Власть миллиардеров готова отказаться в пенсионной реформе от баллов, но не от балов

Власти откажутся от балльной пенсионной системы, которая действует с 2015 года. Об этом в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Да, это правда. Это очень сложное решение, но нам придется это решение принимать», — сказала Голикова (цитата по ТАСС). По ее словам, с учетом повышения пенсионного возраста размер пенсии должен будет составлять не менее 40% от утраченного заработка.

Как отметила Голикова, не стоит сравнивать среднюю пенсию и среднюю зарплату, так как необходим «индивидуальный расчет». «Нельзя это считать как среднюю температуру по больнице: то есть среднюю зарплату, которая, скажем, сложилась в экономике за какой-то период, относить к средней пенсии, которая сложилась по всем пенсионерам. Это индивидуальный расчет. И мы готовы эти расчеты предъявить нашему обществу, как только будут приняты соответствующие решения», — пояснила она.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Слабовато взялись эти господа за пропаганду полезности пенсионной реформы, прямо скажем, слабовато и неубедительно - какая разница людям, которые до пенсии не доживут, в баллах или как-то иначе там начисляют эти прохиндеи пенсии? Всё равно эта финансовая возня никак не скажется на "качестве жизни", о котором до Голиковой так вкусно рассказывал миллионер Силуанов - ведь и самой жизни уже не будет. Правящий класс, не скрывающий уровня своих доходов желает что-то предъявить обществу? Так пусть предъявит обоснование запредельно высоких доходов своих! Ведь это и зарплатой назвать нельзя - то что получает, например, Силуанов, в день "зарабатывающий" годовой оклад среднего гражданина РФ. Как такое вообще возможно? На что идут эти баснословные личные суммы? Вот что госпоже Голиковой предстоит предъявлять обществу - если она посмеет вести с ним диалог, ибо тут требуется некоторая отвага - не по балам Татлера ходить, всё же. Ну и заодно предъявить заслуги супруга в деиндустриализации - какое он имеет отношение к убийству 35 тысяч заводов с 2005-го года, ведь это он наследственно заведует индустрией в правительстве Медведева, Христенко? Все придворные династии должны подготовиться "предъявить обществу" свою роскошь - на фоне которой грабительская пенсионная реформа выглдяит лишь как очередное преступление всего правящего класса. На площадях с нами готовы поговорить-предъявить, Голиковы-Христенки? Тогда ждём...

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