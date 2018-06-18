Заседание по иску Дерипаски к Рыбке будет закрытым для СМИ и ФБК

Усть-Лабинский суд Краснодарского края отложил на июль рассмотрение по существу гражданского иска Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли), поданного из-за обнародования информации о личной жизни бизнесмена.

"Судебные слушания отложены на 9 июля в 12:00 по московскому времени в связи с удовлетворением нашего ходатайства о повторном уведомлении ответчиков", - рассказал "Интерфаксу" адвокат истца Алексей Мельников. Он уточнил, что Дерипаски 18 июня в суде не было.

Защита добивается присутствия в зале суда ответчиков. Сейчас Алекс Лесли и Настя Рыбка, напомним, находятся в таиландской тюрьме по обвинению в организации преступного сообщества, сговоре для совершения преступления и предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы.

"Суд по нашей просьбе отложил заседание, поскольку мы считаем, что необходимо еще раз уведомить ответчиков о дате рассмотрения иска, чтобы избежать дальнейших спекуляций на теме нарушения их прав. Уведомления будут направлены в органы внутренних дел и по различным адресам жительства Вашукевич и Кириллова в Москве и Белоруссии", - рассказал Мельников "Ведомостям".

Кроме того, по словам защитника, суд отказал оппозиционеру Алексею Навальному в допуске на заседание из-за его вторичной роли в распространении данной информации, отмечает РБК. В пресс-службе Усть-Лабинского районного суда подтвердили эту информацию.

"Там даже формулировка странная, что блокировка сайта navalny.com не нарушает права заявителя Алексея Навального. Абсурд, очевидно, что нарушает", - прокомментировал, в свою очередь, отказ суда в удовлетворении ходатайства юрист ФБК Иван Жданов.

Суд также отказался пустить на процесс в качестве третьих лиц представителей изданий "Медиазона" и Znak.com. По словам руководителя международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, адвокаты организации, представляющие интересы "Медиазоны", планируют обратиться по этому делу в Европейский суд по правам человека.

"Обеспечительные меры в виде требования властей к средствам массовой информации удалить тот или иной общественно значимый контент без всякого разбирательства, участия представителей СМИ и оценки обоснованности вмешательства в свободу слова создают опасный прецедент", - написал Чиков в своем Telegram-канале.

Олег Дерипаска подал иск против Алекса Лесли и Насти Рыбки 9 февраля из-за публикации материалов о его частной жизни без разрешения.

8 февраля оппозиционер Алексей Навальный опубликовал материал, из которого следует, что зампред правительства Сергей Приходько отдыхал на яхте Elden Олега Дерипаски. Навальный, в частности, продемонстрировал фото и видео, опубликованные в Instagram Насти Рыбки, и сделал вывод, что Дерипаска на яхте обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку. Также, по мнению Навального, Дерипаска давал Приходько взятки.

Представитель олигарха отмечал, что поданный им иск не имеет непосредственного отношения к деятельности Алексея Навального, который вправе продолжать свои расследования, но без того, чтобы выносить частную жизнь Олега Дерипаски в публичное поле, делая ее объектом обывательского интереса. По словам представителя бизнесмена, Навальный, по сути, перепродал краденую информацию. 7 февраля Роскомнадзор потребовал от целого ряда изданий удалить размещенные в новостях фотографии и видео с Приходько и Дерипаской.

Отметим, что Приходько пострадал от "рыбкагейта" гораздо меньше, чем Дерипаска: Медведев демонстративно не стал реагировать на труды Навального и ФБК, не стал "вестись" за общественным мнением, и после переназначения себя любимого на пост премьера, оставил Приходько почти на том же месте, только чуть понизив. Тем самым дав сигнал и обществу: правящему классу плевать на моральное осуждение досуга его отдельных персон, "крутые питерские" правят страной не под влиянием чьих-то расследований или осуждений, а как мафия, то есть по своему пониманию и со своей бессменной, сплочённой явно чем-то невидимым обществу "командой профессионалов" (как любил говаривать Зюганов об окружавших его экономистах в конце 90-х и начале нулевых)...

Премьер-министр РФ Дмитрий 18 мая назначил Сергея Приходько первым замглавы аппарата правительства. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров. Ранее Приходько занимал пост вице-премьера - главы аппарата правительства.

"Председатель правительства России Дмитрий Медведев своим распоряжением назначил Приходько Сергея Эдуардовича первым заместителем руководителя аппарата правительства РФ", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина, которое цитирует ТАСС.

Ранее первым замглавы аппарата правительства был Максим Акимов, которого сегодня президент России Владимир Путин назначил заместителем председателя правительства России.

Приходько возглавил аппарат кабмина в 2013 году, до этого он был первым заместителем главы аппарата правительства и помощником президента РФ. Он курировал вопросы международного сотрудничества.

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