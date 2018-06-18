Собянинские власти решат мусорную проблему, продлив гниение на свалках до 7 лет

В Минприроды поступили предложения упростить процедуру создания мусорных объектов в Москве, соответствующие поправки в законодательство разработаны властями столицы, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По его словам, предложения, подготовленные столичным правительством, уже переданы в Минприроды и Росприроднадзор в неофициальном порядке, без сопроводительного письма. В частности, столичные власти предлагают заменить общественно обсуждение по вопросу создания мусорных проектов на решение специальной комиссии. Кроме того, предлагается предусмотреть в законе возможность строительства в субъектах РФ площадок накопления твердых коммунальных отходов на срок до семи лет - в настоящее время максимальный срок хранения отходов на временных площадках составляет 11 месяцев.

Также власти Москвы просят сократить санитарно-защитные зоны вокруг мусорных объектов, что необходимо и для создания "погрузочно-разгрузочных железнодорожных кластеров". Ранее, напоминает "Коммерсантъ", Минприроды обсуждало с РЖД вывоз мусора из Москвы в регионы, однако стороны не достигли договоренности по тарифам. Вместе с тем накануне в Минприроды изданию сообщили, что эта идея все еще обсуждается.

Собеседники газеты называют предлагаемые меры временными, необходимыми для разрешения "очень сложной" ситуации с мусором в Москве и области. Вместе с тем источники "Коммерсанта" назвали маловероятной возможность введения предлагаемых изменений в законодательство - в частности, они сомневаются, что "Минприроды, которому, вероятно, придется вносить поправки, возьмет на себя ответственность за такую идею".

От редакции: Ну, понятно, что если гора не идёт к Магомету... Если мусор нельзя сваливать без сортировки так, как это буржуи вроде Чайки для себя очень прибыльно привыкли делать - взваливая задачи его переработки на подмосковные почвы и обоняние жителей области, - то теперь всё те же буржуи, но во власти, попытаются изменить законы природопользования, то есть как бы и природу изменить под свои нужды. На семь лет сваливать - пока всё само не сгниёт - гениальное решение! Ведь изобилие мусора, за вывоз И СОРТИРОВКУ которого эти паразиты берут с москвичей неслыханные деньги - никуда не девается, а упаковки с тех пор, как проблема стала давать о себе знать на здоровьи детей Волоколамска, производить меньше не стали.

Московским мусором пытались засорять Тульскую и Ярославскую области, поскольку Воробьёв на стадии переизбрания губернатором (там ставки очень высоки - за него впрягся весь местны полукриминальный капитал, а это триллионы прибылей) сказал что нынешний уровень протестной активности для него too much, то есть проще и дешевле вывозить мусор дальше, чем слушать на митингах, какая он св*лочь. Любопытно, что на это вякнут давно острудничающие с ВОРобьёвым и Собяниным официальные "Зелёные", даже праймериз проводившие с "Яблоком", чтобы поддержать Собянина и Воробьёва в их стремлении переназначиться на новые сроки. Очевидно, что принципиального решения проблемы переработки, сортировки и повторного использования мусорного вала Москвы сами власти Собянина не имеют - норовя получать сверхприбыли даже там, где потом вырастает Ядрово и куча социальных протестов, и в союзе с теми же миллионерами Подмосковья ищут решения за пределами совести и экологического мышления...

Что ж, пожелаем и им, как авторам пенсионной реформы в правительстве Медведева - быть до конца принципиальными представителями своего класса, то есть довести ситуацию до революционной. Ибо Подмосковье вместе с Москвой запросто решат, как сменить отравляющий и убивающий природу капитализм на социализм, где проблема переработки мусора будет решаться не частниками и их интересами, а государством, то есть экономии на ней не будет априорно. Но тогда уж, извиняйте господа хорошие, в разряд социального мусора и в первые кандидаты в возрождённый ГУЛАГ - попадут сегодняшние "решалы", норовящие обмануть природу и граждан, в пользу своих кошельков и кресел. Перерабатывать на вредных для здоровья конвейерах мусор на социалистических заводах будут сегодняшние буржуа-функционеры Воробьёва и Собянина, получающие неслыханные оклады за... отравление природы и населения. Так будет вполне справедливо.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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