Очередная реформа пенсионной системы - с большой дороги

Премьер 14 - го июня на совещании правительства объявил о повышении пенсионного возраста. Мероприятие по увеличения срока выхода на пенсию продлится до 2034 года - так говорят чиновники. Какова же цель очередной реформы? Попробовали объяснить народу на театрализованном шоу с О. Беловой. Кого пригласили в качестве экспертов? Депутатов Нилова, Сидякина, Гутенёва, жителя Кипра Некрасова. Все не бедные люди. Депутаты получающие по 400 тысяч рублей, да и Некрасов не бедный человек. Им вообще пенсия не нужна, но они будут получать по 75 % от оклада. Всем чиновникам, депутатам пенсия назначается по особому закону о котором мы ничего не знаем. Премьер да и эксперты говорят, что это надо было делать гораздо раньше. Пенсионный фонд не справляется, денег на выплаты не хватает и поэтому идёт прибавка из бюджета страны. А бюджет сам страдает от нехватки средств. А кто и как формирует бюджет? На деньги чиновников или как? Этот же народ, который президент и правительство заставили работать дольше. Указ президента пока выполнять не на что. Надо искать несколько триллионов рублей. Часть денег нашли увеличив цену бензина, другую часть от увеличения выслуги. Правительство наметило и другие источники дохода, но сейчас поговорим о пенсиях.

Много вопросов надо решить правительству и всё основывается на народе. Никогда и ни при каких обстоятельствах президент, премьер не затрагивают чиновников, олигархов, которые имеют на своих счетах за бугром миллиарды долларов вывезенные из России. Напомню ещё раз. А.Мордашов, Л.Михельсон имеют на своих счетах более 40 миллиардов долларов. И таких в стране около двухсот богатеев. Откуда такие средства? Никто не думает, что они заработаны честным путём. Надо поделиться с правительством и решить проблему пенсий, дать работу безработным, самозанятым и тунеядцам. Бюджет значительно подрастёт.

Почему же изменение пенсионной системы не в лучшую сторону для народа обсуждается без этого самого народа? Миллиардеры гадают как больше украсть от народа, чтобы самим не принимать участие в наполнении бюджета. Самая низкая зарплата на селе, значит и самая низкая пенсия. Я писал уже напомню ещё раз. Мой сосед проработал механизатором 40 лет сперва в совхозе потом в переименованном "совхозе", в прошлом году оформился на пенсию. Насчитали 10200 рублей. Вот так, а говорят, что величина пенсии зависит от стажа и конечно от зарплаты. Но зарплату ты сам не устанавливаешь. Работать можешь на селе пока не вынесут вперёд ногами за гроши. А пенсия удел чиновников. На тусовках о повышении срока работы идёт казалось бы деловое обсуждение. На самом деле просто болтовня. Только кто нибудь попытается вспомнить как было в СССР Норкин, Попов, клоун Шейнин сразу одёргивают и переводят разговор в русло политики правительства.

Довод правительства и депутатов, политиков, даже учёных: вся эта братия имеет высокооплачиваемые должности и даже имеет возможность подворовывать, говорят, что сейчас на одного рабочего приходится 1,9 пенсионеров, которых рабочий должен содержать. Но никто не заикнулся, что мой сосед и миллионы других всю жизнь платили налоги в том числе на старость. И где сегодня эти деньги?

Более того армию, которая насчитывает чуть больше миллиона кто содержит? А сколько генералов в армии? Их зарплата для народа засекречена и пенсии у них назначаются по другому закону. Налоговая служба имеет штат 146 тысяч сотрудников. Арбитражный суд - 15 тысяч сотрудников, но только на содержание судей бюджет расходует 111, 5 миллиардов рублей. При этом ежегодно количество сотрудников увеличивается. Сумасшедшие деньги платит бюджет тем партиям, которые прошли в думу на каждого депутата прошедшего в думу. Расходуются гигантские средства на поддержку олигархов, которые попали под санкции. А сколько денег воровским путём выводится из бюджета. Например, 9 миллиардов бывшего полковника Д. Захарченко. И таких захарченков в стране тысячи если не больше. Воровство из бюджета стало государственной политикой. Кто всё это обрабатывает. Рабочий, крестьянин, учёный который создаёт такое, что имеет спрос на рынке. А сколько в стране не работают сознательно. На высокооплачиваемую работу устроиться невозможно всё давно занято определённым кругом лиц, а идти дворником не каждый согласен. Правительство на счёт повышения пенсионного возраста пошло по пути наименьшего сопротивления. Они просто не хотят думать, а возможно и не могут. Медведев будет думать как помочь пенсионерам? Он не думает о нищих рабочих, а тем более о пенсионерах. У него есть о чём подумать. Есть такой маленький городок на Волге называемый Плёс. Там якобы есть усадьба нашего премьера. Иностранная журналистка Б. Зенглинг описывает так: "Вертолётная площадка, лыжный откос с подъёмником, бассейн, теннисный корт, футбольное поле и наконец сам дворец". В какой - то книге я читал, что на окраине городка есть санаторий для реабилитации больных выздоровевших от туберкулёза. Это единственный в стране санаторий такого типа и он был создан в первые годы советской власти. Якобы премьер должен был его закрыть. Так ли это мне не известно. После премьера этот уютный уголок нашей природы стали посещать олигархи и те у кого некуда девать денег. Например, родственник Сечина обосновался в этом уголке, есть и другие очень большие чиновники. Допустим, что эта усадьба не премьера, но ведь кто - то обустроил этот участок. Там миллионами не отделаешься, там затрачено миллиарды. А может кто - то из пенсионного фонда? Если власть не говорит народу правду, то мы сами додумываем и иностранные журналисты нам помогают. И сколько таких дворцов по стране?

