Димон Тосканский дотащил законопроект о повышении пенсионного возраста до думаков

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе, сообщила в субботу пресс-служба правительства России.

"Законопроектом предусматривается поэтапное повышение возраста, по достижении которого в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" назначается страховая пенсия по старости. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "предусматривается переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на 1 год. Цель предлагаемых законопроектом изменений - повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям в части увеличения продолжительности жизни".

Законопроект о повышении пенсионного возраста был одобрен на заседании кабинета министров в четверг, 14 июня.

Тем временем всё больше граждан РФ голосуют против этой антинародной реформы.

Петиция размещена на сайте change.org по ссылке: https://www.change.org/p/не-повышать-пенсионный-возраст. Она была создана объединением профсоюзов Конфедерация труда России (КТР).

В профсоюзах обращают внимание, что при повышении пенсионного возраста значительная часть россиян никогда не получит пенсию. При сохранении существующих демографических тенденций, до 65 лет не доживет около 40% мужчин и 20% женщин.

Как отмечают в КТР, чтобы ликвидировать дефицит пенсионного фонда необходимо вывести из тени рынок труда. Причина возникновения дефицита — отсутствие полноценных трудовых договоров у большого числа российских работников. По оценке Росстата и руководства Пенсионного фонда России, порядка 40% россиян трудится без официального оформления и, соответственно, от их зарплат не платятся страховые взносы. В итоге потери Пенсионного фонда составляют порядка 2,5 трлн рублей ежегодно.

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