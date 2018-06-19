Трамп поручил начать формирование Военно-космических сил

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать формирование Военно-космических сил (ВКС).

"Если речь идет о защите Америки, недостаточно просто американского присутствия в космосе. Нам необходимо обладать превосходством в космосе", — сказал он.

- В принципе, очень похоже на кальку с РФ, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - У нас ведь уже есть ВКС. Только космическими они являются только по названию. И покуда нигде на планете нет летательных аппаратов, способных свободно перемещаться в двух средах, воздушном пространстве и космосе, название ВКС просто PR. Но зато в блефе у Росссии явный приориете перед США, догнали и перегнали Америку...