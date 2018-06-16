Димон Тосканский дотащил законопроект о повышении пенсионного возраста до думаков

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе, сообщила в субботу пресс-служба правительства России.
"Законопроектом предусматривается поэтапное повышение возраста, по достижении которого в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" назначается страховая пенсия по старости. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что "предусматривается переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на 1 год. Цель предлагаемых законопроектом изменений - повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям в части увеличения продолжительности жизни".
Законопроект о повышении пенсионного возраста был одобрен на заседании кабинета министров в четверг, 14 июня.
Тем временем всё больше граждан РФ голосуют против этой антинародной реформы.
Петиция размещена на сайте change.org по ссылке: https://www.change.org/p/не-повышать-пенсионный-возраст. Она была создана объединением профсоюзов Конфедерация труда России (КТР).
Как отмечают в КТР, чтобы ликвидировать дефицит пенсионного фонда необходимо вывести из тени рынок труда. Причина возникновения дефицита — отсутствие полноценных трудовых договоров у большого числа российских работников. По оценке Росстата и руководства Пенсионного фонда России, порядка 40% россиян трудится без официального оформления и, соответственно, от их зарплат не платятся страховые взносы. В итоге потери Пенсионного фонда составляют порядка 2,5 трлн рублей ежегодно.
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военным и полицейским вместе со всеми! написал 16.06.2018 19:04
-Что это? написал 16.06.2018 19:01
в Раше и Зимбабве написал 16.06.2018 18:50
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ВРАНЬЁ! Причина - ПЛОСКАЯ ШКАЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. Во всем мире (кроме Раши и Зимбабве) - ПРОГРЕССИВНАЯ. Во всем мире с минимальных зп. налоги вообще не платятся, зато миллионеры платят до 50%
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Тока в Раше уборщица с 10 тысяч зп и миллиардер с 10 миллиардов платят одинаково - 13% подоходного налога.
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ТРЕБУЙТЕ ВВЕДЕНИЯ ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЫ! ТРЕБУЙТЕ, ЧТОБЫ ВОРЫ И ЖУЛИКИ НАЧАЛИ ПЛАТИТЬ СО СВОИХ ВОРОВАННЫХ МИЛЛИАРДОВ.