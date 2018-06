Двадцать американцев пострадали и один погиб в результате теракта в Нью-Джерси криминал сша терроризм На фестивале искусств в городе Трентон в американском штате Нью-Джерси утром в воскресенье, 17 июня, произошла стрельба. В результате один человек погиб и еще 20 пострадали. Причем жертвой стал один из подозреваемых в атаке, второй был ранен и задержан. Как сообщил прокурор округа Мерсер Анджело Онофри, 16 пострадавших получили огнестрельные ранения. Четверо из них, в том числе 13-летний мальчик, находятся в критическом состоянии, передает AP. По словам Онофри, двое подозреваемых открыли огонь около 02:45 утра во время фестиваля Art All Night. На круглосуточном мероприятии демонстрировались местное искусство, музыка, еда и фильмы. Один из подозреваемых, 33-летний мужчина, был убит. Другой подозреваемый уже находится под стражей. "Я видел, как двое полицейских сопровождали парня, которого подстрелили в ногу. Они перевязали его и увезли", - рассказал местный житель Анжело Николо, ставший очевидцем трагического события. При этом местные власти полагают, что у нападавших могли быть сообщники, сообщает Philadelphia 6ABC-TV. Ведется опрос свидетелей. Что послужило причиной стрельбы, пока выясняется. В то же время, по словам Онофри, сам фестиваль не был целью нападавших. "Все говорит о том, что это был спор между несколькими людьми, оказавшимися на Art All Night", - приводит слова прокурора местный портал NJ.com. По данным властей, в момент, когда раздалась стрельба, на фестивале находилось около тысячи человек. Услышав звуки выстрелов, люди стали разбегаться. Фестиваль Art All Night начался накануне днем, в субботу, и должен был завершиться спустя сутки. Сейчас на месте происшествия работает полиция. В связи с атакой оставшуюся часть мероприятия было решено отменить, сообщается на странице фестиваля в Facebook. Отметим, что подобные происшествия в США, когда кому-то во время праздника вдруг доставляет огромное удовольствие истребление соотечественников, - давольно часты. Так, в октябре прошлого года жатва очередного стрелка-одиночки была побольше: в результате стрельбы в американском Лас-Вегасе погибли 59 человек, еще 527 получили ранения. Трагедия произошла 1 октября на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе (штат Невада). По информации правоохранителей, стрельбу с балкона 32-го этажа отеля открыл 64-летний Стивен Пэддок. Мужчина покончил с собой до прибытия полицейских. Новости по теме: Стрелок в Лас-Вегасе оказался потрясающе метким "Голый пистолет" убил четырёх соотечественников в Нэшвилле В Иллинойсе и штате Вашингтон стреляли, в кампусе и торговом центре: не менее десяти американцев убито