Проблем в стране хоть отбавляй. А тут президент со своим указом. Что - то надо делать, а делать никто не хочет да и нет средств. И вот Силуанов предлагает создать "Фонд развития". Значит надо создать или передать какое - то здание под фонд. Набрать сотрудников естественно начальника, несколько замов , оргтехнику, транспорт и так далее. А почему бы самому не заняться этой проблемой? Нужны определённые суммы на создание и содержание этого фонда.

Рабочий который создаёт своим трудом материальные ценности содержит не только пенсионеров, но и правительство, армию, бюджетников в том числе налоговую инспекцию, суды, прокуратуру, силовые структуры, которые за народные деньги разгоняют митинги, которые не нравятся власти. Народ содержит полицию, Россгвардию, а они дубинками платят этому народу. Все эти структуры особенно руководство получает миллионы и имеют ещё и льготы, а тот кто их содержит отбросы с барских столов и то не всегда. Месяцами задерживают.

Чиновник, занимая определённую должность, получал от нескольких сот тысяч до нескольких миллионов, уходя на пенсию, получает почти то же что и когда числился на работе. У него заначки хватит на две жизни. Вот, например, Лужков получал до миллиона и говорят, что на пенсии получает толи 150, толи 200 тысяч рублей. Это справедливо? На счету у супруги 3 миллиарда долларов, приобретённые конечно при поддержке мужа. Зачем ему пенсия? И таких тысячи. Почему народ не потребует, чтобы пенсии назначались по одному закону. А закон сегодня такой, что для рабочего пенсия не может быть больше 18,5 тысяч рублей. Но и такую пенсию я не встречал среди деревенских пенсионеров. У некоторых стаж даже больше 40 лет, однако пенсия до 13 тысяч рублей. А ведь Россия социальное государство и об этом зачастую напоминает президент. Ложь и воровство правят бал в нынешней России. Одурачили народ и он ни как не придёт в себя. Никто не говорит правду. Тот кто допущен к СМИ обеспечен по высшему разряду, а простому человеку слова никто не даёт. Почему бы на тусовки не пригласить рабочего скажем с завода "АвтоВАЗ" или "ГАЗ", механизатора с бывшего совхоза, в конце концов дворника. Среди этой категории граждан есть хорошие специалисты и могут разговаривать на шоу. Всё решается за народ, но без народа. И как умело чиновники, которые живут во дворцах пользуются цифрами. Например, новоиспечённый вице - премьер Т.Голикова утверждает, что каждый пенсионер после решения президента повысить пенсионный возраст получит в 2019 году 12 тысяч рублей. Я чуть со стула не упал. Такого не может быть. Мы привыкли воспринимать пенсию за месяц, а тут 12 тысяч. Оказывается возможна прибавка на тысячу в месяц. Спасибо, отец родной. До 2019 года надо ещё дожить и прожить весь год, что многие не доживут. Не может быть, чтобы всем добавили по тысячи. Кому тысячу, а кому и пятьсот, да и то сомнительно. Однако Т.Голикова умалчивает, каждый человек, которого президент лишил возможности выйти на пенсию в 2019 году не получит примерно 160 тысяч рублей за год. А может и никогда. Но вот Песков утверждает, что президент не принимал участие в обсуждении повышения пенсионного возраста. Команда достойна президента. Поэтому и сам Песков не бедствует и чадо учится за бугром, и недвижимость давно ждёт настоящего хозяина.

Почему же никто не говорит о пенсиях чиновников и силовых структур. Почему некоторые здоровые бугаи выходят на пенсию в 50, а то и в 45 лет? Думаю, что следователи не вспотели на работе, да и возможность позолотить ручку имеет каждый, что и показывают сегодня наши фильмы, о чём иногда говорит сам президент. Пора бы их прировнять к народу, а то все чиновники над народом.

Т.Голикова сюсюкает о пенсиях, сама получает зарплату, наверное, не менее 600 тысяч рублей. Если министр получает миллион семьсот тысяч, то вице - премьер не менее. И как может судит о пенсионерах тот кто не знает счёт денег. Месячную зарплату Голиковой пенсионер получит за 4 года. В какой стране такое возможно? Оказывается такое возможно в России в стране, которую мы сами создали. На кого жаловаться? Вернее не мы, мы только поддержали расстрел Советской власти генералитетом доблестной Советской армии. Но ведь так же совершился переворот в 1993 году. Некоторые "господа" которые отдали приказ ввести в столицу танки уже умерли, туда им и дорога, а многие живут и не кашляют от позора, который они совершили отдавая приказ расстрелять Советскую власть. Надо бы исправить положение в стране, но как вот вопрос.