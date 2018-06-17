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Московский листок

Первой бросила вызов лгуну Путину его реформаторам непокорённая колчаковщиной Сибирь

Опубликовано 17.06.2018 в разделе комментариев 4

медведев либералы силовигархия пенсионеры реформы пфр

Граждане РФ, недовольные планами правительства поднять пенсионный возраст, начали выходить на акции протеста - как и опасались в Кремле. Первый такой митинг прошел в Новосибирске, аналогичные акции готовятся в Омске, Сыктывкаре, Саратове и других городах. 

Митинг в Новосибирске собрал около 300 человек. Акцию заявили Партия пенсионеров и "Пенсионеры за достойную жизнь". На нее также пришли члены "Левого фронта", Либертарианской партии и сторонники политика Алексея Навального, сообщает "Тайга.инфо". 

Собравшиеся на площади Ленина потребовали от правительства отменить повышение пенсионного возраста, остановить рост цен на бензин и уйти в отставку. "Еще же ОСАГО подняли, сейчас еще какой-нибудь налог на Крым придумают", - говорил один участник другому. На акции был замечен плакат "Путин-Россия. 5:0".

В Рязани сегодня, 16 июня, прошли одиночные пикеты против пенсионной реформы, сообщает 7x7. Первым в пикет встал сторонник оппозиционера Алексея Навального Алексей Борисов. Он развернул на площади Победы, перед зданием Муниципального культурного центра плакат: "Работай - плати - подыхай! Требуем отмены повышения пенсионного возраста". 

Митинги против новой пенсионной реформы готовятся и в других городах. 1 июля акция против повышения пенсионного возраста планируется в Омске, сообщает "Омск-Информ". 

Сыктывкарцы тоже собираются выйти на митинг 1 июля, сообщает PG11.ru. Жители другого города Коми - Сосногорска - намерены протестовать 24 июня, сообщает "Комсомольская правда". 

В Саратове акции протеста готовы организовывать КПРФ, говорится на сайте партии. 

Напомним, во время чемпионата мира по футболу, который начался 14 июня и продлится до 15 июля, действуют ужесточенные правила проведения акций. Все митинги, шествия, демонстрации и другие виды акций, которые не связаны со спортивными событиями, в регионах, где проводятся матчи, должны будут проводиться только в тех местах и в то время, которое определят местные власти по согласованию с ФСБ.

- Глядите-ка, господа реформаторы, - улыбается редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - а Россия-то перестаёт быть Путинской, ведь не боятся выступать, плюют на "мундиальный мораторий", не вышло очередной антисоветский, то есть всё дальше к феодализму через капитализм от СССР сделать шаг! И как ни старались нынешние возродившиеся эксплуататоры-миллионеры, новая знать, привести к покаянию и покорности советский народ памятниками Николаю-2 с цесаревичем в Новосибирске, Колчаку в Иркутске, а народ-то покорнее не стал. Он ведёт себя как наследник Советской эпохи, то есть того пенсионного возраста, что значится в Сталинской конституции и был введён в "ужасном гулаговском" 1932-м году как результат успехов коллективизации и индустриализации и социальных завоеваний СССР, плацдарма мировой революции. "Пусть ярость благородная вскипает, как волна"! Из-за изобилия иностранцев акции, когда докатятся до Москвы, вполне могут стать антиглобалистскими по сути и по форме - футбольные фанаты ведь тоже за социальную справедливость, чаще они работяги, хоть и иностранные, нашу тематику быстро поймут и одобрят.

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Всего комментариев к статье: 4
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улыбающемуся
предложение написал 17.06.2018 16:12
Может редактор ФОРУМа.мск Д.Черный,перестанет наконец улыбаться,разбираться в событиях столетней давности ,а наконец займется настоящей политической борьбой.а непустым стучанием по клавишам?Почему бы пламенному революционеру,члену руководства партии не поддержать недовольных и униженных политикой нынешней власти?На баррикады выходить не требуется.а вот подать заявку на массовое мероприятие(митинг,демонстрацию и пр.)вполне можно.Под таким лозунгом мероприятие обещает стать массовым.Не разрешат?Так у нас по Конституции есть свобода мирно собираться,статью31 не отменили(пока). Правда по нынешним временам ходить на такие мероприятия не безопасно.но разве какие-то 30 суток смогут остановить пламенного революционера?Или вы все на Навального будете оглядываться?Так он эти "суток" много уже отсидел.
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мОте Дрочеру , нарциссу, поету, писателю,профеССианальному рев=.....!( это он сам себя так называет
доктор муфлонокозерогоархаробароносукаведо ФФ написал 17.06.2018 15:50
уже по одному заголовку видно этого обмудка.
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(без названия)
и то верно! написал 17.06.2018 15:34
при сталине с США дружили, помощь от них получали нехилую, технологии покупали и оборудование, заводы американцы на СССР строили и электростанции...
диды которые воевали - кушали американскую тушенку, ездили в американских студебеккерах и виллиас и нахваливали Союзников.
А вот неблагодарные внуки превратились в скотоподобное неблагодарное быдло, которое предало память дидов, друзей назвало врагами, начало войну против братьев а тем с кем диды воевели - немцам - строят газопроводы, исполняя заветы Гитлера!!!
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Россия не путинская,а пиндоская колония,пора это понять
Иосиф Сталин написал 17.06.2018 15:25
А роль гаранта выполняет непонятная,поставленная пиндосами,шестерка из пятой колонны,клоун.
Политическое чутье потеряли. Вас е бут,а вы
все спите и сны видите.
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