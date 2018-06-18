Политтехнолог Кунгуров на свободе

Буквально с неделю назад в разговоре с товарищем вспомнили Кунгурова, а товарищ обратил моё внимание на обстоятельство, на которое я раньше, погружённый в своё дело, просто не обращал внимания (об этом обстоятельстве ниже).

И тут как раз пришло сообщение, что Кунгуров освободился из колонии-поселения и уже перепугано объявил о желании эмигрировать из России: «Планирую до ближайшей государственной границы добираться. Задерживаться тут я считаю бессмысленным. Ничего меня не держит, пора уходить».

Напомню, что «политтехнолог» (как он сам себя называет) Алексей Кунгуров 20 декабря 2016 года был признан виновным в оправдании терроризма и (отсидев перед этим полгода в СИЗО) приговорён к двум годам заключения в колонии-поселении. Приговорён Кунгуров был по части 1 статьи 205.2 УК РФ, осуждён Приволжским военным судом за оправдание терроризма, которое, якобы, содержащееся в его статье «Кого на самом деле бомбят путинские соколы». В России Кунгуров признан политзаключенным, жалоба его принята ЕСПЧ, а его адвокатом в Страсбурге является Алексей Навальный.

От своего давнишнего общения с Кунгуровым я вынес впечатление, что он заносчивый болтун, в том числе и болтун о вещах, в которых он не разбирается. Ну, а его реакция на мой арест, привела меня и к мнению, что он ещё и подонок.

Напомню, что он не постеснялся о моём аресте сообщить так:

«Сегодня после обеда мне позвонил Максим Калашников и сообщил, что Юрий Мухин арестован в Крыму. Ну, чо, бывает и такое в Путирашке. Мне ли удивляться? Самого пару раз в СИЗО закрывали. Вот только меня какбэ за дело, я кое-каким п-сам создавал реальные проблемы, а Мухина-то за что? Это же совершенно безобидный старикашка, хоть и епнутый на всю голову. Заглянул в тырнеты – об аресте говорится только на Форуме.мск. Все остальные источники лишь ретранслировали это сообщение. Наконец, вечером подробности дела сообщил серьезный источник – РБК. Сам Мухин молчит. Похоже, дедушку и правда закрыли

На месте самого Мухина я бы аресту безумно радовался. Это ж просто пипец, какая удача! Я не шучу. Он же человек идейный? Идейный. То есть смысл его жизни – в пропаганде определенной идеи. Сама идея, конечно, бред голимый, о чем ниже. Но автору идеи важно, чтоб о ней узнало как можно больше людей. Для этого надо пробиться на ТВ. Но маргиналам туда путь заказан. К тому же сам Мухин настолько злобный и нетерпимый старичок, что даже маргиналы с ним дела имеют крайне неохотно, поэтому даже на типа оппозиционных ресурсах ему слова не дают.

…Так что сочувствовать Мухину не стоит. В конце концов, он сам стремился к тому, чтобы оказаться на шконке. Не скажу, что в тюрьме так уж хорошо, но ничего ужасного тоже нет. Кормят, поят, телевизор и сотовые телефоны почти в каждой хате. Час прогулки ежедневно. Кое-где даже спортзалы имеются. Сейчас, наверное, еще и интернет доступен благодаря 3G. Я последний раз в 2007 г. гостил на киче: смотрящий был парнем продвинутым, порешал вопрос, закинули мне с воли ноутбук с GPRS-модемом. Так что время в местах лишения свободы я провел очень плодотворно – книжку «Как делать революцию. Инструкции для любителей и профессионалов там написал. Вообще, для писателя тюрьма – просто рай».

Теперь вот сам Кунгуров вернулся из щадящего «рая» колонии-поселения после «пипец, какой удачи!». Наверно много книжек написал, вот только запаниковал, болезный.

Понятное дело, уважать мне Кунгурова не за что, но в данном случае я, разумеется, рад, что он уже на свободе. Однако написать хочу не о нём, а о том, что и в его деле продолжает ошарашивать запредельный идиотизм лиц, получивших юридическое образование. Не просто идиотизм, а запредельный идиотизм.

Что сегодня происходит на юридических факультетах? Студентов-юристов уже давно считают в студенческой среде самыми дебильными, но почему выпускники этих факультетов меньше всего разбираются именно в праве? Ведь если взять по-крупному, то сегодня в России вместо правосудия полный маразм, а ведь этот маразм заведен не юристами СССР, а «юристами мэйд ин Рашка». Это же они обсели не только суды, прокуратуру и следственные органы, но и Думу, и Администрацию президента.

