Сколько еще журналистов должны погибнуть "за дело Путина"?

4 года назад 17 июня 2014 у поселка Металлист Луганской области минометным огнем были накрыты тележурналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

Оба были награждены президентом В.Путиным орденами Мужества (посмертно) и похоронены на Троекуровском кладбище Москвы.

Как сейчас помню хвастливое заявление тогдашней «говорящей головы» Следкома Маркина, который назвал фамилии убийц - командира минометного расчета «киевских карателей» и минометчика, пославшего смертельный снаряд в наших ребят. Обоих убийц Маркин обещал «достать и покарать». И где сейчас тот Маркин?

Но было еще заявление МИДа, который требовал от официального Киева найти и наказать убийц наших ребят. Больше г-н Лавров этого не требует. Возможно, получил нагоняй от Владимира Владимировича за храбрость.

А нагоняй от президента - штука серьезная. Утверждать ничего не могу, но молва гласит, что именно после телефонного разговора с ним у нашего постпреда при ООН Вит.Чуркина случился инфаркт. Да такой, что лучшие врачи Нью-Йорка не могли его спасти. Скончался за день до своего 65-летия 20 февраля 2017 г.

Во всяком случае, похоронен «лучший дипломат России» точно как бомж - это я могу заявить со всей ответственностью. На отшибе, не в общем ряду с достойными сынами Отечества. Да так, что и спустя 15 месяцев после погребения рядом никого нет. А на его могиле нет даже скромной памятной плиты. Все тот же деревянный крест. Почему?

Об этом мы послали соответствующие запросы г-ну Лаврову и лабутеновой танцовщице мадам Захаровой (https://forum-msk.org/material/news/14708588.html).

По делу об убийстве Корнелюка и Волошина поймали «летчицу-наводчицу» - штурмана украинских ВВС Н.Савченко. Якобы по ее наводке минометчики и пустили мину в наших коллег.

У меня к ней, естественно, никаких симпатий, но держалась она во время следствия и на суде достойно. Как, как и подобает подпавшему в плен офицеру. Никакой вины за собой не признавала и в знак протеста голодала.

В итоге суд приговорил ее к 22 годам колонии, что у многих незашоренных и неангажированных аналитиков вызвало скепсис.

А именно: где доказательства, что именно по ее СМС-кам и устным «наводкам» были убиты наши телерепортеры? Таких вещдоков в деле нет. Видимо, потому что не изловлены те самые командир минометного расчета и минометчик, чьи головы… то есть которых г-н Маркин обещал «достать и покарать». А все остальное - фантазии сыскарей.

Помнится, я писал, что по такого рода делам суды обязаны выносить частные определения. В самом деле, кто наших журналистов послал в самое пекло той войны?

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР Россия не признала, стало быть, для нее это территория Украины. И если там шли военные действия, наши журналисты обязаны были аккредитоваться в Киеве. В СБУ, в Минобороны и где-то еще. Почему не аккредитовались?

Версия, помнится, высказывалась такая. Тогда, после «возвращения Крыма в родную гавань» и «крымской речи» гаранта Конституции 18 марта 2014 г. во многих кремлевских, правительственных, думских и т.п. кабинетах царила полная эйфория.

Мол, еще немного и «Донбасс наш». Кайф от предстоящей победы над «карателями киевской хунты», само собой, передался телебоссам Эрнсту, Добродееву, Киселеву.

Они посылали на войну журналистов как на курорт - без соответствующей военной подготовки, инструктажа, экипировки. И главное - нелегально, без командировок, которые в чужую республику выписать просто не имели права.

Об этом мы сделали запросы телебоссам Эрнсту и Добродееву, но эти два барбоса отмолчались («Зачем вы послали оператора Кляна в Донецк на верную смерть?», https://forum-msk.org/material/kompromat/11878610.html).

Как же эти два галерных любимца «опустятся» до объяснений с «плебсом», коими они нас считают. Главное, г-на Путина устраивает их «вещательная политика», за что он им то и дело выдает ордена.

У Эрнста их уже штук пять. Даже медаль за Сирию есть, хотя он туда с телекамерой, естественно, не летал. Он вообще не журналист, а рекламщик-пиарщик. И за разнузданную, пошлую, подстрекательскую вещательную политику Первого канала, по-моему, заслуживает скамьи подсудимых. Частное оценочное суждение.

25 декабря 2016 года при взлете из аэропорта г.Сочи рухнул в Черное море Ту-154 Минобороны, летевший в Сирию. 92 пассажира и членов экипажа оказались растерзаны на «фрагменты».

В этот старый поношенный воздушный извозчик 30-летней давности неслуживший министр обороны Шойгу погрузил лучший армейский ансамбль песни и пляски. По прилету он должен был, по его стратегическому замыслу, «поплясать на костях» на освобожденных территориях.

Освещать гастроли должны были, по его стратегическому замыслу, три телегруппы трех телеканалов. Итого 9 журналистов. Они тоже превратились во «фрагменты».

Вот их фамилии. Первый канал: Дмитрий Рунков, Вадим Денисов и Александр Сойдов. Трое журналистов НТВ - Михаил Лужецкий, Олег Пестов и Евгений Толстов. Трое журналистов «Звезды» - Павел Обухов, Александр Суранов и Валерий Ржевский.

Где они похоронены, Сергей Кужугетович? По вашей же воле их послали в Сирию…