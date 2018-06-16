Миллионер Силуанов пророчит с реализацией пенсионной реформы новое качество жизни

Первый зампредседателя правительства, глава Минфина Антон Силуанов считает, что поэтапное повышение пенсионного возраста и увеличение НДС должны обеспечить экономический рост в России и высокое качество жизни граждан.
По его словам, предложенная кабмином пенсионная реформа призвана повысить реальные пенсии россиян, что является одной из приоритетных задач правительства на ближайшие годы.
— Предложения, которые мы рассматриваем сегодня, должны обеспечить новое качество экономического роста, новое качество жизни и увеличить доходы наших граждан, в том числе пенсионеров, — заявил первый вице-премьер на заседании российской трёхсторонней комиссии.
Силуанов также рассказал, что все полученные благодаря налоговой и пенсионной реформам средства пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев внёс в Государственную думу законопроект о повышении НДС до 20 процентов.
От редакции: Ну, собственно, вот так личное бытие одного из не самых ярких, но верных представителей правящего класса - влияет на его сознание. У Силуанова ведь согласно официальным декларациям - что ни день, то миллион. Его качество жизни растёт неуклонно, и ему о пенсии явно беспокоиться не приходится - ведь он полагает что нынешний беспредел капитализма с его чудовищным социальным расслоением продлится вечно, а значит, никто не помешает старости господину Силуанову наслаждаться всем "честно заработанным" на службе у тех, кто и его значительно побогаче - у силовигархии, которая богатеет напрямую от продажи всенародной нефти и газа... Повторяя традиционную демагогическую белиберду про качетство жизни - он лишь возвращает нас в 90-е, когда на такое "велись" многие представители даже интеллигенции, однако нынче-то мы учёные-верчёные.
"Новое качество жизни" - это после смерти пенсию получать? А не хотите ли, миллионер Силуанов, первым нам показать это новое качество? Причём желательно в подробностях.
Д.Ч.
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-Что это? написал 16.06.2018 20:30
Объясняю. Мои одноклассницы уже выходят на пензию. А мне-х у й знает когда. Некоторые, поддерживают, типа...Правда,не одноклассницы, а некоторые ...которые из одной школы, но постарше...
Вот и это х у й л о Силуанов п и з д и т, что пенсионеры станут больше получать. И чего? Я, бляха муха,должен в ладоши хлопать??
Умножьте такие недовольства и склоки на миллионы.
Геноцидники своих целей добьются- перессорить всех и вся.
Твари.
На Лобное место, на Красной площади!
Г ниды.
........ . . . написал 16.06.2018 20:29
что-то не заметно написал 16.06.2018 20:22
- что-то не заметно чтоб народ сильно поумнел - среди левых раздрай и среди остальных разброд и шатание и не понимание того что страна стоит на грани пропасти.
киргуду написал 16.06.2018 20:15
это просто ужас написал 16.06.2018 20:15
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СКАЗОЧНИКИ.....