Жена главы ФСО заработала больше всех заместителей ее мужа вместе взтых

Жена главы ФСО Марина Медведева, которая входит в правление крупнейшей в России нефтехимической компании "Сибур" и является директором по общекорпоративным сервисам, вновь за отчетный год заработала в несколько раз больше своего супруга. При этом ее доход на 20 млн рублей превысил совокупный заработок всех заместителей главы ФСО Дмитрия Корчнева, отмечает РБК.

Исходя из опубликованной декларации, Медведева за 2017 год заработала 55,3 млн рублей, а ее супруг - чуть более 11 млн рублей. В собственности главы ФСО значится квартира общей площадью 101,7 кв. м. Кочневу принадлежит и автомобиль Renault Driver.

Медведева, в свою очередь, задекларировала два земельных участках, два дома (жилой и гостевой), гараж, два машиноместа и четыре квартиры. Она также владеет автомобилем Mercedes-Benz GL.

Пятеро заместителей директора ФСО, а также комендант Московского Кремля Сергей Хлебников совокупно заработали в прошлом году 34 млн руб. Совокупный доход всего руководства службы вместе с супругами составил по итогам 2017 года 108,1 млн рублей - на четверть больше, чем в прошлом году (86,5 млн рублей), но меньше, чем в 2015 году (126 млн рублей), отмечает издание.

Для сравнения директор ФСБ Александр Бортников задекларировал 10,9 млн рублей, а всего руководство его ведомства вместе с супругами заработало - 42,6 млн рублей.

Летом 2016 года СМИ писали о том, что супругой недавно возглавившего Федеральную службу охраны Дмитрия Кочнева является член правления "Сибура" Марина Медведева.

Она родилась в 1971 году в Москве, окончила с отличием Московскую Академию экономики и права и МГИМО. С 2002-го по 2003 год работала менеджером проектов Департамента международных проектов ОАО "ТНК".

В 2008 году уже занимала должность секретаря правления ОАО "ТНК-ВР Менеджмент". В том же году стала директором по общекорпоративным сервисам ООО "Сибур", которое управляет текущей деятельностью нефтехимического ПАО "Сибур Холдинг". С февраля 2016 года - член правления ООО "Сибур".

Медведева также возглавляет компанию "ОлеФинИнвест", на которую зарегистрированы 73% акций "Сибура", еще в 2015 году записанные на кипрский офшор Sibir Limited. По данным СПАРК, совладельцами "ОлеФинИнвеста" являются структуры основных собственников "Сибура" - Леонида Михельсона, Геннадия Тимченко, Кирилла Шамалова, а также его топ-менеджеров.

После публикации отчета ФСО о доходах за 2015 год выяснилось, что жена нового руководителя службы безопасности президента России за год также заработала больше, чем все остальные сотрудники силовых ведомств и их родственники. Ее доходы за 2015 год увеличились и составили 58,1 млн рублей. В 2014 она заработала 24,2 млн рублей.





