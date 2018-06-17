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Московский листок

Равенство в европейской Украине теперь будет только половым, но не социальным

Опубликовано 17.06.2018 в разделе комментариев 2

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Равенство в европейской Украине теперь будет только половым, но не социальным

Полиция в Киеве задержала несколько десятков человек, которые вышли рано утром на улицы, чтобы помешать проведению "Марша равенства" - акции, организованной гей-сообществом. "Более 150 человек вышли на перекресток улицы Владимирская и бульвара Тараса Шевченко и перекрыли дорогу на маршруте движения "Марша равенства", - сообщила в воскресенье утром пресс-служба полиции Украины. 

Сотрудники полиции вступили с этими людьми в диалог, однако они отказались освободить проход, отмечается в сообщении. "Чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги. При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли газовые баллончики, задержали", - сказали в полиции. 

По информации полиции, задержали 56 человек; пятерым сотрудникам правоохранительных органов оказывают медицинскую помощь. Кроме того, как сообщили в полиции, возле гостиницы "Опера" уже происходит столкновение между противниками и участниками "Марша равенства".

От редакции: Господи, о каком там они равенстве думают, когда вот-вот закон о продаже сельхозземель будет продавлен МВФ, и начнётся новый круг ада для и так ограниченного ВТО крестьянства?! Самое время напомнить о равенстве, пардон, фрикций "и тудым, и сюдым". Первейшее из прав человека - в обществе и государстве, где труд стоит всё меньше, где жизнь гражданина стоит ещё меньше чем его труд, а часть граждан страны, оказавшаяся на линии соприкосновения, и вовсе внезапно умирает по воле "захистников" при очередном артиллерийском обстреле - не по злой даже воле, а "по службе", потому что надо "освобождать временно утраченные территории". В ДНР, ЛНР, а может сокро и в Одесской области.

Ну, так скоро и прочие "территории" - земли сельхоз-назначения, - вообще пойдут с молотка, и ад, устроенный чёрными копателями янтаря под Киевом под охраной правых выродков - шагнёт туда, где и янтаря-то нет, зато есть плодородная землица. Начнутся междоусобные войны времён самого дикого феодализма. Вы спрашивали, что такое социальный регресс? Вот, он перед вами: здоровые умом и телом молодые люди в Киеве считают равенством или же неравенством (их и задержали, нетолерантных) - только сексуальную ориентацию, а вот социальное равенство и вовсе позабыли что такое... На что тратятся физические силы - включая силы полиции? Не лучше ли "переднеприводным" и "заднеприводным", а заодно и полиции, вместе бороться против олигархата, так крепко взявшего власть, что уже иного равенства, кроме как равенства геев с натуралами правящий класс и знать не желает?!

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 2
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Дегенератов надо выпалывать, как сорняки.
Я так мыслю написал 17.06.2018 11:55
Ноль толеrантности.
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(без названия)
да как то пох! написал 17.06.2018 11:49
интерес Черного к секс-меньшинствам понятен, но всем остальным - глубоко пох что тама происходить!
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