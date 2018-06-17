Повышение НДС: почему сегодня?

Есть такие действия правительства, которые никто не замечает. Но есть и то, что касается каждого из нас. Повышение налога на добавленную стоимость на пару процентов, на первый взгляд, ерунда, мелочь.

Но боюсь, что это мелочь для миллиардеров (да и то не уверен). А вот для пенсионера, или «работающего бедного» (а таких, живущих на 11-12 000 рублей в месяц, у нас более 20 миллионов) рост цен, который последует за повышением налога, окажется отнюдь не ерундой, а существенной новой проблемой. А проблем и без того хватает: пенсионный возраст повышают, в школах и клиниках все как бы бесплатно, а на самом деле надо за каждый чих платить… Да еще и бензин «почему-то» подорожал… Да и для тех, кто получает 20-30 000 в месяц (а таких граждан в нашей стране половина работающих) будущий рост цен не будет пустяком.

Так зачем же повышают???

Ответ кажется очевидным: денег ни на что не хватает.

Но это кажущаяся очевидность.

Во-первых, хочется спросить: а вчера что, хватало? Почему бы правительству не повысить НДС (а заодно и пенсионный возраст, цены на бензин и т.п.) где-нибудь 12‑16 марта? Очень было бы логично, не правда ли? И почему НДС не повышали в прошлые годы, когда был спад, а не какой-никакой рост, как в этом году? Когда нефть была в полтора раза дешевле, когда… В общем, когда все было не очень – не повышали. Когда все стало отлично, как нам объяснили накануне выборов – повышают.

Почему? Да потому, что сейчас уже можно. Потому что выборы состоялись. Потому что идет чемпионат мира по футболу и наши разгромили в первом же матче не кого-нибудь – Саудовскую Аравию (!). Потому что самое время для антисоциальных мер.

Во-вторых, надо бы ответить и на вопрос, на что именно не хватает денег. Здесь все вроде бы просто: денег не хватает на все и все время. Впрочем, их в свое время хватило на Олимпиаду, сейчас хватило на чемпионат мира по футболу…

Но это на самом деле то, что видно каждому. К сожалению, не каждый из граждан нашей страны обратил внимание на то, что совсем недавно Государственная Дума столкнулась с удивительным феноменом: оказывается, из-за высоких цен на нефть и благоприятного курса доллара у бюджета образовался прибыток в… почти 2 триллиона (!) рублей. Как Вы думаете, куда их направили? На повышение пенсий? На развитие образования и здравоохранения? На инвестиции в высокотехнологичное производство? Как бы не так. Их почти полностью направили в… Правильно. В кубышку. Отложили на черный день. А как вы думаете, уважаемый читатель, в какой валюте хранятся резервы нашей страны?

Несколько финальных ремарок.

К сожалению, мы входим в период, когда новое (старое?) правительство будет, пользуясь летом, футболом, завершенными выборами и одобрением правящей партии, лидером которой является Дмитрий Анатольевич Медведев, систематически проводить в жизнь так называемые «непопулярные» решения. Я мог бы понять, если бы эти решения, наступающие на интересы потребителя, помогали реализовывать интересы производителя.

Если бы правительство сказало гражданам: смотрите, мы все (подчеркиваю - ВСЕ) на время отказываемся от роста доходов ради роста современного производства.

Если бы еще были сделаны шаги по неравномерному (я не оговорился – неравномерному) распределению бремени поддержки отечественного производства: бедные платят относительно (своего дохода) меньше, самые богатые – больше.

Если бы были приняты решительные шаги по стимулированию инвестиций (в том числе – государственных, в том числе – из резервов) в современную индустрию, образование, науку, общедоступный спорт.

В общем, если б да кабы…

Думайте, уважаемые читатели, почему и в чьих интересах повышают НДС, цены на бензин, пенсионный возраст, далее – везде?