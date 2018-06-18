Дело Беляевой. Приставы нарисовали председателю суда свастику?

Мы уже многократно писали о злоключениях Нины Беляевой, бывшего документоведа городской клинической больницы номер 7, начавшиеся с серьезного заболевания правого уха. Заболевания, потребовавшего длительного серьезного хирургического лечения.

20 июля 2009 года Беляева была вынуждена уйти на больничный, а вновь приступить к работе смогла только 9 декабря 2009 г.

После того, как Беляева вышла на работу, заместитель главного врача по кадрам Вязьмова Р. А. заявила ей, что такие тут - не нужны, и что Беляева должна уволиться по собственному желанию.

Беляева отказалась. Тогда ей перестали давать работу, а из зарплаты убрали все надбавки, оставив один оклад (от этого зарплата упала примерно вдвое). Это продолжалось год. Затем работодатель, поняв, что взять Нину Беляеву измором не удастся, уволил её за неисполнение должностных обязанностей, тех самых обязанностей, которых сам ей не давал. Следует отметить, что в течение всего этого года, Беляева писала во все инстанции о том, что ей не дают работать.

Суд восстановил Беляеву на работе 31 мая 2011 года. Работодатель потерпел её еще полтора месяца, а затем поступил креативно.

4 июля 2011 года Беляеву, прямо с рабочего места, сдали в психиатрическую больницу ПБ № 14. Из дурдома Беляеву выпустили в тот же день, а 13 июля Беляева была уволена. За прогул. Оказалось, что по мнению работодателя, она не провела день в больнице (куда сам работодатель её и отправил), а прогуливала. То, что дневное пребывание в больнице было подтверждено документально - никого не смутило. Ни работодателя, ни судью.

На этот раз восстановиться через суд на работе Беляевой не удалось. Беляева не успокоилась. Начала судиться дальше. Подачу исков решила дополнить одиночными пикетами рядом с Симоновским судом. Правоохранители (есть мнение, что с подачи председателя суда) ответили задержаниями и избиениями. Причем, задерживали не только во время пикетов. Забирали и из дома. И из залов судебного заседания.

Последнее задержание произошло 28 мая 2018 года. Пенсионера-инвалида продержали в камере ОВД Преображенский несколько часов, около 9 вечера Нину Беляеву, всё-таки, выпустили на волю. В ответ на все звонки полицейские и приставы рассказывали, что Беляева была задержана за распространение листовок со свастикой.

Сама Беляева заявляла, что в своих листовках лишь обращалась к судебным представителям (сравнивая их с фашистами за многолетние издевательства) в знак протеста против того, что её иски много лет находятся без движения. А вот никаких свастик ею нарисовано не было. Тогда Беляеву выпнули из полиции налегке, без каких-либо протоколов.

И вот на прошедшей неделе Беляеву вызвали в полицию снова. Дали ознакомиться с составленными на нее документами и сообщили, что она вызвана в суд, который состоится 19 июня в 14-30.

Во время ознакомления с документами Беляева выяснила два обстоятельства. Во-первых, что она привлекается к ответственности уже не за демонстрацию фашистской символики, а за неповиновение судебным приставам. Во-вторых, что символика, тем не менее, в деле присутствует, а именно - листовка с нелицеприятной надписью, касающейся председателя суда и нелицеприятной свастикой, украсившей портрет оного председателя, в знак негативного отношения к его профессиональным и личным качествам. Выходных данных под листовкой нет (под теми листовками, которые Беляева действительно распространяла, она оставляла свой телефон). Данных, свидетельствующих о том, что судья удостоен «почетной» свастики именно за издевательство над Беляевой, в листовке тоже нет.

Хотя есть протокол обыска о том, что листовка была изъята у Беляевой. Почему данное изъятие было документально оформлено сейчас, а не в момент задержания Беляевой – вопрос интересный, но не к автору материала.

У автора материала нет прямых доказательств, что это было нарисовано самими судейскими для того, чтобы попрессовать слишком настойчивого посетителя, однако, в любом случае, профессиональная самоотверженность судейских - восхищает.