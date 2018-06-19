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Московский листок

Два самоубийства в колониях Казахстана в один день

Опубликовано 19.06.2018 автором Елена Семёнова в разделе комментариев 1

Два самоубийства в колониях Казахстана в один день

Источник: Информационная служба Социалистического Движения Казахстана

Пытки, насилие, жестокость, и бездействие в исправительных учреждениях Казахстана.

Жестокость и пытки над осужденными, препятствие спец.части учреждения в отправки заявлений осужденных, и бездействие надзирающих органов, рано или поздно заканчиваются смертельным исходом. 

День начался смертью и закончился смертью молодых парней. Две смерти за одни сутки, это только что мы знаем, а сколько скрывается смертей? 15 июня в учреждении ОВ-156/15 г. Семей осужденный в 7 отряде найден повешенным.

Также 15 июня в учреждении ЛА -155/12 п. Заречный смерть осужденного который прибыл в данное учреждение и «прошёл» карантин, чуть больше месяца назад, т.е. через неделю после ввода войск. Говорят, что дежурил в учреждение (Ла -155\12) в эту ночь тот самый зам. попрор майор юстиции у которого инвалиды на костылях выходят на построение и зарядку и который не дождется смерти осужденного Акметова Джандоса находящегося в СУС.

Ранее, по факту пыток в данном учреждении были поданы заявления от осужденных на которые поступил ответ, проведено всестороннее объективное служебное расследование, факты не нашли своего подтверждения. Не было ни экспертиз, ни допроса, ни очных ставок. Последствия не заставили себя долго ждать. Бездействие, безнаказанность, и насилие способствуют произволу.



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Всего комментариев к статье: 1
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Чингизхан придет - порядок наведет! То таки да!
!!Q-!!QTOBOG-TOT-VAS!!!& написал 19.06.2018 01:02
-Таки Гордые Сказы думали, что если они выгонят из таки сказистана русских евреев, немцев и займут их рабочие места, где станут не работать, а бездельничать и брать взятки, то наступит сказистанский таки ра-аай? То таки да-аа? Таки помогут китайцы, которые имеют Волшебную Бамбуковую Палочку - ищем в поисковике "Не жалейте китайцев - их много!" - То таки да...
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