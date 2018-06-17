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Московский листок

Против пенсионной реформы выступили не только профсоюзы, но и буржуи

Опубликовано 17.06.2018 в разделе комментариев 1

профсоюзы медведев либералы пенсионеры пфр
Против пенсионной реформы выступили не только профсоюзы, но и буржуи

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рассмотрела пакет правительственных законопроектов, в том числе законопроект о повышении пенсионного возраста, на заседании в субботу; позиции сторон разошлись. 

"РТК обсудила представленные законопроекты, две стороны (работодатели и правительство - ИФ) поддержали эти законопроекты, сторона профсоюзов их не поддержала", - сказал координатор стороны профсоюзов РТК Михаил Шмаков журналистам в субботу, комментируя итоги заседания РТК. 

Вместе с тем он отметил, что мнение сторон РТК "не мешает правительству действовать по своему регламенту" и представить проекты законов в Госдуму. 

Согласно материалам заседания, сторона работодателей в общем концепцию законопроекта одобрила, однако отметила, что нужно более детально оценить последствия повышения пенсионного возраста на экономику, рынок труда и безработицу. Также работодатели попросят правительство предоставить подробные расчеты и статистику.

Как ожидается, обе стороны - работодатели и профсоюзы - направят свои замечания и предложения по законопроекту в недельный срок в секретариат РТК, который затем передаст их в Госдуму. 

Стороны, помимо законопроекта о пенсиях, также рассмотрели два других законопроекта правительства - о повышении НДС с 18% до 20% и об установлении тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22%. 

Ранее в субботу сообщалось, что законопроект по изменениям в пенсионной системе России, в том числе, по повышению пенсионного возраста, направлен в Госдуму. 

В пресс-службе правительства уточнили, что различные аспекты обсуждения, состоявшегося сегодня на заседании РТК, будут учтены при организации сопровождения правительством законопроекта в ходе его рассмотрения в Госдуме. 

Законопроект о повышении пенсионного возраста был одобрен на заседании кабинета министров 14 июня. 

Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что годовой доход пенсионера после повышения пенсионного возраста с 2019 года должен увеличиться в среднем на 12 тыс. рублей.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный добавляет:

- Это мало кто ещё просчитывал, но либеральная пенсионная реформа ещё и удешевляет резко сам по себе труд, стоимость рабочей силы для буржуя. Зарплаты в конвертах становятся единственно возможным вознаграждением за труд, причём одновременно являясь и будущими пенсионными накоплениями (какая теперь разница - хранить часть зарплаты в банке или в ПФР, где нет процентов, зато есть риски потерять ВСЁ с очередной реформой?) - поскольку отныне ни трудящийся, ни его эксплуататор не хотят иметь дел с пенсионным фондом. Почему? Да потому что ПФР - организация "кидАл", которую "крышует" само правительство Медведева, организация, в которую складываются трудовые рублики не для того, чтобы потом служить самим трудящимся, а для того чтобы после их смерти тихонько перетечь в иные фонды. В фонды поддержки крупного бизнеса, который, не дай бог, опять попадёт под санкции зловредного Запада - например... Да и мало ли у буржуев в Кремле статей на затраты из ПФР? Вот, например, уже в 1993-м году каждый второй выстрел из орудий грачёвских танков по Верховному Совету РСФСР оплачивался Гайдаром из Пенсионного фонда. Начало наглого нецелевого использования средств ПФР было положено ещё тогда... Ну, а то что даже буржуи против этой либерал-сектантской, "упоротой" реформы - говорит о том, что и им иногда приходят в голову идеи не классовой борьбы на уничтожение с пролетариатом, а всё же идеи временного сожительства с рабочим классом (прибыльного, но желательно всё же пролонгированного).

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Всего комментариев к статье: 1
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Нефть -матушка уже не кормилица и не поилица.
-Что это? написал 17.06.2018 11:28
Полезли напрямую в карман народу.Т вари. Ненавижу.
Только РЕВОЛЮЦИЯ!!!!!
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