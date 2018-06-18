Нефтяной принц схватился с наследницей трона и раскрыл страхи правящего класса

В рамках правящей семьи разгорается очередной конфликт между Даригой Назарбаевой и Тимуром Кулибаевым, так как пространство для такой борьбы, после отсечения и ослабления других группировок, сузилось до размеров маленького круга ближайших родственников Елбасы. Тем сильнее будут происходить схватки за передел собственности, за конкретные посты в госаппарате, за контроль над теми или иными квазигосударственными компаниями и активами.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВСЕХ БЫВШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКТИВОВ В РУКАХ ОЛИГАРХОВ

Одним из методов расхищения национального дохода со стороны правящего семейства олигархов является также скрытое извлечение доходов населения через «социальные» программы и системы типа Единого Накопительного Пенсионного Фонда (ЕНПФ), социальных и медицинско-страховых поборов в рамках обязательного страхования и через создание государственных и квазигосударственных предприятий.

Люди платят из своих и без того маленьких зарплат скрытые налоги в виде пенсионных, медицинских и социальных отчислений, а дальше имитаторы-чиновники выводят эти средства под контроль придворных олигархов, в результате чего люди к старости остаются без средств к существованию. Ведь все прекрасно понимают, что средства ЕНПФ расхищены под видом оказания помощи банкам второго уровня и коммерческим компаниям.

Классической формой олигархического разорения и капиталистической эксплуатации своего народа являются банки второго уровня, также принадлежащие семье Назарбаева. Сначала на всех углах госчиновники до самого высокого ранга всем советуют и навязывают ипотечные и потребительские кредиты, а потом народ корчится, чтобы выплачивать непомерные проценты и в итоге теряют даже то, что было до получения кредита, не получая «морковки», которой их заманили в кредитную кабалу.

Одним из ярких примеров такого суперуспешного семейного олигарха, владеющего половиной банков, практически всеми нефтяными и газовыми активами, почти всей алкогольной промышленностью и прочее и прочее и прочее – Тимур Кулибаев, средний зять Елбасы. Данный персонаж в прошедшем году окончательно утопил «КазКоммерцбанк» и присоединил его к своему «Народному банку». В ходе этой аферы была проведена операция по присвоению 1,2 ТРИЛЛИОНА тенге государственных средств.

Объяснялось это поддержкой «Казкоммерцбанка» для нейтрализации токсичных активов, но токсичные активы были параллельно переданы в специальную «народную» компанию, которая эти активы гасит за счёт опять же государственных, а точнее народных, средств. Денежки же перешли в полновластное и безотчётное владение Кулибаевым и К.

Кулибаев давно и надёжно контролирует весь малый, средний бизнес через созданную им структуру под названием «Палата Национальных Предпринимателей «АТАМЕКЕН»». «АТАМЕКЕН» — это второе имя Кулибаева. Но как говорится — аппетит приходит во время еды.

Господин АТАМЕКЕН Кулибаев, по совместительству владелец Банков-заводов-портов — пароходов- труб нефтегазов и прочих уголь вагонов, выступил в Мажилисе (пародии на Парламент) и предложил отдать ему ШЕСТЬ ТРИЛЛИОНОВ тенге квазигосударственного сектора, лежащих на депозитах, видимо в его же банках, точнее МСБ – «АТАМЕКЕНу» – «Народно-Казкоммерцбанку». Он также намекнул и на накопления населения в долларах и на остатки пенсионных накоплений в ЕНПФ.

Это вызвало недовольство среди его конкурентов, а именно со стороны Дариги Назарбаевой, так как сразу же в подконтрольных СМИ начались критические публикации в отношении предложений и деятельности Тимура Кулибаева и его структур. В свою очередь СМИ, принадлежащие финансово-промышленной группе Кулибаева, напротив начали публиковать хвалебные оды. Так, что мы на пороге очередных конфликтов в святом семействе.

ТИМУР КУЛИБАЕВ И ВСЯ СЕМЬЯ БОЯТСЯ СОЦИАЛЬНОГО ВЗРЫВА

Справедливости ради, надо сказать, что Кулибаев управляет всеми своими богатствами под контролем Елбасы и в общих интересах всей семьи, хотя, как мы видим, конкретные интересы Дариги и Тимура уже давно расходятся в первую очередь в деле конкуренции за первенство. Но иногда Тимур Кулибаев вытаскивает наружу интересную информацию и статистику, шокирующую многих и показывающую реальную неприукрашенную ситуацию в экономике и в обществе.

