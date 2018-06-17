Массовые задержки авиарейсов грозят к протестам пенсионеров добавить антиглобализм болельщиков

В аэропортах Москвы в ночь на 17 июня начались массовые задержки и отмены рейсов, о чем свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание". В пресс-службах воздушных гаваней и в авиадиспетчерских кругах ситуацию к настоящему моменту не прокомментировали.

С наибольшими проблемами столкнулся аэропорт Домодедово: там на момент написания материала задерживаются 16 вылетов, 2 рейса и вовсе отменены. Во Внуково ситуация чуть спокойнее: 5 рейсов задержаны, 2 отменены. Еще девять рейсов задерживается в "Шереметьево", здесь отмененных вылетов пока нет.

Отметим, что погодные условия должны благоприятствовать работе аэропортов: в столице этой ночью около 13 градусов выше нуля, ветер слабый, а осадков не наблюдается.

Ситуация с задержками и отменами вылетов особенно актуальна для России сейчас, в дни проведения чемпионата мира по футболу. В одну лишь столицу, по данным городских властей, прибыло до 700 тысяч болельщиков. Многим из них необходимо добираться на матчи своих команд в другие города.

А по земле болельщикам добираться всё опаснее - иногда и на линии соприкосновения (фронта) оказываются. Так, 16 июня группа болельщиков из Швейцарии, которые ехали в Ростов-на-Дону на матч чемпионата мира по футболу, чуть на оказалась на передовой военного противостояния в Донбассе, сообщила журналист и волонтер Анна Домбровская. Она опубликовала на Facebook фотографию с беспечными иностранцами, которых занесло в ДНР.

"Болельщики ехали на матч Бразилия - Швейцария в Ростов-на-Дону, и навигатор проложил им путь через оккупированный Донецк. Ночевать болельщики планировали в отеле в оккупированной Амвросиевке!" - рассказала российская журналистка, которая уже несколько лет работает на востоке Украины.

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