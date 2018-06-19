Два самоубийства в колониях Казахстана в один день

Пытки, насилие, жестокость, и бездействие в исправительных учреждениях Казахстана.

Жестокость и пытки над осужденными, препятствие спец.части учреждения в отправки заявлений осужденных, и бездействие надзирающих органов, рано или поздно заканчиваются смертельным исходом.

День начался смертью и закончился смертью молодых парней. Две смерти за одни сутки, это только что мы знаем, а сколько скрывается смертей? 15 июня в учреждении ОВ-156/15 г. Семей осужденный в 7 отряде найден повешенным.

Также 15 июня в учреждении ЛА -155/12 п. Заречный смерть осужденного который прибыл в данное учреждение и «прошёл» карантин, чуть больше месяца назад, т.е. через неделю после ввода войск. Говорят, что дежурил в учреждение (Ла -155\12) в эту ночь тот самый зам. попрор майор юстиции у которого инвалиды на костылях выходят на построение и зарядку и который не дождется смерти осужденного Акметова Джандоса находящегося в СУС.

Ранее, по факту пыток в данном учреждении были поданы заявления от осужденных на которые поступил ответ, проведено всестороннее объективное служебное расследование, факты не нашли своего подтверждения. Не было ни экспертиз, ни допроса, ни очных ставок. Последствия не заставили себя долго ждать. Бездействие, безнаказанность, и насилие способствуют произволу.