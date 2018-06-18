Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Нефтяной принц схватился с наследницей трона и раскрыл страхи правящего класса

Опубликовано 18.06.2018 в разделе комментариев 0

казахстан назарбаев астана
Нефтяной принц схватился с наследницей трона и раскрыл страхи правящего класса

Источник: Информационная служба Социалистического Движения Казахстана

В рамках правящей семьи разгорается очередной конфликт между Даригой Назарбаевой и Тимуром Кулибаевым, так как пространство для такой борьбы, после отсечения и ослабления других группировок, сузилось до размеров маленького круга ближайших родственников Елбасы. Тем сильнее будут происходить схватки за передел собственности, за конкретные посты в госаппарате, за контроль над теми или иными квазигосударственными компаниями и активами.

 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВСЕХ БЫВШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКТИВОВ В РУКАХ ОЛИГАРХОВ

Одним из методов расхищения национального дохода со стороны правящего семейства олигархов является также скрытое извлечение доходов населения через «социальные» программы и системы типа Единого Накопительного Пенсионного Фонда (ЕНПФ), социальных и медицинско-страховых поборов в рамках обязательного страхования и через создание государственных и квазигосударственных предприятий.

Люди платят из своих и без того маленьких зарплат скрытые налоги в виде пенсионных, медицинских и социальных отчислений, а дальше имитаторы-чиновники выводят эти средства под контроль придворных олигархов, в результате чего люди к старости остаются без средств к существованию. Ведь все прекрасно понимают, что средства ЕНПФ расхищены под видом оказания помощи банкам второго уровня и коммерческим компаниям.

Классической формой олигархического разорения и капиталистической эксплуатации своего народа являются банки второго уровня, также принадлежащие семье Назарбаева. Сначала на всех углах госчиновники до самого высокого ранга всем советуют и навязывают ипотечные и потребительские кредиты, а потом народ корчится, чтобы выплачивать непомерные проценты и в итоге теряют даже то, что было до получения кредита, не получая «морковки», которой их заманили в кредитную кабалу.

Одним из ярких примеров такого суперуспешного семейного олигарха, владеющего половиной банков, практически всеми нефтяными и газовыми активами, почти всей алкогольной промышленностью и прочее и прочее и прочее – Тимур Кулибаев, средний зять Елбасы. Данный персонаж в прошедшем году окончательно утопил «КазКоммерцбанк» и присоединил его к своему «Народному банку». В ходе этой аферы была проведена операция по присвоению 1,2 ТРИЛЛИОНА тенге государственных средств.

Объяснялось это поддержкой «Казкоммерцбанка» для нейтрализации токсичных активов, но токсичные активы были параллельно переданы в специальную «народную» компанию, которая эти активы гасит за счёт опять же государственных, а точнее народных, средств. Денежки же перешли в полновластное и безотчётное владение Кулибаевым и К.

Кулибаев давно и надёжно контролирует весь малый, средний бизнес через созданную им структуру под названием «Палата Национальных Предпринимателей «АТАМЕКЕН»». «АТАМЕКЕН» — это второе имя Кулибаева. Но как говорится — аппетит приходит во время еды.

Господин АТАМЕКЕН Кулибаев, по совместительству владелец Банков-заводов-портов — пароходов- труб нефтегазов и прочих уголь вагонов, выступил в Мажилисе (пародии на Парламент) и предложил отдать ему ШЕСТЬ ТРИЛЛИОНОВ тенге квазигосударственного сектора, лежащих на депозитах, видимо в его же банках, точнее МСБ – «АТАМЕКЕНу»  – «Народно-Казкоммерцбанку». Он также намекнул и на накопления населения в долларах и на остатки пенсионных накоплений в ЕНПФ.

Это вызвало недовольство среди его конкурентов, а именно со стороны Дариги Назарбаевой, так как сразу же в подконтрольных СМИ начались критические публикации в отношении предложений и деятельности Тимура Кулибаева и его структур. В свою очередь СМИ, принадлежащие финансово-промышленной группе Кулибаева, напротив начали публиковать хвалебные оды. Так, что мы на пороге очередных конфликтов в святом семействе.

 

ТИМУР КУЛИБАЕВ И ВСЯ СЕМЬЯ БОЯТСЯ СОЦИАЛЬНОГО ВЗРЫВА

Справедливости ради, надо сказать, что Кулибаев управляет всеми своими богатствами под контролем Елбасы и в общих интересах всей семьи, хотя, как мы видим, конкретные интересы Дариги и Тимура уже давно расходятся в первую очередь в деле конкуренции за первенство. Но иногда Тимур Кулибаев вытаскивает наружу интересную информацию и статистику, шокирующую многих и показывающую реальную неприукрашенную ситуацию в экономике и в обществе.

Так 7 июня председатель президиума НПП «Атамекен» заявил на встрече с депутатами Мажилиса в Астане о необходимости заморозить введение Обязательного Социального Медицинского Страхования (ОСМС), так как это ляжет дополнительным бременем на добывающие и металлургические компании.

