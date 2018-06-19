Почему бы Путину не доказать, что он удлинил нашу жизнь?

Вот не то, чтобы восхищаюсь Кадыровым - это невозможно. А поражает все-таки его вопиющая беспардонность, которой никто не может дать отпор. Боятся, видать, его нукеров.

Ни один глава администрации не вылезает в СМИ с такой пулеметной частотой, как он. По всем вопросам. И, в первую очередь, по тем, которые совершенно его не касаются. Не входят в его компетентность.

Димон со своими троглодитами еще только занялся подготовкой преступления под названием «законопроект о повышении пенсионного возраста», а начальник Чечни уже объявил, что у него она повышаться не будет.

С одной стороны, имеет на такой эпатаж право, поскольку димоновской стряпни никто не видел и Дума его не обсуждала. С другой, все молчат - от «взяточника Пескова» до дуболома Володина и прихехешницы Матвиенко.

С третьей, никто не сомневается, что, ежели чего - так и будет. Иначе тут же получишь предложение «извиниться», от которого не сможешь отказаться. Вот такой у нас аллах, он же и акбар.

С чего самый прилежный ученик Собчака начинал укорачивать жизнь строителей социализма, вы знаете. В 2005 г. уверял, что никакого повышения пенсионного возраста не будет.

Потом бочком-бочком назад и уже на «прессухе» 14 декабря твердо объявил, что надо. Поскольку под его мудрым руководством старики и старухи с 59 лет стали жить до 72.

Во-первых, это циничная ложь. С чего может случиться такое космическое чудо после антиконституционного введения им платной медицины в 2011-м? Она сразу ударила по самым слабым, больным и пожилым, сделав недоступным для них многие виды лечения и лекарства.

А еще с кодлой силуановых-наебулиных учинил экономический кризис с двойным обвалом рубля, который повлек четырехлетнее уже падение доходов населения, рост безработицы и нищеты.

В России уже 23 млн. официально признанных нищих, 75% бедных. У 39% денег не хватает даже на еду, у 49% - хватает только на еду. У них, что ли, повысилась «продолжительность жизни»?

В-вторых, как вы ее подсчитываете, господин хороший? Если она «увеличилась» - докажите. За счет чего, в каких субъектах Федерации, среди каких слоев населения и как это все связано-увязано?

Среди олигархов, министров и не в меру откормленных вами депутатов Госдумы наверняка скакнула. А у пенсионеров с их «чистыми» доходами в 8-10 тыс. руб. в мес., ясен пень, рванула вниз.

Допустим, в процветающей за наш счет рамзанкадыровской вотчине она поднялась. А депрессивная Брянщина с губернатором-миллиардером Богомазом стабильно вымирает. Знаю, потому что это моя вторая родина.

Главный бич - безработица. Давно встали крупнейшие заводы ВПК, так что тысячи здоровых мужиков ездят в Москву на заработки.

В советском 1990 году в крае партизанской славы (по офиц. статистике) проживало 1.470.953 душ, а 2018-м на 250 тысяч меньше.

Если в России до 100 тыс. молодых ребят ежегодно сгорают от «передоза» наркотиками, это увеличивает общую продолжительность жизни или уменьшает? Да еще Госнаркоконтроль два года назад разогнал.

Пока будет разливаться водка «Путинка» - лучше бы вам, дорогой товарищ, вообще об уровне жизни народа не заикаться. Вы его спаиваете.

Став президентом в 2008 г., декоративно-кукольный Димон заговорил о снижении смертности в ДТП И что? Как гибли тогда в автоавариях 30 тыс. чел. в год, столько же умирает в них и сегодня. Даже если это заниженная цифра - все равно больше всех в Европе и мире.

Сажусь в маршрутку от Павшино до только что открытого супермаркета «Карусель». Водитель Шолтонбек Алтынбекович. Вопрос понятен? Их уже до 70% рулят в подмосковных автобусах и маршрутках. По-русски ни бельмеса, а права, видать, дома купили.

А куда смотрит ГИБДД? Куда всегда. Ведь каковы главные, краеугольные задачи МВД? Борьба не на жизнь, а на смерть со школьниками и студентами, коих они нещадно лупят в «десятилетие детства» на митингах, - раз. Поборы на дорогах - два. И подпольное содержание притонов - три.

Не крышевание, а, как считают эксперты, именно содержание борделей и реклама своих девочек через интернет-сайты, которые зазывают клиентов в каждом захудалом городишке Отечества. Наберите, к примеру, в поисковике «проститутки Малаховки» или «проститутки Жердевки» (Тамбовская обл.). И вот они - разлюбезные….

Недаром же нацлидер объявил на весь мир, что российские девицы «с пониженной социальной ответственностью» лучшие в мире. Знает, что говорит. В какой еще стране МВД пестует и продает проституток оптом и в розницу?

Стоило только советнику гаранта Клименко заикнуться о технической готовности отсоединения России от Интернета - тут же слетел с должности.

Ни «взяточник Песков» не слетел, ни ханыги Вайно с Володиным, а этот выскочка. Почему? На основы покусился. Ну-ка вздумал отключить МВД от миллиардных доходов, часть которых, без сомнения, переливается «за зубцы».

Все 20 путинских лет - это беспрестанное наступление на жизненный уровень граждан, их права и свободы. И утверждать после этого, что у них от радости скакнул до небес уровень жизни - такое же бесстыдство, как «честные выборы» с неконституционным ЦИКом, лично тебе подчиненным.

Скакнула безнадега.