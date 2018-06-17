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Московский листок

Шмаков и его "профсоюзы" заступились за работниц: за повышение пенсионного на 5 лет вместо 8

Опубликовано 17.06.2018 в разделе комментариев 1

кризис профсоюзы позор либералы пенсионеры реформы шмаков
Шмаков и его "профсоюзы" заступились за работниц: за повышение пенсионного на 5 лет вместо 8

На заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) было предложено повысить возраст выхода на пенсию для женщин не на восемь лет, а на пять, сообщил РБК глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. 

«Профсоюзной стороной предлагался вариант, что женщинам [повысить возраст выхода на пенсию] не на восемь лет, как предлагается законопроектом, а на пять лет», — отметил он. 

По словам Шмакова, профсоюзная сторона «в целом против этого законопроекта, потому что он не учитывает множество аспектов, нет внятного обоснования, что это даст каждому пенсионеру». 

«Пенсионный вопрос — комплексный, в нем надо учитывать все, в первую очередь рост заработной платы. Не будет никакого смысла всех этих нововведений, если не будет расти заработная плата, если не будет расти экономика», — подчеркнул глава ФНПР.

От редакции: О, как тупы и однообразны речи этого просроченного осточертелого бомонда! На счетах которого, и не только в РФ, давно отложены миллионы не только на собственную старость, но и на "дачку достроить, детишек пристроить". Они рассуждают о реформе, словно давно гражданами РФ и не являются - и заруливают сюда только чтобы "разрулить" очередной конфликт власти, буржуев и рабочих. Сколь отвратительно тупа и беспочвенная в теоретическом плане, демагогична и в корне своём либеральна фраза "экономика растёт"! Натыкаясь на неё даже в художественной литературе - бешусь, и имею право. Потому что это типичная понятийная редукция, нужная не для просвещения, а наоборот оболванивания рядового обывателя, об экономике слышащего редко, по радио или по телеку.

Сама по себе экономика расти не может - она не субъект и не цветок, чтобы расти, растут или падают определённые показатели в ней. А уж коли Шмаков допустил такое выражение в отношении экономики именно РФ - то ему, с производством в общем-то хоть давненько, но знакомому, мне бы хотелось задать вопрос. Как может "расти экономика", когда в этой экономике с 2005-го года, при царствовании всё того же Путина (и ещё немного Медведева) убито 35 тысяч заводов?! Вот они бы могли расти - как заводы и как составляющие определённого сектора производства. Но не бывает роста экономики (уж допустим этот вульгаризм разок) без роста в ней производительной составляющей. Если "экономика растёт" (на чём настаивали в тех самых путинских нулевых некоторые балбесы), но при этом заводы рушатся, а их площадь отдаётся под магазины, где прожаются изделия заводов зарубежных - это не рост, это деградация экономики. И если то, что покрывал бы собственный, в РФ производимый продукт, замещается тем же китайским, селанным из нашей нефти и на нашем газу - это приговор "растующей экономике". 

Впрочем, что говорить о Шмакове - он часть Системы, которая, кажется, начала сама себя рушить этой реформой. И остановиться ей будет сложно: "давление принципов", знаете ли, крутой "питерский" авторитет Путин на попятную не ходит, и Медведевым, Шмаковым или Силуановым с массами разгневанными не расплатится, будет додавливать народец трудовой, "чтобы знал, говно, кому кланяться"... Пусть миллиардеры с миллионерами вдоволь накупаются в ими же вырытом котловане. Нам же важно подумать и продумать, как действовать с теми профсоюзами, что сейчас от Шмакова, коллаборациониста, начнут разбегаться.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП  

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Всего комментариев к статье: 1
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От Шмакова будут отсчипывать шмаками-кусочками...
-Что это? написал 17.06.2018 15:01
Когда будет отвечать за соучастие в геноциде.
Сколько шмаков будет?-10000 ли, или 100000-не важно.
Важно,отщипнут все-до костей....
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