Октрытой России" - но она всё состоялась.

А сумма, которую теперь вписывают в штраф за неблагонадёжность - видимо, утверждена где-то наверху. Недавно в Ленинграде так же штрафанули художницу - за талантливость в отражении ненависти к Путину масс, давно прорастающей, словно трава. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга постановил уничтожить картину арт-группы "Родина" "Девять стадий разложения вождя" и наложил штраф в 160 тысяч рублей на активистку Варю Михайлову за то, что она несла на первомайском профсоюзном шествии 2018 года эту картину с изображениями президента России Владимира Путина. Как написала Михайлова в своем Twitter, ее обвинили в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП). На шествии Михайлова шла в колонне "Партии мертвых" (проект арт-группы "Родина"), когда к ней подошел уполномоченный от комитета по законности Смольного Денис Хозяинов вместе с полицейскими.

Д.Ч.

Новости по теме:

Г-н Путин! Повышение пенсионного возраста - это уголовщина

Роснефтяной контрактище силовигархия отдала по семейной линии Кате Тихоновой

Вьетнамцы не хотят отдавать земли Китаю, а Путинская Россия давно даёт и землю, и газ, и нефть

За мундиаль заплатят сталинградские рабочие "Красного Октября", увольнениями и задержкой зарплат

Учредительную конференцию "Открытой России" во Владивостоке удалось провести, но всех "повязали"

За поругание образа Национального Лидера на первомайском профсоюзном шествии художников сильно штрафуют