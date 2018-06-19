Регионы протестуют против повышения пенсионного возраста все громче

Депутаты Донского парламента -; члены фракции "Справедливая Россия" внесли проект постановления "Об обращении Законодательного Собрания Ростовской области "К Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации об отклонении проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий".

- Как обещал, - сообщает депутт Сергей Косинов, - сегодня от имени депутатов фракции внес проект постановления Законодательного Собрания Ростовской области «Об обращении Законодательного Собрания Ростовской области «К Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации об отклонении проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Очень слабая и невнятная аргументация Правительства РФ и его Председателя, федерального руководителя «Единой России» Д. Медведева в защиту законопроекта, я думаю, никого не убедила. Профсоюзы против, бизнес против, все здравомыслящие люди против, а финансово-экономический блок правительства – за. Такого не бывает… Это бомба почище пресловутой «монетизации» льгот начала 2000 годов. Еще раз призываю всех - не будьте равнодушны! При молчаливом согласии мы можем лишить нынешних сорокалетних пенсии вообще.