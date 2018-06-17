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Московский листок

В ожидании настоящей войны солдаты ВСУ охотятся на мирное население за евро

Опубликовано 17.06.2018 в разделе комментариев 2

днр евросоюз ато всу
В ожидании настоящей войны солдаты ВСУ охотятся на мирное население за евро

Служащие вооруженных сил Украины (ВСУ) организовали так называемую коммерческую охоту на людей в Донбассе. С соответствующим заявлением во время брифинга в воскресенье, 17 июня, выступил начальник пресс-службы вооруженных сил (ВС) самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) капитан Даниил Безсонов. 

«Важно отметить, что «коммерческая охота на людей», или в простонародье «сафари», есть прицельная стрельба из снайперского и других видов вооружений по мирным жителям. Установлено, что использовалось оружие, которое в стволе имеет шесть нарезов, возможно карабин немецкого производства «Болторез». При этом указанный образец оружия на вооружении украинских боевиков не стоит», — цитирует Безсонова сайт ВС ДНР. 

По его словам, у самопровозглашенной республики есть доказательства того, что организацией охоты занимаются члены подразделения 30-й бригады ВСУ в районе Марьинки и 93-й бригады в районе Докучаевска. При этом прибыль от сафари получают как организаторы и командиры бригад, так и представители штаба Операции объединенных сил (ООС). 

«Нам стало известно, что в начале июня 2018 года в район Марьинки (подконтрольной ВСУ) прибыли четыре богатых гражданина из стран Западной Европы, которые заплатили командованию ВСУ денежные средства за допуск их на позиции и убийства людей на территории Донецкой Народной Республики», — отметил Безсонов. 

Он также добавил, что подобное стало возможным после того, как формат «антитеррористической операции» (АТО) был изменен на ООС. Это было сделано в апреле 2018 года. Как сообщали украинские власти, данная мера должна была привести к усилению роли военных в урегулировании конфликта.

Напомним, в марте депутат Государственной думы Алексей Журавлев попал под обстрел под Донецком, заявил РБК депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бриг. По его словам, Журавлев не пострадал. Сам Журавлев сообщил «РИА Новости», что вместе с сопровождающими его лицами попал под минометный обстрел с украинской стороны. 

«Я хотел убедиться в сегодняшнем объявленном перемирии. Мы приехали на позиции батальона «Пятнашка» и попали под обстрел из минометов. Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и уехать», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). 

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Всего комментариев к статье: 2
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Карма
Мкза написал 17.06.2018 20:55
Уже незнают что придумать .
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(без названия)
Мартын написал 17.06.2018 20:07
про то как укров убивать с московии народ ехал - мы все знаем
даже артисты из пулеметов расстреливали украинцев на камеру
пропагандоны пытаются свои преступления на других повесть
как всегда...
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