— Мы говорим про нагрузку на фонд оплаты труда. Я тоже прошу здесь вашей поддержки и внимания. Мы посмотрели, сколько людей платят пенсионные взносы. Где-то 5-6 из 9 млн трудоспособного платят хотя бы раз в год, а 12 месяцев платит всего 1,4 млн, — заявил глава НПП.

— Соответственно, нагрузка на фонд оплаты труда для этих предприятий уже будет около 44%. Это много. Это неконкурентно. Люди начнут уходить в тень, по крайней мере те, кто могут; опять начнут в конверты уходить. У меня просьба такая, чтобы вы (депутаты) внимательно посмотрели, а мы — со стороны бизнеса, чтобы мы не наказывали как раз таки добросовестных предпринимателей. Это 1,4 миллиона — это те, которые работают на тех предприятиях, которые в «белую» работают, эффективно работают, — обратился он к парламентариям.

Конечно, Тимур Кулибаев выступил не с точки зрения защиты трудящихся, чтобы сохранить их заработок, а заботился в первую очередь об иностранных инвесторах и о собственных компаниях. Но из его выступления выходит, что в стране вообще из трудоспособного населения в 9 миллионов платят пенсионные взносы круглогодично только 1,4 миллиона! Остальные это так называемые «самозанятые» около трех миллионов и временно работающие граждане, а также бюджетники.

По сути, можно сказать, что скрытая безработица внутри Казахстана достигает астрономических масштабов. Но в первую очередь беспокоит Тимура Кулибаева и членов правящей семьи именно опасность социального взрыва в случае введения Обязательного Социального Медицинского Страхования, так как значительная часть населения под нее не подпадет из-за невозможности ее оплаты или из-за не покрытия страховкой многих заболеваний.

— По ОСМС — не решённый всё равно вопрос. Мы на следующей неделе договорились, что с Биртановым (министром здравоохранения) будем встречаться и будем обсуждать готовность Минздрава. Мне кажется, не готово. Самая большая проблема — то, что у нас медучреждения, там же у нас главврачи сидят, у нас там нет менеджеров, которые деньги умеют считать. Потому что по ОСМС мы должны сейчас и главврачей подготовить для того, чтобы они теперь могли и деньги считать. Я плохо себе представляю: вот мы какой-то минимальный объём медпомощи окажем, да, а если человек более глубоко болен, мы что с ним будем делать? И он не попадает в систему ОСМС? Я считаю, большой социальный взрыв мы можем получить, — заявил Кулибаев.

По его мнению, ОСМС является лишь дополнительным финансированием министерства здравоохранения, а не основным, и в ситуации, когда свыше 80% населения живут около или ниже черты бедности, станет катализатором всеобщего недовольства. Этим выступлением Кулибаева были вскрыты общие страхи правящего класса, особенно перед возможным стихийным восстанием народных масс, которое может перерасти в революцию, поэтому такая «забота», граничащая с буржуазным популизмом.

 

ДРАКА ЗА ТРОН

Казахстанский государственно-монополистический капитализм вошел в стадию своей зрелости, а придворные олигархи достигли такой силы, что готовы сцепиться в борьбе за власть и за дальнейший передел собственности в стране. В первую очередь речь идет о Даргие Назарбаевой и Тимуре Кулибаеве, типичных олигархах, стоящих на самом верху пищевой цепочки и пожравших всю мелочь вокруг.

Значит речь идет о том, что драка идет за общее наследство, а именно кому достанется всё, в том числе главный приз – трон. Кулибаев понимает, а вместе с ним и Машкевич, Шодиев. Ибрагимов, Ким, Миттал и прочие кассиры Елбасы, что в случае прихода к власти в качестве второго президента Дариги Назарбаевой они потеряют активы в лице предприятий и компаний внутри Казахстана и получат многолетние преследования со стороны следственных органов, даже сбежав за рубеж.

Это чревато для проигравших и арестом капиталов, и имущества, и многочисленными длительными судебными процессами и метаниями по странам Европы и всего мира, с изображением из себя новой «оппозиции». То, что такое произойдет, нет ни малейших сомнений, тем более, что информационная война и попытки забрать добывающие компании и банки друг у друга не прекращались никогда.

Прошла информация, что и громкий случай с попытками захвата компании «Алма TV», принадлежащей многие годы Дариге Назарбаевой, с бегством его формального управляющего и банкира Ертаева в Москву с просьбой о предоставлении политического убежища и российского гражданства, как раз прямые отголоски этой нешуточной борьбы. В этом деле Тимур Кулибаев перешел в наступление, зная, что медлить нельзя.

На пороге новые внеочередные президентские выборы, которые возможно будут в ближайшей перспективе, особенно после принятия 31 мая Сенатом Парламента решения о бессменности Назарбаева на посту председателя Совета Безопасности, этого нового конституционного органа. Естественно, что в качестве соправителя и нового президента будет выдвигаться Дарига Назарбаева, которая будет осуществлять также функции регента при малолетних сыновьях Елбасы от третьего брака.

