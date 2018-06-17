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Московский листок

Первый миллион под петицией против пенсионной реформы набран, нужно ещё 130

Опубликовано 17.06.2018 в разделе комментариев 3

профсоюзы медведев либералы пенсионеры петиция пфр
Первый миллион под петицией против пенсионной реформы набран, нужно ещё 130

Более миллиона человек подписались под размещенной на сайте Change.org петиция против планов правительства повысить пенсионный возраст в России до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Авторы обращения ставят своей целью собрать 1,5 млн подписей. С учетом рекордных темпов их сбора, вероятно, цель вскоре будет достигнута. 

Петиция обращена к президенту России, правительству и Федеральному собранию. На момент публикации заметки под ней подписались более 1 млн 48 тысяч человек. Авторы инициативы просят руководство страны не допустить повышения пенсионного возраста, а также начать широкое обсуждение с участием профсоюзов и других общественных организаций комплекса экономических мер, способных поднять жизненный уровень населения и решить проблему наполнения пенсионного фонда без повышения пенсионного возраста. 

Инициатором сбора подписей стало Общероссийское объединение профсоюзов Конфедерация труда России. Авторы петиции отмечают, что "для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования пенсионного фонда могут быть решены иным путем". 

Как указано в сопроводительном письме к петиции, повышение пенсионного возраста на деле обернется тем, что значительная часть россиян просто не доживет до пенсии. "По официальным данным Росстата, в 62 субъектах Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах - меньше 60 лет. При сохранении демографических тенденций в целом по России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин", - пояснили авторы обращения. 

Накануне россияне, недовольные намерением правительства повысить пенсионный возраст, стали выходить на акции протеста. Митинги прошли в Новосибирске, Омске, Сыктывкаре, Саратове и других городах. 

В этот же день премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении на рассмотрение в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе. В думской фракции "Единой России" уточнили, что рассмотрение проекта закона может произойти не раньше 19 июля, поскольку документ должен пройти процедуру 30-дневной рассылки в субъекты страны.

На фоне бурного негодования, которым россияне встретили планы кабмина повысить возраст ухода на пенсию, газета "Ведомости" со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщила, что власти внимательно следят за изменениями в настроениях населения в связи с пенсионной реформой и опасаются, что недовольство граждан может вылиться в масштабные протесты. 

По словам одного из собеседников издания, правительство обсуждает разные способы минимизации негативной реакции населения, вплоть до смягчения параметров реформы. Например, в крайнем случае можно снизить предельную планку выхода на пенсию или увеличить переходный период.

Напомним, петиция размещена на сайте change.org по ссылке: https://www.change.org/p/не-повышать-пенсионный-возраст. Она была создана объединением профсоюзов Конфедерация труда России (КТР). 

В профсоюзах обращают внимание, что при повышении пенсионного возраста значительная часть россиян никогда не получит пенсию. При сохранении существующих демографических тенденций, до 65 лет не доживет около 40% мужчин и 20% женщин.

Как отмечают в КТР, чтобы ликвидировать дефицит пенсионного фонда необходимо вывести из тени рынок труда. Причина возникновения дефицита — отсутствие полноценных трудовых договоров у большого числа российских работников. По оценке Росстата и руководства Пенсионного фонда России, порядка 40% россиян трудится без официального оформления и, соответственно, от их зарплат не платятся страховые взносы. В итоге потери Пенсионного фонда составляют порядка 2,5 трлн рублей ежегодно. 

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
киргуду написал 17.06.2018 19:31
а как кадыркин Балодю восхвалял,ах как лизал,причмокивая!!!Получи кадыркин своему народу повышение пенсионного возраста!!!выкусил ???
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Не думается ли Вам, что время дать старт на этом сайте другой петиции:Отставка ВСЕЙ верховной власти
-Что это? написал 17.06.2018 19:12
С перевыборами Президента, Госдумы и Совета Федерации(назначит ПРЯМЫЕ выборы туда)?
По-моему , это было бы оооооооооооооооооооооооооочень логично!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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(без названия)
ukarlovdima написал 17.06.2018 19:03
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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