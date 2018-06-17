Первой бросила вызов лгуну Путину его реформаторам непокорённая колчаковщиной Сибирь

Граждане РФ, недовольные планами правительства поднять пенсионный возраст, начали выходить на акции протеста - как и опасались в Кремле. Первый такой митинг прошел в Новосибирске, аналогичные акции готовятся в Омске, Сыктывкаре, Саратове и других городах.

Митинг в Новосибирске собрал около 300 человек. Акцию заявили Партия пенсионеров и "Пенсионеры за достойную жизнь". На нее также пришли члены "Левого фронта", Либертарианской партии и сторонники политика Алексея Навального, сообщает "Тайга.инфо".

Собравшиеся на площади Ленина потребовали от правительства отменить повышение пенсионного возраста, остановить рост цен на бензин и уйти в отставку. "Еще же ОСАГО подняли, сейчас еще какой-нибудь налог на Крым придумают", - говорил один участник другому. На акции был замечен плакат "Путин-Россия. 5:0".

В Рязани сегодня, 16 июня, прошли одиночные пикеты против пенсионной реформы, сообщает 7x7. Первым в пикет встал сторонник оппозиционера Алексея Навального Алексей Борисов. Он развернул на площади Победы, перед зданием Муниципального культурного центра плакат: "Работай - плати - подыхай! Требуем отмены повышения пенсионного возраста".

Митинги против новой пенсионной реформы готовятся и в других городах. 1 июля акция против повышения пенсионного возраста планируется в Омске, сообщает "Омск-Информ".

Сыктывкарцы тоже собираются выйти на митинг 1 июля, сообщает PG11.ru. Жители другого города Коми - Сосногорска - намерены протестовать 24 июня, сообщает "Комсомольская правда".

В Саратове акции протеста готовы организовывать КПРФ, говорится на сайте партии.

Напомним, во время чемпионата мира по футболу, который начался 14 июня и продлится до 15 июля, действуют ужесточенные правила проведения акций. Все митинги, шествия, демонстрации и другие виды акций, которые не связаны со спортивными событиями, в регионах, где проводятся матчи, должны будут проводиться только в тех местах и в то время, которое определят местные власти по согласованию с ФСБ.

- Глядите-ка, господа реформаторы, - улыбается редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - а Россия-то перестаёт быть Путинской, ведь не боятся выступать, плюют на "мундиальный мораторий", не вышло очередной антисоветский, то есть всё дальше к феодализму через капитализм от СССР сделать шаг! И как ни старались нынешние возродившиеся эксплуататоры-миллионеры, новая знать, привести к покаянию и покорности советский народ памятниками Николаю-2 с цесаревичем в Новосибирске, Колчаку в Иркутске, а народ-то покорнее не стал. Он ведёт себя как наследник Советской эпохи, то есть того пенсионного возраста, что значится в Сталинской конституции и был введён в "ужасном гулаговском" 1932-м году как результат успехов коллективизации и индустриализации и социальных завоеваний СССР, плацдарма мировой революции. "Пусть ярость благородная вскипает, как волна"! Из-за изобилия иностранцев акции, когда докатятся до Москвы, вполне могут стать антиглобалистскими по сути и по форме - футбольные фанаты ведь тоже за социальную справедливость, чаще они работяги, хоть и иностранные, нашу тематику быстро поймут и одобрят.

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