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Московский листок

Посмевший фаллоимитировать святого Николая-2 художник сбежал от Поклонской во Францию

Опубликовано 18.06.2018 в разделе комментариев 6

франция реакция госдура романовы монархизм
Посмевший фаллоимитировать святого Николая-2 художник сбежал от Поклонской во Францию

Художник Денис Лопатин, который нарисовал карикатуру на депутата Госдумы Наталью Поклонскую, опасается уголовного преследования в России и намерен в связи с этим просить политического убежища во Франции. Об этом он сам сообщил изданию "Камчатка-Информ". 

По словам россиянина, он уже приступил к оформлению документов. Процесс подачи заявки может занять несколько месяцев. В настоящее время Лопатин находится во Франции. Он уехал из России еще несколько месяцев назад, сообщает со ссылкой на карикатуриста радио "Свобода". 

Поклонская заявила, что считает отъезд художника побегом. По ее мнению, таким образом Лопатин пытается "изобразить из себя жертву", передает РИА "Новости". 

Напомним, Лопатин - 40-летний российский художник-карикатурист. Лауреат и дипломант международных конкурсов. Входит в сотню лучших карикатуристов мира и работает в жанре политической карикатуры. 

Широкую известность в России он приобрел после того, как написал и обнародовал карикатуру под названием "Матильда", на которой изобразил депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую, держащую в руках нечто напоминающее фаллоимитатор в виде царя Николая II. Рисунок был использован в качестве плаката на митинге 13 октября 2017 года в Петропавловске-Камчатском в защиту кинокартины режиссера Алексея Учителя "Матильда". 

Поклонская потребовала возбудить в отношении художника уголовное дело. Однако Следственный комитет ей отказал. Экспертиза не нашла в рисунке оскорбления чувств верующих и признаков разжигания вражды. Специалисты пришли к выводу, что проявление негативного отношения к изображаемому на рисунке лицу обусловлено жанровой спецификой изображения (гротескная карикатура) и укладывается в "культурную норму эстетической реакции".

Отметим, что художественная работа вообще с образами царей - прошлых или настоящих, - принимается охранными структурами и моралью правящего класса в штыки и жестоко преследуется. Не только смелые карикатуры, как у "Шарли эбдо", но и инсталляции порой по суду требуют уничтожить - однако в данном случае царь был настоящий, в смысле нынешний, действующий президент, фотопортрет которого посмела прорасти трава...

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга 8 июня постановил уничтожить картину арт-группы "Родина" "Девять стадий разложения вождя" и наложил штраф в 160 тысяч рублей на активистку Варю Михайлову за то, что она несла на первомайском профсоюзном шествии 2018 года эту картину с изображениями президента России Владимира Путина. 

Как написала Михайлова в своем Twitter, ее обвинили в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП). 

На шествии Михайлова шла в колонне "Партии мертвых" (проект арт-группы "Родина"), когда к ней подошел уполномоченный от комитета по законности Смольного Денис Хозяинов вместе с полицейскими. Михайлову задержали, а вместе с ней и активистов Алексея Назарова, Кирилла Федорова и Игоря Кочеткова, которые развернули флаги с цветами ЛГБТ-сообщества. Их обвинили в нарушении порядка проведения публичных мероприятий, однако суд прекратил административное дело. 

На картине, которую суд постановил уничтожить, изображены девять стадий процесса прорастания травы через фотографию с изображением Владимира Путина - от момента, когда целый портрет прикрывает землю с семенами, до момента, когда свежие яркие молодые ростки прорывают пожухлую прорванную бумагу с уже неузнаваемым портретом когда-то молодого президента.  

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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
IPs написал 18.06.2018 22:04
Правильно сделал, что уехал во Францию! Чтобы здесь штатные титушки в виде "неустановленных лиц" проломили ему голову по наводке этой неполноценной чмошницы Поклонской? Нах надо подвергать себя опасности из-за всякого деpьмa!
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Няша
анатолий1 написал 18.06.2018 22:02
Когда эту... задвинут подальше? Она вместе с попами рекламирует дезертира, бросившего воюющую армию во время войны. Это что реклама предательства????? Куда смотрит вся правоохранительная система? Она срабатывает только на недовольных властью?
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Re: а коммунисты
не-доумение написал 18.06.2018 21:30
"должны использовать только контрацептивы с серпом и молотом."-никто , никому , ничего не должен!
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Поклонская? Да дайте ей какого-нибудь негра преклонных годов!
-Что это? написал 18.06.2018 21:23
В конце концов, пусть с ним вместе медитируют в присутствии портретов Николашки 2-го. Может успокоится уже...
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а коммунисты
Victor написал 18.06.2018 21:14
должны использовать только контрацептивы с серпом и молотом.
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Вас нужно расстрелять вообще
Victor написал 18.06.2018 21:12
за использование контрацепции без национальной символики.
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