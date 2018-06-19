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Московский листок

Трамп поручил начать формирование Военно-космических сил

Опубликовано 19.06.2018 в разделе комментариев 1

сша война рф
Трамп поручил начать формирование Военно-космических сил

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать формирование Военно-космических сил (ВКС).

"Если речь идет о защите Америки, недостаточно просто американского присутствия в космосе. Нам необходимо обладать превосходством в космосе", — сказал он.

- В принципе, очень похоже на кальку с РФ, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - У нас ведь уже есть ВКС. Только космическими они являются только по названию. И покуда нигде на планете нет летательных аппаратов, способных свободно перемещаться в двух средах, воздушном пространстве и космосе, название ВКС просто PR. Но зато в блефе у Росссии явный приориете перед США, догнали и перегнали Америку...



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Всего комментариев к статье: 1
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Тело, погруженное вдерьмо по саму лысину - должно лежать, не булькая и денег не просить!
!!Q-!!QTOBOG-TOTVAS!!!& написал 19.06.2018 00:56
-Таки можно амеропитеков не догонять, а просто сжечь, чтобы таки опопозиция не имела откуда гранты получать и не имела куда потом сдрыснуть... "Мы не "Газпром", но тоже несем тепло и свет - ваши РВСН". То таки да...
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