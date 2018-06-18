Попытка элит лишить имени Македонию натолкнулась на народный протест

Жители Македонии вышли на акции протеста против соглашения о переименовании страны. Днем в воскресенье, 17 июня, движение ВМРО - ДПМНЕ ("Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство") провело мирный марш протеста в городе Битола на границе с Грецией, передает телеканал A1on на своей странице в Facebook.

Вечером того же дня массовая акция прошла в столице страны - городе Скопье. Участники акции снесли ограждение у здания парламента и попытались прорвать полицейский кордон. В ходе столкновения демонстранты бросали в стражей порядка камни и петарды. Один из протестующих - лидер партии "Единая Македония" Янко Бачев - залез на бронированную полицейскую машину, держа в руках российский триколор, передает A1on. Телеканал также публикует видео протестов.

Полиция была вынуждена дать отпор. Против демонстрантов были применены спецсредства - слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В результате столкновений пострадали несколько человек. По данным МВД, в их числе семеро полицейских. Также сообщается, что полиция задержала 25 человек. Информации о числе пострадавших участников акции пока нет.

Телеканал A1on отмечает, что призывы к македонцам присоединяться к акции протеста распространялись через социальные сети.

Предварительное соглашение о переименовании Македонии было подписано в минувшее воскресенье, 17 июня, министрами иностранных дел Греции и Македонии Никосом Котзиасом и Николой Димитровым. Новое название государства должно звучать как Республика Северная Македония.

Договор открывает дорогу Скопье к членству в НАТО и ЕС. Ранее против этого выступала Греция, требовавшая изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.

Скопье ожидает получения даты начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и приглашения в НАТО в июле, отмечает РИА "Новости".

Соглашение вступит в силу после того, как его одобрят парламенты обеих стран. Кроме того, Македония проведет референдум по вопросу о переименовании.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал подписание соглашения о новом конституционном названии Македонии и призвал правительства Греции и Македонии ратифицировать его.

- Так вот оно и бывает, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - сперва твою страну (Югославию) рубят на части, бомбят и стравливают вчерашних соседей, а потом доходит дело и до переименования, чтобы название твоей страны подходило соседним странам больше, буквально эти соседи и диктуют новое название, однако именно на этом этапе (когда экономически-то страны давно подчинили кому надов ЕС) лишаться имени государства и страны народ всё же не согласен, этого окончательного преобразования его слух и совесть вынести не могут. Что ж, можем только позавидовать маленьким, но гордым макендоцам - ведь мы-то "скушали" переименование огромного СССР в то, где теперь живём, стали Российской Федерацией, ну а в РФ и законы стали принимать почему-то другие, и жить стало всё хуже и хуже, вот почему и в РФ было содано несколько организаций, малых и незаметных, которые утверждают, что убийство СССР не имеет юридической силы, и мы по-прежнему жтвём в СССР, но с оккупационной властью, которая тоже не имеет юридичекой, зато обладает достаточной физической силой...

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