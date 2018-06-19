Росстат обнаружил бурный рост промышленности в России

Росстат существенно пересмотрел оценку роста промышленности России в 2016-2018 годах. Согласно обновленным показателям, промышленность в 2017 г. выросла не на 1%, как ранее сообщал Росстат, а на 2,1%. Показатели роста в первом квартале этого года выросли с 1,9% до 2,8%, а в апреле — с 1,3% до 3,9%.

Как сообщает "Коммерсант", в Росстате объяснили эти исправления тремя причинами. Первая - поступление «от респондентов в течение 2017–2018 годов изменений данных о производстве продукции и объеме выполненных работ и услуг», так как предыдущие данные - «оценочные». «Многолетняя практика показывает, что респонденты больше "пессимисты", чем "оптимисты", и чаще оперативно ими предоставляются заниженные данные о производстве», - говорится в комментарии. Вторая причина — «появление более актуальных данных о производстве в малом бизнесе», что происходит раз в пять лет.

Третья — уточнение данных компаний при переходе с 2017 года на новые классификаторы ОКВЭД2 и ОКПД2 — в результате этого в промышленной статистике началась такая путаница, что Росстат лишился независимости и был переподчинен Минэкономики.

«Не знаю, как можно верить Росстату после того, как они устраивают такие задачи своим пользователям. Такие пересмотры превосходят все разумные пределы», - считает аведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара

По слова заместителя директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерия Миронова, «такая статистика заставляет больше ориентироваться на опросы и доверять им».