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Московский листок

Между Швейцарией и Бразилией, оказывается, пролегает ДНР

Опубликовано 16.06.2018 в разделе комментариев 3

днр мундиаль
Между Швейцарией и Бразилией, оказывается, пролегает ДНР

Группа болельщиков из Швейцарии, которые ехали в Ростов-на-Дону на матч чемпионата мира по футболу, чуть на оказалась на передовой военного противостояния в Донбассе, сообщила журналист и волонтер Анна Домбровская. Она опубликовала на Facebook фотографию с беспечными иностранцами, которых занесло в ДНР. 

"Болельщики ехали на матч Бразилия - Швейцария в Ростов-на-Дону, и навигатор проложил им путь через оккупированный Донецк. Ночевать болельщики планировали в отеле в оккупированной Амвросиевке!" - рассказала российская журналистка, которая уже несколько лет работает на востоке Украины.

"У швейцарцев в машине на торпеде красовался сувенирный кубок мира, а надписи на кузове однозначно указывали, что они едут в Россию на чемпионат мира по футболу 2018!" - пишет Домбровская. Она удивляется тому, что при пересечении границы Украины и на въезде в зону АТО у туристов, получается, не поинтересовались целью поездки.

Член ЦК ОКП Андрей Карелин комментирует: 

- Знаменательная история! Тут интересно не то, как на это отреагировали опубликовавшие данный эпизод упоротые сторонники т.н. ООС, живущие вымышленными мантрами типа "чемпионат мира в стране-агрессоре". Главное, что навигатор показал логистически оптимальный путь в Ростов-на-Дону. Ему же никто не втюхивал дурацких выдумок про "страну-агрессора", "ООС" и "террористов из ДНР". Собственно, нормальные советские люди всегда так и ездили. Потому что и Москва, и Донецк, и Амвросиевка, и Ростов-на-Дону - это территория СССР. Так было и будет, несмотря на временные умопомрачения огромного количества людей. Кстати, грамотные европейские болельщики, если им есть 40, это прекрасно понимают. Но оказалось, что и навигатор это прекрасно понимает! Я обычно всегда ругаюсь, когда вижу модное ныне словосочетание "искусственный интеллект" - но в данном случае искусственный-то оказался поумнее иных "естественных". "Нет, игрушечка-то, ничаво, право слово, ничаво...", - как говорил следователь из романа Иеремии Парнова.

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Всего комментариев к статье: 3
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дурень думкою богатеет...
Фурманов написал 16.06.2018 18:56
это про цк неясно чего и его члена,что ждет нового сссра.....
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(без названия)
nekanalov написал 16.06.2018 18:42
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Так было и будет, несмотря на
Так было и будет, написал 16.06.2018 18:23
Так было и будет
несмотря на
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