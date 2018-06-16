Правящий в России класс продолжает вкладываться в американские госбумаги

Путинская Россия в апреле почти в два раза сократила свои вложения в американские ценные бумаги - на 47,5 миллиарда долларов до 48,7 миллиарда. Об этом, как отмечает РИА "Новости", говорится в заявлении на сайте Министерства финансов США. Таким образом, в рейтинге держателей бондов Россия опустилась с 16-й строки на 22-ю.

Лидером по-прежнему остается Китай, который владеет казначейскими бумагами на 1,18 триллиона долларов. На второй строчке располагается Япония (1,03 триллиона долларов).

Как напоминает агентство, ранее в Госдуме в ответ на санкции в отношении российского госдолга предлагали сократить вложения в американские ценные бумаги. Там, в частности, отмечали, что если пойти на такой шаг, то "российские деньги не будут работать в интересах американской экономики".

По состоянию на февраль 2018 года иностранные государства владели ценными бумагами США на общую сумму в 6,292 трлн, тогда как в феврале 2017 года эта цифра составляла 6,013 трлн. В первую десятку держателей облигаций госдолга, помимо уже названных, входят Ирландия, Великобритания, Швейцария, Люксембург, Гонконг и Тайвань.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что Россия должна быть готова к тому, что США расширят санкции и введут ограничения на инвестиции в российский госдолг. По словам чиновника, в правительстве РФ не видят логики в действиях американских властей, но продолжают надеяться на "благоразумие" администрации Трампа.

"Они действуют абсолютно иррационально, с нашей точки зрения. Рационально с точки зрения конкурентной борьбы со всем остальным миром. Тут мы скорее инструмент, чем конечная цель во многом. Или одновременно и инструмент, и цель", - разъяснил вице-премьер.

- Рациональность капитала, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - довольно часто выглядит иррационально для большей части человечества, вот например когда это же правительство, родное Дворковичу, тоннами давит "санкционку", которую можно было бы отдать малообеспеченным, вполне годные к употреблению продукты... Но в данном случае (при той самой борьбе капиталов - сырьевого расеянского и централизованнного, "верховного" капитала США) нас своей иррациональностью поражает иное: трубя на весь мир о "новой холодной войне", правительство Медведева, сиречь власть Путина продолжает, хоть и меньше, но вкладываться в ценные бумаги "потенциального противника", а свой госдолг таким образом, как Ахиллесову пяту подставляет под обстрел. Талантливое правительство - что тут скажешь... Своими же руками задирает цены на бензин, пенсионный возраст, НДС, ОСАГО для новичков - любить надо сильно такое правительство, чтобы ему доверять, но коли власть от бога в Эрэфии, то и её вложения в бумаги США - богоизбранные, что тут скажешь, "так надо" (вот только кому? фамилии бенефициаров желательно всё же знать)...