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Московский листок

Росстат обнаружил бурный рост промышленности в России

Опубликовано 19.06.2018 в разделе комментариев 4

Росстат обнаружил бурный рост промышленности в России

Росстат существенно пересмотрел оценку роста промышленности России в 2016-2018 годах. Согласно обновленным показателям, промышленность в 2017 г. выросла не на 1%, как ранее сообщал Росстат, а на 2,1%. Показатели роста в первом квартале этого года выросли с 1,9% до 2,8%, а в апреле — с 1,3% до 3,9%.

Как сообщает "Коммерсант", в Росстате объяснили эти исправления тремя причинами. Первая - поступление «от респондентов в течение 2017–2018 годов изменений данных о производстве продукции и объеме выполненных работ и услуг», так как предыдущие данные - «оценочные». «Многолетняя практика показывает, что респонденты больше "пессимисты", чем "оптимисты", и чаще оперативно ими предоставляются заниженные данные о производстве», - говорится в комментарии. Вторая причина — «появление более актуальных данных о производстве в малом бизнесе», что происходит раз в пять лет.

Третья — уточнение данных компаний при переходе с 2017 года на новые классификаторы ОКВЭД2 и ОКПД2 — в результате этого в промышленной статистике началась такая путаница, что Росстат лишился независимости и был переподчинен Минэкономики.

«Не знаю, как можно верить Росстату после того, как они устраивают такие задачи своим пользователям. Такие пересмотры превосходят все разумные пределы», - считает аведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара

По слова заместителя директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерия Миронова, «такая статистика заставляет больше ориентироваться на опросы и доверять им».

 



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Всего комментариев к статье: 4
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дожили
анатолий1 написал 19.06.2018 10:53
Ну!!! Если ВШУ, рассадник либерастам не верит, дальше ехать некуда. Все вранье!!!
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(без названия)
стоик1167 написал 19.06.2018 10:52
сортирный Карлик, как альфа-самец, отодрал 1000 кабаевых - кто поверит?
У него уже лет 10 не встает, поэтому жена бросила?
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Сказал
Дядюшка Джо написал 19.06.2018 10:37
НЕ ВАЖНО,КАК ГОЛОСУЮТ,ВАЖНО КАК СЧИТАЮТ!
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Долой либерал-фашизм!!!
Финни написал 19.06.2018 10:21
Уровень когнитивного диссонанса путинских СМИ просто зашкаливает.Откуда в клерикальной помойке и сырьевой колонии "цивилизованного" Запада, в которой смертность населения возросла в 50 раз,может взяться бурный рост промышленности?
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