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Московский листок

Медведеву нобелевскую премию

Опубликовано 18.06.2018 автором Рафик Кулиев в разделе комментариев 0

правительство пенсионеры
Медведеву нобелевскую премию

Ключевым моментом повышения пенсионного возраста является его обоснование. Чем обосновывает повышение пенсионного возраста председатель российского правительства Д. Медведев? Увеличением продолжительности жизни. Дескать, чем продолжительнее жизнь, тем активнее становится жизнедеятельность. Следовательно, делает отсюда вывод Д. Медведев, с возрастом человек не утрачивает трудоспособность, а, наоборот, становится трудоспособнее. Если сюда добавить ещё и то, что именно по инициативе Д. Медведева перестали индексировать работающим пенсионерам пенсию, то Д. Медведева можно поздравить с Великим открытием:

ТРУДОСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА ЕГО СТАРЕНИЮ И ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА КОЛИЧЕСТВУ ДЕНЕГ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЕДЫ, ЧТОБЫ НЕ СДОХНУТЬ ОТ ГОЛОДА.



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