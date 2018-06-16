Новую зубатовщину не будут судить за "Новое величие", а попавшихся на наживку - попытаются

Депутаты Госдумы от КПРФ направили обращение генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность действий оперативников и следователей, работающих по уголовному делу движения "Новое величие". Как ранее писала "Новая газета", тайная экстремистская организация, судя по всему, была создана сотрудниками спецслужб. Затем силовики подстрекали молодых людей к вступлению в сообщество с целью последующего свержения власти в стране.

Как сообщает РБК, под запросом к Чайке подписались депутаты Валерий Рашкин, Валентин Шурчанов и Сергей Шаргунов. "У нас нет доступа к материалам дела, поэтому мы не торопимся утверждать, что была провокация преступления. Но если сведения СМИ верны, необходимо срочно защитить молодых людей и девушек, которых уже посадили в СИЗО и которых только готовятся посадить", - заявил Рашкин.

Депутат подчеркнул, что коммунисты не поддерживают "различных провокаторов, которые из-за границы толкают молодежь на необдуманные действия". "Но если и правоохранительные органы будут явно провоцировать молодых парней и девушек на создание экстремистских сообществ, чтобы их пересажать, это до добра не доведет", - заключил он.

Шаргунов, в свою очередь, призвал разобраться честно в обстоятельствах скандальной истории. "Не надо никого провоцировать и подставлять, не надо переламывать судьбы юных идеалистов", - заявил депутат.

Согласно материалам дела, "Новое величие" - экстремистская организация, созданная вскоре после провала так называемой "революции Мальцева" 5 ноября 2017 года. В материалах дела есть видеозапись, на которой Руслан Костыленков (следствие называет его лидером группировки) заявляет: "Целью организации было восстановление порядка на территории Российской Федерации, организация трибунала над членами правящей верхушки, отмена репрессивных действующих законов, Конституции".

При этом, как отмечает "Новая газета", ключевым свидетелем обвинения является Александр Константинов, который, судя по всему, сам является штатным сотрудником ФСБ. Он участвовал в объединении, арендовал помещение для сообщества, обеспечивал его финансово и даже стал автором "экстремистского" устава организации. По словам адвокатов фигурантов дела, Константинов придумал и само название движения "Новое величие".

Ранее матери двух арестованных по делу "Нового величия" девушек - Анны Павликовой и Марии Дубовик - записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, потребовав прекратить преследование своих дочерей и наказать провокаторов.

- Только что вернулся, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - с круглого стола Клуба левых историков, где одной из участниц был сделан блестящий доклад о "Полицейском социализме" Зубатова и его исторической роли в падении монархии, дискредитации правления Дома Романовых, и могу добавить, что вожделенная для силовигархии, для правящего клана и класса Николаевская Россия, которую потеряли - во всей красе воскресла, а методы провокаторской работы охранки нисколько не изменились, просто каких-то сто лет назад не было гаджетов, а вот гады были точно такие же, посмотрим как там Чайка, после собственных скандалов "семейных" объективно это всё "Новое величие" проанализирует, и кто за это сядет (фэсбов в генпрокуратуре не любят, но их сажать категорически не принято - даже за такую стрёмную инициативу на местах).

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