Так 7 июня председатель президиума НПП «Атамекен» заявил на встрече с депутатами Мажилиса в Астане о необходимости заморозить введение Обязательного Социального Медицинского Страхования (ОСМС), так как это ляжет дополнительным бременем на добывающие и металлургические компании.

— Мы говорим про нагрузку на фонд оплаты труда. Я тоже прошу здесь вашей поддержки и внимания. Мы посмотрели, сколько людей платят пенсионные взносы. Где-то 5-6 из 9 млн трудоспособного платят хотя бы раз в год, а 12 месяцев платит всего 1,4 млн, — заявил глава НПП.

— Соответственно, нагрузка на фонд оплаты труда для этих предприятий уже будет около 44%. Это много. Это неконкурентно. Люди начнут уходить в тень, по крайней мере те, кто могут; опять начнут в конверты уходить. У меня просьба такая, чтобы вы (депутаты) внимательно посмотрели, а мы — со стороны бизнеса, чтобы мы не наказывали как раз таки добросовестных предпринимателей. Это 1,4 миллиона — это те, которые работают на тех предприятиях, которые в «белую» работают, эффективно работают, — обратился он к парламентариям.

Конечно, Тимур Кулибаев выступил не с точки зрения защиты трудящихся, чтобы сохранить их заработок, а заботился в первую очередь об иностранных инвесторах и о собственных компаниях. Но из его выступления выходит, что в стране вообще из трудоспособного населения в 9 миллионов платят пенсионные взносы круглогодично только 1,4 миллиона! Остальные это так называемые «самозанятые» около трех миллионов и временно работающие граждане, а также бюджетники.

По сути, можно сказать, что скрытая безработица внутри Казахстана достигает астрономических масштабов. Но в первую очередь беспокоит Тимура Кулибаева и членов правящей семьи именно опасность социального взрыва в случае введения Обязательного Социального Медицинского Страхования, так как значительная часть населения под нее не подпадет из-за невозможности ее оплаты или из-за не покрытия страховкой многих заболеваний.

— По ОСМС — не решённый всё равно вопрос. Мы на следующей неделе договорились, что с Биртановым (министром здравоохранения) будем встречаться и будем обсуждать готовность Минздрава. Мне кажется, не готово. Самая большая проблема — то, что у нас медучреждения, там же у нас главврачи сидят, у нас там нет менеджеров, которые деньги умеют считать. Потому что по ОСМС мы должны сейчас и главврачей подготовить для того, чтобы они теперь могли и деньги считать. Я плохо себе представляю: вот мы какой-то минимальный объём медпомощи окажем, да, а если человек более глубоко болен, мы что с ним будем делать? И он не попадает в систему ОСМС? Я считаю, большой социальный взрыв мы можем получить, — заявил Кулибаев.

По его мнению, ОСМС является лишь дополнительным финансированием министерства здравоохранения, а не основным, и в ситуации, когда свыше 80% населения живут около или ниже черты бедности, станет катализатором всеобщего недовольства. Этим выступлением Кулибаева были вскрыты общие страхи правящего класса, особенно перед возможным стихийным восстанием народных масс, которое может перерасти в революцию, поэтому такая «забота», граничащая с буржуазным популизмом.

ДРАКА ЗА ТРОН

Казахстанский государственно-монополистический капитализм вошел в стадию своей зрелости, а придворные олигархи достигли такой силы, что готовы сцепиться в борьбе за власть и за дальнейший передел собственности в стране. В первую очередь речь идет о Даргие Назарбаевой и Тимуре Кулибаеве, типичных олигархах, стоящих на самом верху пищевой цепочки и пожравших всю мелочь вокруг.

Значит речь идет о том, что драка идет за общее наследство, а именно кому достанется всё, в том числе главный приз – трон. Кулибаев понимает, а вместе с ним и Машкевич, Шодиев. Ибрагимов, Ким, Миттал и прочие кассиры Елбасы, что в случае прихода к власти в качестве второго президента Дариги Назарбаевой они потеряют активы в лице предприятий и компаний внутри Казахстана и получат многолетние преследования со стороны следственных органов, даже сбежав за рубеж.

Это чревато для проигравших и арестом капиталов, и имущества, и многочисленными длительными судебными процессами и метаниями по странам Европы и всего мира, с изображением из себя новой «оппозиции». То, что такое произойдет, нет ни малейших сомнений, тем более, что информационная война и попытки забрать добывающие компании и банки друг у друга не прекращались никогда.