Поэтому и спешат все главные игроки, понимая, что на кону стоит всё, в том числе и жизнь. В этой ситуации Тимуру Кулибаеву, всем кто его поддерживает, а также группам, которые не заинтересованы в приходе Дариги, так нужно нейтрализовать её саму или на худой конец, поставить в такое положение, чтобы заставить с собой считаться и пойти на значительные уступки. Не исключено также, что во время нового витка разборок в ожидании ближайшей смерти Назарбаева, эти два главных персонажа пойдут по пути популизма и начнут обращаться за поддержкой масс.

Можно даже сказать, о ближайшем расколе правящего класса, который сейчас насильно скрепляет и консолидирует пока еще живой суперарбитр Елбасы. Но как только его щупальца ослабнут или вовсе отпустят «элиту», то мы сразу обнаружим целый рад группировок, открыто желающих изменения правил игры и передела власти и собственности под себя. Первые такие предвестники мы уже видим сейчас и главные фигуранты такой борьбы уже определены.

Но Дарига и Тимур для народных масс одинаково олицетворяют в себе всё угнетение и бесправие, которое они вынуждены терпеть многие годы. Ни один из них не может дать людям ничего кроме той же кабалы с другим лицом. Поэтому трудящимся и широким слоям народа надо не лелеять надежду о новом «справедливом царе», который в принципе не может быть в рамках этой династической системы преемственности власти, а готовить силы для того, чтобы самим выйти на политическую арену в качестве самостоятельной силы, когда наступит час ослабления режима и раскола правящего класса.

 

БОРЬБА ПРОТИВ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ДРУГИХ АНТИСОЦИАЛЬНЫХ МЕР КАК СРЕДСТВО МОБИЛИЗАЦИИ

Для начала, надо начать мобилизовывать широкие слои граждан в ситуации запрета профсоюзов и отсутствия политических партий в рамках противодействия принятия антисоциальных мер и реформ. Эти меры правительства, проводимые в рамках неолиберальной политики массовой приватизации социального сектора, сокращения бюджета и коммерциализации образования и здравоохранения, а также введения новых налогов и поборов бьют по миллионам безработных, рабочим и самозанятым.

Особенно остро воспринимаются людьми введение обязательного социального медицинского страхования и снятие с государственного обеспечения лекарствами и лечением целого ряда заболеваний. В результате новых постановлений правительства без лекарств и помощи окажутся 500 тысяч диабетиков, сотни тысяч граждан, страдающих сердечными заболеваниями, онкологией, туберкулёзом, а также множество детей, страдающих ДЦП.

Данное обстоятельство ставит перед нами задачу активизации пропаганды и выступлений против реформирования системы здравоохранения, в рамках которого приватизируются все медицинские учреждения, уничтожается бесплатное медицинское обеспечение. Создание сети инициативных групп по всей стране против принятия таких мер, может реально привести к появлению нового социального движения.

То же можно сказать об ипотечниках, оказавшихся заложниками банков, о жителях многих районов и городов, недовольных многократным повышением цен на коммунальные услуги, о водителях, испытывающих на себе новый виток цен на ГСМ. И таких групп и пластов граждан будет все больше и больше. Наша задача помочь им самоорганизоваться и выставить консолидированные требования.

Это еще и еще раз ставит переда нами вопрос политической самостоятельности рабочего движения и всех социальных движений, которые не должны примыкать ни к одной олигархической группировке в период великих потрясений. Массы должны быть не ведомыми новыми «героями» и «царями» из числа продажной и паразитической «элиты», а стать исторической движущей силой, способной сбросить всех этих принцев и наследниц одним махом со своих плеч, чтобы разогнуться и вздохнуть полной грудью для новой свободной жизни, для преобразования всего общества, основанного на принципах социального равенства и братства.

Как поется в мировом гимне пролетариата: «Никто не даст нам избавленья: Ни Бог, ни царь и ни герой – Добьёмся мы освобожденья Своею собственной рукой!»



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Первой бросила вызов лгуну Путину и его реформаторам непокорённая колчаковщиной Сибирь
Первой бросила вызов лгуну Путину и его реформатор...
17.06.2018
Тайна невероятной мощи В.Путина: видео снесено "Ю-тьюбом"
Тайна невероятной мощи В.Путина: видео снесено "Ю-...
15.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сколько еще журналистов должны погибнуть "за дело Путина"? (0)
Политтехнолог Кунгуров на свободе (0)
Медведеву нобелевскую премию (0)
Нефтяной принц схватился с наследницей трона и раскрыл страхи правящего класса (0)
Больше миллиона против повышения пенсионного возраста (0)
В ожидании настоящей войны солдаты ВСУ охотятся на мирное население за евро (5)
Первый миллион под петицией против пенсионной реформы набран, нужно ещё 130 (13)
Двадцать американцев пострадали и один погиб в результате теракта в Нью-Джерси (3)
Первой бросила вызов лгуну Путину и его реформаторам непокорённая колчаковщиной Сибирь (22)
Шмаков и его "профсоюзы" заступились за работниц: за повышение пенсионного на 5 лет вместо 8 (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Сбылась мечта идиoтки
Дарья Митина Дарья Митина: Oле-oле-oле!!!! - 1
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Мир Юрского периода-2
Дарья Митина Дарья Митина: !!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Oле-oле-oле!!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss