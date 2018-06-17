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Московский листок

Дела общажные. Первые ласточки массовых выселений?

Опубликовано 17.06.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

власть жилье
Дела общажные. Первые ласточки массовых выселений?

Органы власти. Бессильные или безмолвные.

13 июня 2018 года жильцы общежитий Трёхгорки посетили совет депутатов муниципального округа Пресненский. Дело в том, что на заседании, наконец, должен был быть поднят вопрос их общежитий. Следует отметить, что вопрос был отодвинут в самый конец повестки. Люди несколько раз напомнили о себе. Людей несколько раз обещали вывести, затем, всё-таки, рассмотрели пораньше.

В итоге было принято обращение к Собянину с просьбой дать указание - принять дома в собственность города и зарегистрировать с жильцами отношения социального найма. Жильцы надеются, что данное обращение подействует. Как пояснили депутаты - больше они ничего сделать не могут.

Жильцы рады, что депутаты поддержали их справедливые требования, но всё равно немножко мучает вопрос, почему все органы власти, с которыми они сталкиваются, делятся на две категории: те, которые не могут сразу и кардинально решить их вопрос, и те, которые стараются уклоняться от общения.

Напоминаем, общежития Трёхгорки (Трёхгорный вал, д. 14, корп. 3, Трёхгорный вал, д. 4, корп.1, Трёхгорный вал, д. 2, стр.1) уже несколько лет висят между городом и частным собственником. В результате жильцы вынуждены платить за жильё по ценам, многократно превышающим коммунальные. А главное, они не могут заключить договора социального найма. А, значит, они, или их дети, могут в любой момент оказаться на улице.

 

Общежитие завода Камова. Верёвкины на выход, остальным приготовиться.

13 июня Мособлсуд подтвердил решение Люберецкого суда о выселении семьи Верёвкиных из общежитии завода имени Камова (ул. 8 марта 4а) на улицу.

Несколько раньше суд постановил, что двух комнат матери и её взрослому сыну - слишком много, и они должны жить в одной. Теперь семья Верёвкиных лишилась единственного жилья. Точно также, как проживающий ранее в этом же общежитии А. Блинцов, бывший ведущий конструктор завода им. Камова.

Следует отметить, что Верёвкина живет в общежитии с 97-го года, прописана с 2000-го. Отработала в заводском медпункте более 10 лет. Прекратила работать после того, как кто-то наверху решил, что вертолётостроители сырьевой сверхдержавы не нуждаются в медобслуживании по месту работы.

Права Верёвкиных на крышу над головой однозначно охранялись статьей 40 конституции РФ (впрочем, как и права Блинцова).

Особо отметим, что в соответствии с постановлением Верховного Совета № 3020-1 от 27.12.1991 г. «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, собственность республик в составе РФ, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность», указом Президента Российской Федерации от 10 января 1993 года N 8 "Об использовании объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения приватизируемых предприятий", другими нормативными актами и законами РФ - все общежития должны были быть переданы в муниципальный жилой фонд. Их жильцы должны были получить право на заключение договоров соцнайма.

Однако каким-то «странным» путем часть общежитий ушла в руки частных предпринимателей, менеджеров полугосударственных структур и прочих жуликов, специализирующихся на недвижимости. Понятно, что эти бравые ребята захватили жилые здания совсем не для блага населяющих их людей. От жильцов стараются избавиться различными способами, натравливая на них всевозможную пакость, начиная от бандитов и охранников, кончая судьями и приставами.

И если жильцам крупных общежитий, способным организовать коллективное сопротивление, ещё удается как-то защитить свои права, или, по крайней мере, не вылететь на улицу, то к таким одиночкам, как Верёвкина, российская фемидра беспощадна.

Впрочем, если учесть повышение пенсионного возраста, и прочие милые новые идеи власти, успешно прошедшей ритуал инаугурирования гаранта конституции, возможно, большим коллективам жильцов тоже предстоит в ближайшее время, как минимум, серьёзная проверка на прочность.



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