И этот юридический маразм виден любому, так или иначе столкнувшемуся с современным судом и законом.

Мало этого, этот маразм переползает даже на адвокатов - людей, которые по идее обязаны кормиться от знания законов. К примеру, когда меня лишили юридической помощи моего адвоката, то в Мосгорсуде ко мне приставили адвоката по назначению. И этот мой «защитник» от меня и узнал, что у нас в Рашке, оказывается, есть закон «О противодействии экстремистской деятельности». Оцените: этот закон принят в 2002 году, и после этого множество раз менялся с обсуждением этих изменений в прессе, в прессе же была и масса скандалов о применении этого закона, а адвокат об этом законе первый раз услышал в 2015 году. И это юридические знания адвоката! А что знают об этом законе судьи и прокуроры?

В данном случае надо немного подробнее об этом законе и я опять начну с собственного примера. Вот нас приговорили за экстремизм, а преамбула закона «О противодействии экстремистской деятельности» устанавливает: «Настоящим Федеральным законом в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации определяются правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности, устанавливается ответственность за ее осуществление». То есть, не Уголовный кодекс, а этот закон «О противодействии экстремистской деятельности» определяет основы противодействия экстремизму и ответственность за него.

Это трудно понять?

Но в постановлении о возбуждении уголовного дела против ИГПР ЗОВ, в обвинительном заключении по нашему делу, в приговоре и в апелляционном определении на этот закон ни следователь, ни прокуроры, ни судьи вообще не ссылаются! Для них этот закон как бы не существует.

Специально не ссылаются? Да, после того, как мы ткнули их мордами в этот закон, то они стали замалчивать его положения специально, поскольку поняли, что попирают этот закон. Но сначала с их стороны был простой, уже привычный юридический дебилизм - они об этом законе ничего не знали.

Знай, следователи и прокуроры, что есть такой закон и знай, что требует этот закон, они могли бы сфабриковать наше дело без своего вопиющего идиотизма.

Вот смотрите, нас арестовали по части 1 статьи 282.2 УК РФ за организацию деятельности организации, деятельность которой запрещена судом. То есть организация должна быть запрещена судом - закон об этом говорит прямо! Но арестовали нас за организацию деятельности конкретной организации - ИГПР ЗОВ, которая не была запрещена судом. Через три месяца после нашего ареста, после привлечения к этому факту внимания не только юридических идиотов, следствие и прокуратура принялись было запрещать ИГПР ЗОВ так, как требует закон, - судом. Но потом поняли, что это будет ещё больший идиотизм (ведь мы уже арестованы, а решение суда о запрете ИГПР ЗОВ будет гораздо позже возбуждения уголовного дела и нашего ареста), и следователи с прокурорами положились на то, что в судах Москвы сидят уже исключительно бессовестные мерзавцы - им и так сойдёт. Сошло - нас и осудили за организацию деятельности организации, деятельность которой не была запрещена судом.

То есть, если бы эти дебилы знали закон, они бы сначала сфабриковали бы судебный запрет ИГПР ЗОВ, а потом нас арестовывали.

Но вернусь к делу Кунгурова.

Что в его деле должны были понимать его адвокаты и, главное, понимать он сам, наш закаканый «политтехнолог»?

Оправдание терроризма - это экстремистская деятельность. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии экстремистской деятельности», статья 1.1 (тут и далее выделено мною):

«Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия:

1) экстремистская деятельность (экстремизм):

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;

…».

Но Кунгуров не с трибуны чего-то там оправдывал, он написал статью. А статья - это документ, но если этот документ оправдывает терроризм, то это экстремистский материал, поскольку статья 1.3 рассматриваемого закона установила:

«3) экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности…».

То есть, согласно тому закону, который определяет «правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности», ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ТОГО, что Кунгуров совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 205.2 УК РФ, является факт того, что его статья «Кого на самом деле бомбят путинские соколы» является экстремистским материалом. Поскольку если она не является экстремистским материалом, то тогда она не оправдывает терроризм, и написавший её Кунгуров, соответственно, тоже не оправдывал терроризм.

А кто определяет, является ли данный материал, в данном случае статья Кунгурова, экстремистским? Следователь? Эксперт? Кто?

