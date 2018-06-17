Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Повышение НДС: почему сегодня?

Опубликовано 17.06.2018 автором Бузгалин Александр в разделе комментариев 0

зарплата налоги доход
Повышение НДС: почему сегодня?

Есть такие действия правительства, которые никто не замечает. Но есть и то, что касается каждого из нас. Повышение налога на добавленную стоимость на пару процентов, на первый взгляд, ерунда, мелочь.

Но боюсь, что это мелочь для миллиардеров (да и то не уверен). А вот для пенсионера, или «работающего бедного» (а таких, живущих на 11-12 000 рублей в месяц, у нас более 20 миллионов) рост цен, который последует за повышением налога, окажется отнюдь не ерундой, а существенной новой проблемой. А проблем и без того хватает: пенсионный возраст повышают, в школах и клиниках все как бы бесплатно, а на самом деле надо за каждый чих платить… Да еще и бензин «почему-то» подорожал… Да и для тех, кто получает 20-30 000 в месяц (а таких граждан в нашей стране половина работающих) будущий рост цен не будет пустяком.

Так зачем же повышают???

Ответ кажется очевидным: денег ни на что не хватает.

Но это кажущаяся очевидность.

Во-первых, хочется спросить: а вчера что, хватало? Почему бы правительству не повысить НДС (а заодно и пенсионный возраст, цены на бензин и т.п.) где-нибудь 12‑16 марта? Очень было бы логично, не правда ли? И почему НДС не повышали в прошлые годы, когда был спад, а не какой-никакой рост, как в этом году? Когда нефть была в полтора раза дешевле, когда… В общем, когда все было не очень – не повышали. Когда все стало отлично, как нам объяснили накануне выборов – повышают.

Почему? Да потому, что сейчас уже можно. Потому что выборы состоялись. Потому что идет чемпионат мира по футболу и наши разгромили в первом же матче не кого-нибудь – Саудовскую Аравию (!). Потому что самое время для антисоциальных мер.

Во-вторых, надо бы ответить и на вопрос, на что именно не хватает денег. Здесь все вроде бы просто: денег не хватает на все и все время. Впрочем, их в свое время хватило на Олимпиаду, сейчас хватило на чемпионат мира по футболу…

Но это на самом деле то, что видно каждому. К сожалению, не каждый из граждан нашей страны обратил внимание на то, что  совсем недавно Государственная Дума столкнулась с удивительным феноменом: оказывается, из-за высоких цен на нефть и благоприятного курса доллара у бюджета образовался прибыток в… почти 2 триллиона (!) рублей. Как Вы думаете, куда их направили? На повышение пенсий? На развитие образования и здравоохранения? На инвестиции в высокотехнологичное производство? Как бы не так. Их почти полностью направили в… Правильно. В кубышку. Отложили на черный день. А как вы думаете, уважаемый читатель, в какой валюте хранятся резервы нашей страны?

Несколько финальных ремарок.

К сожалению, мы входим в период, когда новое (старое?) правительство будет, пользуясь летом, футболом, завершенными выборами и одобрением правящей партии, лидером которой является Дмитрий Анатольевич Медведев, систематически проводить в жизнь так называемые «непопулярные» решения. Я мог бы понять, если бы эти решения, наступающие на интересы потребителя, помогали реализовывать интересы производителя.

Если бы правительство сказало гражданам: смотрите, мы все (подчеркиваю - ВСЕ) на время отказываемся от роста доходов ради роста современного производства.

Если бы еще были сделаны шаги по неравномерному (я не оговорился – неравномерному) распределению бремени поддержки отечественного производства: бедные платят относительно (своего дохода) меньше, самые богатые – больше.

Если бы были приняты решительные шаги по стимулированию инвестиций (в том числе – государственных, в том числе – из резервов) в современную индустрию, образование, науку, общедоступный спорт.

В общем, если б да кабы…

Думайте, уважаемые читатели, почему и в чьих интересах повышают НДС, цены на бензин, пенсионный возраст, далее – везде?



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
К 100-летию начала Гражданской войны
К 100-летию начала Гражданской войны
15.06.2018
Тайна невероятной мощи В.Путина: видео снесено "Ю-тьюбом"
Тайна невероятной мощи В.Путина: видео снесено "Ю-...
15.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Грабительская реформа (3)
Французский шериф и российские индейцы. Или скоро ли замучают завод "Контактор"? (0)
Повышение НДС: почему сегодня? (0)
Тень Немцова над домашним мундиалем имени Путина (2)
Правительство внесло то, что нам не вынести (1)
Миллионер Силуанов пророчит с реализацией пенсионной реформы новое качество жизни (9)
Димон Тосканский дотащил законопроект о повышении пенсионного возраста до думаков (8)
Новую зубатовщину не будут судить за "Новое величие", а попавшихся на наживку - попытаются (2)
Между Швейцарией и Бразилией, оказывается, пролегает ДНР (4)
Правящий в России класс продолжает вкладываться в американские госбумаги (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Первая ласточка новой эры
Максим Калашников Максим Калашников: Чуете себя облитыми фекалиями? От И.Стрелкова и АПН Северо-Запад
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: План и рынок
Дарья Митина Дарья Митина: Мундиальнoе
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Россию прорвёт в другом месте
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss