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Московский листок

Правительство внесло то, что нам не вынести

Опубликовано 17.06.2018 в разделе комментариев 1

медведев правительство
Правительство внесло то, что нам не вынести

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о пенсионной реформе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Навряд ли эту новость можно считать неожиданной.

Вот и у нас на ФОРУМе.мск опрос по поводу поднятия пенсионного возраста висит давно, много раньше, чем Медведев обнародавал свои планы поднять пенсионный возраст аккурат на мундиаль.

Что делать с пенсионным возрастом?:
 
Увеличить (153)
 
Уменьшить (898)
 
Оставить как есть (1208)

Наверно, понятно, как реально относятся граждане к повышению возраста выхода на песию и в какой пропорции. В соотношении примерно 1:15. Если бы у нас правительство хоть как-то зависело от народа, ни при каких обстоятельствах ни один премьер не решился бы даже заикнуться об этом.

Но у нас власть сама по себе, а граждане - сами. И вместе им не сойтись...

Логика гражданина понятна. Поясню на собственном примере.

В 1977 году я получил трудовую книжку, и тем самым начал трудовой стаж. И тогда мне обещали, что в 60 лет, если доживу, мне начнут выплачивать трудовую пенсию. И вот все эти годы я трудился, трудился, и аккурат на будущий год государство должно было выполнить свою часть нашего с ним договора - пенсию мне выплатить. Потому как я 1959 года рождения.

Но государство мне и таким как я решило ничего не выплачивать в условленный срок - вместо этого я слышу разные объяснения, почему это государству совершенно не выгодно.

А какое мне дело-то до этого?

Ну представьте себе, что наняли вы каких-нибудь людей сделать ремонт в вашей квартире. И вот они вам ремонт делают, делают, а когда приходит время платить, вы им начинаете объяснять, что их много, а вы один и денег у вас мало. Прогнозируете последствия?

Вот, собственно, и всё. Очень просто. Никакой макроэкономики. Обещал - заплати!

А не можешь заплатить - жди последствий.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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власть сама по себе, а граждане - сами
Обещал тогда заплати написал 17.06.2018 01:14
Обещал - заплати!
А не можешь заплатить - жди последствий
и это правильно - давно пора сносить....
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