Статья 13 закона «О противодействии экстремистской деятельности»:

«Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на основании заявления прокурора или при производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому, административному или уголовному делу».

То есть, если бы в следователях, прокурорах и судьях по делу Кунгурова были хотя бы чуть-чуть грамотные (я уже не говорю о порядочности, речь просто о знании и понимании законов), то ещё до ареста Кунгурова, прокуратура бы обратилась в суд с представлением признать помянутую статью экстремистским материалом. И суд признал бы его статью «Кого на самом деле бомбят путинские соколы» экстремистским материалом за то, что эта статья, якобы, оправдывает терроризм. И этим суд ЗАПРЕТИЛ БЫ ЕЁ РАСПРОСТРАНЯТЬ, чтобы эта статья не оправдывала терроризм - ЧТОБЫ ПРЕСЕЧЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, в котором обвинён Кунгуров. После чего эта статья, в которой судом установлено оправдание терроризма, стала бы доказательством вины Кунгурова.

Соответственно, получив такое доказательство, ФСБ возбудила бы против Кунгурова уголовное дело по части 1 статьи 205.2 УК РФ за публичное оправдание терроризма. Ведь только суд мог определить, есть в статье оправдание терроризма или нет, а не они, следователи! Только суд мог определить, есть доказательство вины Кунгурова, чтобы возбудить против него уголовное дело, или нет? Как можно было возбуждать уголовное дело, не имея доказательств совершения преступления?

Но правоохранительные дебилы этого требования закона не выполнили.

Мало этого, и Приволжский военный суд, вынесший приговор Кунгурову, статью «Кого на самом деле бомбят путинские соколы» рассмотрел, но… Но ничего преступного в ней не обнаружил! Как иначе понять то, что этот суд не признал её экстремистским материалом, оправдывающим терроризм, - не принял меры к запрету её распространения? Ведь согласно процитированной статье 13 закона «О противодействии экстремистской деятельности» Приволжский военный суд ОБЯЗАН был признать эту статью экстремистским материалом! Само собой, если бы в статье оправдывался терроризм. А раз суд не исполнил свою обязанность и не признал статью экстремистским материалом, то это может значить только то, что суд в этом материале не увидел экстремизма в виде оправдания терроризма.

И теперь из итогов этого идиотского суда получается, что Кунгуров своей статьёй оправдывал терроризм, а сама статья - не оправдывала!

Можете проверить: эта статья не помещена в список Минюста, и, повторю, не запрещена к распространению, к примеру, вы можете прочесть её здесь https://kungurov.livejournal.com/183697.html В «Федеральном списке экстремистских материалов» Минюста уже почти 4,5 тысячи запрещённых материалов, но поисковик не находит ни статьи «Кого на самом деле бомбят путинские соколы», ни решений Приволжского военного суда ни за декабрь 2016 года, ни вообще.

Вот теперь и получается, что Кунгуров отсидел срок за оправдание терроризма в своей статье «Кого на самом деле бомбят путинские соколы», а сама эта статья, повторю, никакой терроризм не оправдывает.

Оцените состояние правоохранительной системы Russia - мало того, что она укомплектована бессовестными мерзавцами, так эти мерзавцы ещё и дебилы, не способные понять, чего от них требуют законы и начальство! Ведь им, дебилам, начальство поручило делать вид, что они не свободу слова в России удушают, а, якобы, борются с каким-то там экстремизмом, но эти дебилы «экстремистский» материал оставили нетронутым, а журналиста посадили. Ну и получается, что посадили только потому, что Кунгуров журналист.

Кунгурова обязаны оправдать из-за отсутствия доказательств вины - его статья «Кого на самом деле бомбят путинские соколы» рассмотрена судом и не признана экстремистским материалом. И никак не сошлёшься на то, что её экстремизм типа не рассматривался судом, - суд-то на основе этой статьи осудил Кунгурова, значит, он статью «Кого на самом деле бомбят путинские соколы» рассмотрел! Но, повторю, экстремисткой не признал и этим разрешил её распространять без ограничений!

Удивительно то, что ни сам Кунгуров, ни его адвокаты не пытаются требовать его оправдания по этому основанию и даже ничего об этом не говорят. Понятно, что успех соблюдения фашистскими судами законов в Russia ничтожен, и то, что кто-то в Рашке отменит этот заведомо неправосудный приговор по жалобе Кунгурова, - маловероятно. Но действовать-то надо!

Назвались «политтехнологами» и «адвокатами», так работайте!