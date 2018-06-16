Миллионер Силуанов пророчит с реализацией пенсионной реформы новое качество жизни

Первый зампредседателя правительства, глава Минфина Антон Силуанов считает, что поэтапное повышение пенсионного возраста и увеличение НДС должны обеспечить экономический рост в России и высокое качество жизни граждан.

По его словам, предложенная кабмином пенсионная реформа призвана повысить реальные пенсии россиян, что является одной из приоритетных задач правительства на ближайшие годы.

— Предложения, которые мы рассматриваем сегодня, должны обеспечить новое качество экономического роста, новое качество жизни и увеличить доходы наших граждан, в том числе пенсионеров, — заявил первый вице-премьер на заседании российской трёхсторонней комиссии.

Силуанов также рассказал, что все полученные благодаря налоговой и пенсионной реформам средства пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев внёс в Государственную думу законопроект о повышении НДС до 20 процентов.

От редакции: Ну, собственно, вот так личное бытие одного из не самых ярких, но верных представителей правящего класса - влияет на его сознание. У Силуанова ведь согласно официальным декларациям - что ни день, то миллион. Его качество жизни растёт неуклонно, и ему о пенсии явно беспокоиться не приходится - ведь он полагает что нынешний беспредел капитализма с его чудовищным социальным расслоением продлится вечно, а значит, никто не помешает старости господину Силуанову наслаждаться всем "честно заработанным" на службе у тех, кто и его значительно побогаче - у силовигархии, которая богатеет напрямую от продажи всенародной нефти и газа... Повторяя традиционную демагогическую белиберду про качетство жизни - он лишь возвращает нас в 90-е, когда на такое "велись" многие представители даже интеллигенции, однако нынче-то мы учёные-верчёные.

"Новое качество жизни" - это после смерти пенсию получать? А не хотите ли, миллионер Силуанов, первым нам показать это новое качество? Причём желательно в подробностях.

Д.Ч.

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