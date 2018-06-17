Первый миллион под петицией против пенсионной реформы набран, нужно ещё 130

Более миллиона человек подписались под размещенной на сайте Change.org петиция против планов правительства повысить пенсионный возраст в России до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Авторы обращения ставят своей целью собрать 1,5 млн подписей. С учетом рекордных темпов их сбора, вероятно, цель вскоре будет достигнута.

Петиция обращена к президенту России, правительству и Федеральному собранию. На момент публикации заметки под ней подписались более 1 млн 48 тысяч человек. Авторы инициативы просят руководство страны не допустить повышения пенсионного возраста, а также начать широкое обсуждение с участием профсоюзов и других общественных организаций комплекса экономических мер, способных поднять жизненный уровень населения и решить проблему наполнения пенсионного фонда без повышения пенсионного возраста.

Инициатором сбора подписей стало Общероссийское объединение профсоюзов Конфедерация труда России. Авторы петиции отмечают, что "для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования пенсионного фонда могут быть решены иным путем".

Как указано в сопроводительном письме к петиции, повышение пенсионного возраста на деле обернется тем, что значительная часть россиян просто не доживет до пенсии. "По официальным данным Росстата, в 62 субъектах Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах - меньше 60 лет. При сохранении демографических тенденций в целом по России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин", - пояснили авторы обращения.

Накануне россияне, недовольные намерением правительства повысить пенсионный возраст, стали выходить на акции протеста. Митинги прошли в Новосибирске, Омске, Сыктывкаре, Саратове и других городах.

В этот же день премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении на рассмотрение в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе. В думской фракции "Единой России" уточнили, что рассмотрение проекта закона может произойти не раньше 19 июля, поскольку документ должен пройти процедуру 30-дневной рассылки в субъекты страны.

На фоне бурного негодования, которым россияне встретили планы кабмина повысить возраст ухода на пенсию, газета "Ведомости" со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщила, что власти внимательно следят за изменениями в настроениях населения в связи с пенсионной реформой и опасаются, что недовольство граждан может вылиться в масштабные протесты.

По словам одного из собеседников издания, правительство обсуждает разные способы минимизации негативной реакции населения, вплоть до смягчения параметров реформы. Например, в крайнем случае можно снизить предельную планку выхода на пенсию или увеличить переходный период.

Напомним, петиция размещена на сайте change.org по ссылке: https://www.change.org/p/не-повышать-пенсионный-возраст. Она была создана объединением профсоюзов Конфедерация труда России (КТР).

В профсоюзах обращают внимание, что при повышении пенсионного возраста значительная часть россиян никогда не получит пенсию. При сохранении существующих демографических тенденций, до 65 лет не доживет около 40% мужчин и 20% женщин.

Как отмечают в КТР, чтобы ликвидировать дефицит пенсионного фонда необходимо вывести из тени рынок труда. Причина возникновения дефицита — отсутствие полноценных трудовых договоров у большого числа российских работников. По оценке Росстата и руководства Пенсионного фонда России, порядка 40% россиян трудится без официального оформления и, соответственно, от их зарплат не платятся страховые взносы. В итоге потери Пенсионного фонда составляют порядка 2,5 трлн рублей ежегодно.

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