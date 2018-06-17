Тень Немцова над домашним мундиалем имени Путина

Давайте все же будем диалектиками, друзья, пока за это еще не сажают. Хотя к тому все идет.

- Диалектик?

- Диалектик

- 6 лет лагерей. А с Telegram`ом как?

- Только с женой.

- Понятно. Эй, конвой! Расстреляйте его там, в конце коридора у душевой. Вечером техничка уберет, а за патроны потом из зарплаты жены вычтем.

Еще не отпели Станислава Говорухина, не предали земле, а столько в сетях на его душу поношений и оскорблений. Зачем? Легче, что ли, кому-то от этого?

Когда он согласился встать у руля путинского «Народного фронта», я, например, сразу высказал в СМИ все, что об этом думаю. Он мог ответить, и это главное. А с мертвыми… с мертвыми не воюем.

Вот вы бодры, веселы, хорошо вам живется в лагере. Но все мы вышли из «Крестного отца» Марио Пьюзо. И помним знаменитое: «Предложение, от которого нельзя отказаться». Плюс годы и здоровье.

Не зря же социал-дарвинисты говорят, что если бы Анна Каренина дожила до седых волос, то превратилась бы в Яровую или Матвиенку. А то вовсе в унтер-офицершу омбудсменшу, которая так и не вытащила из неволи Варю Караулову, хотя и обещала.

Говорухинский Глеб Жеглов всегда с нами, и это главное. «Вор должен сидеть в тюрьме, а не в Кремле». Посмотрите еще раз вышедшего на экраны в 1999 г. «Ворошиловского стрелка»: он о наших днях.

Надо было - я брал у Бориса Немцова предвыборное интервью. Позже критиковал его СМИ, когда он мог ответить мне и редакции и привлечь нас к суду. И мы тоже были к этому готовы.

И не раз задавался здесь на форуме вопросом: «Что значит «продолжать дело Немцова?». В этом же клянутся его сторонники, карауля свечки и цветочки на Б.Москворецком мосту.

Главная мысль: «На мой взгляд, - это продолжать разоблачения высокопоставленных хапуг всех мастей, за что, как мне думается, и поплатился Борис Ефимович. Его независимые доклады на сайте «Путин.Итоги.ру». Они не признаны судом клеветническими или экстремистскими и судом не запрещены. Казалось бы, бери любой и раскручивай дальше. Тем более что никаких опровержений и исков о защите чести и достоинства от фигурантов не было.

Там, к примеру, расследования об огромных хищениях бюджетных денег конторами РЖД при строительстве объектов сочинской Олимпиады. Мог кто-то из окружения Якунина «заказать» БЕНа?! Да запросто! Речь-то о сумасшедших суммах!» (https://forum-msk.org/material/news/12872731.html).

А вот таких расследований его сторонники не проводят, о чем я недавно спорил в Твиттере с ведущими сайта «Немцов мост». Нет, я совсем не против «народного мемориала» здесь, ну, а дальше-то?

И сегодня, в дни совершенно не нужного нашему трижды обобранному народу мундиаля, мы задаем себе тот же вопрос: во сколько он всем нам обошелся?

Ответа нет. Почему? А почему? Вы не забыли, что ответственным за строительство спортобъектов (при помощи турок) лучший друг гимнасток назначил своего любимца - первого вице-премьера величайшего проходимца И.Шувалова. Героя многочисленных коррупционных скандалов, о котором даже на прилизанном сайте «Компромат.ру» десятка полтора разоблачительных статей.

18 сентября 2015 г. этот миллиардер в компании чиновных бонз устроил на Красной площади показушное шоу «До старта 1000 дней». Запустили часы с обратным отсчетом часов и наговорили сорок бочек арестантов.

Пришел урочный час - ну и где этот хвастун? Чего ж не отчитался, сколько и чего понастроил к чемпионату и во сколько он нашему налогоплательщикам обошелся? Наверняка на орден какой-нибудь блаженной Лолиты наработал.

Исчез Хлестаков. Убрал его лучший друг гимнасток втихую из правительства за месяц до открытия ЧМ. Почему? Что бы не задавали ему лишних вопросов?

А вопросы могут быть, если мы не забыли легендарный афоризм Мих.Делягина, сказанный еще 10 лет назад. «Коррупция - основа нынешнего государственного строя». Кто борется с коррупцией, тот государственный преступник. Большинство государственных решений у нас принимается во имя взятки родимой, заноса, распила и отката.

Сколько распили и «откатили» на Мундиале? Давайте, смотреть расчеты «неистового Бориса» по домашней Олимпиаде в Сочи.

Читаем: «Все более и более очевидно, что сочинская Олимпиада - беспрецедентная воровская афера, в которой замешаны как представители путинской власти, так и приближенные к ней олигархи. Это самая дорогая Олимпиада в истории человечества, которая по своим расходам - более 50 млрд. долларов - оказалась дороже затрат на спортивные объекты всех зимних Олимпиад вместе взятых, а их уже было 21».

И главный вывод: «Цена Олимпиады в Сочи при среднемировых параметрах удорожания должна быть 24 млрд. долларов (12 млрд, заявленных Путиным, умноженные на два). Остальное 26 млрд долларов хищения и распилы («Независимый экспертный доклад Бориса Немцова и Леонида Мартынюка». Москва, 2013 год, http://nemtsov.ru/old/indexd31b.html?id=718789).

Вот и все. Разоблачителя застрелили, мотивов покушения на него суд устанавливать не стал, но его сенсационные разоблачения никто не опроверг.

И, если по подсчетам РБК, стоимость мундиаля им.тов.Путина примерно 14 млрд. долларов (883 млрд. руб.), то сумма откатов и хищений примерно половина.

Или как надо считать, Игорь Иванович?