Прошла информация, что и громкий случай с попытками захвата компании «Алма TV», принадлежащей многие годы Дариге Назарбаевой, с бегством его формального управляющего и банкира Ертаева в Москву с просьбой о предоставлении политического убежища и российского гражданства, как раз прямые отголоски этой нешуточной борьбы. В этом деле Тимур Кулибаев перешел в наступление, зная, что медлить нельзя.

На пороге новые внеочередные президентские выборы, которые возможно будут в ближайшей перспективе, особенно после принятия 31 мая Сенатом Парламента решения о бессменности Назарбаева на посту председателя Совета Безопасности, этого нового конституционного органа. Естественно, что в качестве соправителя и нового президента будет выдвигаться Дарига Назарбаева, которая будет осуществлять также функции регента при малолетних сыновьях Елбасы от третьего брака.

Поэтому и спешат все главные игроки, понимая, что на кону стоит всё, в том числе и жизнь. В этой ситуации Тимуру Кулибаеву, всем кто его поддерживает, а также группам, которые не заинтересованы в приходе Дариги, так нужно нейтрализовать её саму или на худой конец, поставить в такое положение, чтобы заставить с собой считаться и пойти на значительные уступки. Не исключено также, что во время нового витка разборок в ожидании ближайшей смерти Назарбаева, эти два главных персонажа пойдут по пути популизма и начнут обращаться за поддержкой масс.

Можно даже сказать, о ближайшем расколе правящего класса, который сейчас насильно скрепляет и консолидирует пока еще живой суперарбитр Елбасы. Но как только его щупальца ослабнут или вовсе отпустят «элиту», то мы сразу обнаружим целый рад группировок, открыто желающих изменения правил игры и передела власти и собственности под себя. Первые такие предвестники мы уже видим сейчас и главные фигуранты такой борьбы уже определены.

Но Дарига и Тимур для народных масс одинаково олицетворяют в себе всё угнетение и бесправие, которое они вынуждены терпеть многие годы. Ни один из них не может дать людям ничего кроме той же кабалы с другим лицом. Поэтому трудящимся и широким слоям народа надо не лелеять надежду о новом «справедливом царе», который в принципе не может быть в рамках этой династической системы преемственности власти, а готовить силы для того, чтобы самим выйти на политическую арену в качестве самостоятельной силы, когда наступит час ослабления режима и раскола правящего класса.

БОРЬБА ПРОТИВ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ДРУГИХ АНТИСОЦИАЛЬНЫХ МЕР КАК СРЕДСТВО МОБИЛИЗАЦИИ

Для начала, надо начать мобилизовывать широкие слои граждан в ситуации запрета профсоюзов и отсутствия политических партий в рамках противодействия принятия антисоциальных мер и реформ. Эти меры правительства, проводимые в рамках неолиберальной политики массовой приватизации социального сектора, сокращения бюджета и коммерциализации образования и здравоохранения, а также введения новых налогов и поборов бьют по миллионам безработных, рабочим и самозанятым.

Особенно остро воспринимаются людьми введение обязательного социального медицинского страхования и снятие с государственного обеспечения лекарствами и лечением целого ряда заболеваний. В результате новых постановлений правительства без лекарств и помощи окажутся 500 тысяч диабетиков, сотни тысяч граждан, страдающих сердечными заболеваниями, онкологией, туберкулёзом, а также множество детей, страдающих ДЦП.

Данное обстоятельство ставит перед нами задачу активизации пропаганды и выступлений против реформирования системы здравоохранения, в рамках которого приватизируются все медицинские учреждения, уничтожается бесплатное медицинское обеспечение. Создание сети инициативных групп по всей стране против принятия таких мер, может реально привести к появлению нового социального движения.

То же можно сказать об ипотечниках, оказавшихся заложниками банков, о жителях многих районов и городов, недовольных многократным повышением цен на коммунальные услуги, о водителях, испытывающих на себе новый виток цен на ГСМ. И таких групп и пластов граждан будет все больше и больше. Наша задача помочь им самоорганизоваться и выставить консолидированные требования.

Это еще и еще раз ставит переда нами вопрос политической самостоятельности рабочего движения и всех социальных движений, которые не должны примыкать ни к одной олигархической группировке в период великих потрясений. Массы должны быть не ведомыми новыми «героями» и «царями» из числа продажной и паразитической «элиты», а стать исторической движущей силой, способной сбросить всех этих принцев и наследниц одним махом со своих плеч, чтобы разогнуться и вздохнуть полной грудью для новой свободной жизни, для преобразования всего общества, основанного на принципах социального равенства и братства.

Как поется в мировом гимне пролетариата: «Никто не даст нам избавленья: Ни Бог, ни царь и ни герой – Добьёмся мы освобожденья Своею собственной рукой!»