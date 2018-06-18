Буржуазное ублюдство болельщиков дошло в одной московской квартире до передозировки

В квартире футболиста московского «Локомотива» Соломона Кверквелии нашли труп грузинского болельщика. По предварительной информации, причиной его смерти может быть передозировка наркотиков.

Уже известно, что погиб гразданин Грузии Ромео Копалиани. Личность удалось установить благодаря найденным документам и паспорту болельщика, передает телеграм-канал Mash. По информации источников, Копалиани вместе с другом прилетели в Москву, где их по просьбе Кверквелии встретили представители ФК «Локомотив».

Позже футбольных фанатов привезли в квартиру спортсмена, а через несколько часов тело Копалиани обнаружила соседка по лестничной площадке, передает Life. По предварительной информации, его друг в спешке собрал вещи и покинул квартиру, а на месте происшествия были обнаружены шприцы и следы от инъекций на теле погибшего. Отмечается, что футболист сейчас находится на сборах команды, но уже знает о гибели болельщика.

От редакции: Всё это быдло-шоу и торжество буржуазного ублюдства-бюргерства в созерцании футбола на экранах дорогих баров - отнюдь не украшает и без того уродливую Путинскую Россию и столицу её. От того футбола, который был в СССР, когда физкультура, как путь простых рабочих в совершенствовании своего физического состояния до уровня профессиональных спортсменов, поощрялась на производствах и дорастала до сборной - не осталсь ничего. Футболисты, которых официально покупают (и этот термин не смущает продающихся) и которые часто являются иностранцами в сборных - играют не за команду, не за страну, а за своё профессиональное будущее, пытаясь себя продать повыгоднее в дальнейшем.

Болельщики при таком футболе - соответствующие. Вывалить свои пивные мамоны на столики в барах и орать дурными стадными голосами в одобрение или осуждение очередного удара "профессионала" - вот такая поддержка... Мерзкое зрелище не только барного бытия болельщиков, но и их пёстро-голосистая миграция по Москве и стране в нетрезвом виде, дух перегара, пропитавший даже наш скромненький "Эрмитаж" - вот то, чего так долго ждало правительство РФ и весь бомонд сырьевой империи. Бьют стёкла, пьют, вот даже и помирают порой от буржуазного восторга - и ради этого из казны РФ были потрачены более 600 миллиардов рублей? Слушайте, а на пенсионерах-соотечественниках вы сколько сэкономите, господа за-Русь-болельщики?..

А знаете, какой был футбол в СССР? Мой дед, близкий друг Рыжего Сыса (Сысоева, легендарного вратаря), курировавший спорт на селе в СССР сотрудник Спорткомитета Михаил Фёдорович Таборко (на фото первый слева - фото довоенное, сделано на берегу Москвы-реки, это ЦПКиО, где он был директором "треугольника") водил маму на первый матч сброной СССР со сборной Индии, после Великой Отечественной войны на стадион "Динамо". Индусы играли босиком! Привыкли так уже дома. Худые, смуглые до черноты, поджарые и босые - такими они запомнились москвичам ещё до Фестиваля 1957-го года. О, как было далеко этим босякам до самопродажи легионеров миллениума!.. Наши футболисты, говорит мама, тогда стеснялись отдавить индусам их босые ноги бутсами - товарищеский матч был. И дух спорта совершенно иной... Без пивного перегара и передозировок иного рода.

Дмитрий Чёрный, москвич в 8-м поколении