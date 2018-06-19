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Московский листок

Москвичам надо зарабатывать более 120 тысяч рублей, чтобы считаться средним классом

Опубликовано 19.06.2018 в разделе комментариев 0

Москвичам надо зарабатывать более 120 тысяч рублей, чтобы считаться средним классом

Минимальная зарплата для причисления к среднему классу в Москве составляет 121 тысячу рублей до вычета налогов, в регионах – как минимум 60 тыс. рублей, сообщает РБК со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

В Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае, Мурманской области, Архангельской области, Тюменской области, Свердловской области, Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в регионах Дальнего Востока минимальная зарплата для причисления к среднему классу составляет от 72,7 до 96,9 тысячи рублей.

К среднему классу аналитики отнесли граждан, которые обладают "максимальной экономической активностью". "Они предъявляют спрос на товары, которые находятся в ценовом сегменте чуть более среднего, то есть это товары повышенного качества. Таким образом, они стимулируют развитие современных производств и развитие предпринимательства. Соответственно, они создают высокопроизводительные рабочие места, повышенную добавленную стоимость, которая в результате трансформируется в уплату налогов, наполнение бюджета и рост социально-политической стабильности", - сказала эксперт группы суверенных рейтингов Елена Анисимова в ходе конференции в Москве.

При расчете минимального порога зарплат для причисления к среднему классу учитывались цены в регионе на недвижимость, автомобиль, отпуск и услуги ЖКХ. В структуре затрат граждан, отнесенных к среднему классу, преобладают расходы на автомобили и текущее потребление. В Москве средний класс больше всего тратит на жилье.

В структуре затрат граждан, отнесенных аналитиками АКРА к среднему классу, преобладают расходы на автомобили (от 32 до 20%) и текущее потребление (от 21 до 17%). Исключение составляет Москва, где структура расходов больше соответствует понятию «средний класс», для которого свойственно основное направление затрат на инвестиции, недвижимость, товары длительного пользования.

 

 



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