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Московский листок

"Левада-центр": 51% россиян хотят, чтобы Путин был президентом и после 2024 года

Опубликовано 19.06.2018 в разделе комментариев 9

"Левада-центр": 51% россиян хотят, чтобы Путин был президентом и после 2024 года

Чуть более половины россиян (51%) хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента и после 2024 года, 27% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования "Левада-центра".

В августе 2017 г. 67% россиян говорили о том, что хотели бы видеть Путина президентом по истечении срока его полномочий в 2018 г. В октябре 2012 г., через полгода после президентских выборов – 2012, о Путине на следующем президентском сроке говорили лишь 34%.

Социологи отмечают, что число россиян, выступающих за масштабные перемены в стране за год выросло с 42 до 57%. По словам директора «Левада-центра» Льва Гудкова, под переменами россияне подразумевают рост социальных расходов и укрепление патернализма, а не инфраструктурные реформы. При этом, около 30% респондентов уверены, что новый кабмин не в состоянии решить существующие проблемы.

"Заканчивается эффект крымской мобилизации, хотя это притормозилось президентской кампанией и новой накачкой поддержки, - пояснил результаты исследования директор «Левада-центра» Лев Гудков. По его словам, конфронтация с Западом и санкции позволяют поддерживать безальтернативный курс президента. "Никаких фигур преемников нет, люди относятся к этому прагматично. При боязни перемен на политиков смотрят с настороженностью, а поскольку Путина воспринимают как консерватора, то считается, что именно он обеспечит статус-кво. С этим связано, например, что президент не высказался про пенсионную реформу, люди ждут, что он еще скажет свое слово", - отметил социолог.

 



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Всего комментариев к статье: 9
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Re:
Эжбэжбжэбжэб написал 19.06.2018 12:17
ВИДЯТ, что вляпались
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(без названия)
Эжбэжбжэбжэб написал 19.06.2018 12:15
У израителя, похоже, полный трэш и содомия: мало пенсионной жопы, так еще и пожизненное царствие запустили, убогие.
Системная деградация во всей красе: знают, что у "этой страны" есть причина для их тотального геноцида, знают, что есть масса поводов для него, вилять, что вляпались в чисто конкретный предлог для оного - и вот опять, типо еще немного, еще чуть-чуть.
...а потом будут плакаццо про холокость...
если будет кому
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(без названия)
Путин форева написал 19.06.2018 12:04
Это важно. Путин на своем месте. И гарантия продолжения распада и глобального русского мира , и собственно России.
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Собственность
анатолий1 написал 19.06.2018 11:57
Только дернемся, утопят в крови всю страну, но наворованное не отдадут. Ага, болшевики развязал гражданскую войну!!! Весь вопрос в собственности.Что тогда, что сейчас, плевать на человеков.Донбас ясно показал, Народные республики захотели!!!!! А вдруг "зараза" перекинется на РФ, пусть уничтожают народ и выбивают самых храбрых и честных.Чем больше там перемелют, тем ВВП спокойней управлять серой массой баранов и вести их на бойню.
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Опрос "Левады-центра"в 2024 году
ответ из будущего написал 19.06.2018 11:40
Более двух третей россиян желают видеть Путина президентом и после 2030года.За это высказалось 78% опрошенных, из оставшихся 86 миллионом жителей страны. Социологи отмечают, что число россиян, выступающих за масштабные перемены в стране за год выросло с 42 до 57%. По словам директора "Левада-центра", под переменами россияне подразумевают рост НДС,НДФЛ(особенно на малополучающих граждан),а также повышение пенсионного возраста до 86 лет для мужчин и 90 для женщин(они и так дольше живут).так же замечается значительный прирост граждан,желающих еще больших изменений.Так количество требующих переименовать пост президента в Рассея-Баши и назначение на него пожизненно(да продлит аллах его годы вечно)Дорогого товарища,друга пионэров и пенсионеров,выдающегося борца за мир в отдельно взятом районе Сирии,неоднократного победителя неоднократно запрещенного роскомпозором ИГ и Телеграм,покорителя марсианских орбит на дне Тихого океана.Крымнаш присоединителя и прочее.прочее.прочее...
Имя которого называть в суе не стоит.Это я про Путина,а не про того,кого называть вообще запрещено.
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Вы пойдете соучастниками и пособниками с членами банды путина
предупреждение блевате написал 19.06.2018 11:29
Вы пойдете соучастниками и пособниками с членами банды путина
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ну сдохнет сортирный Какарлик,американцы пришлют другого сортирного Какарлика
столик 666 написал 19.06.2018 11:28
и опять : выборы,голосование, 77% пришли на избирательные участки,77% из них проголосовали за нового сортирного Какарлика.
И опять мочало,начинай сначала.
Строительство музея сортирного Какарлика-10 миллиардов,
святые времена правления святого,мироточивого сортирного Какарлика.
Прорывы,догоним и перегоним Бурунди и Зимбабве,бензин 50 р.
за пипетку.
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(без названия)
стоик1164 написал 19.06.2018 11:23
сортирному Карлику пора СДОХНУТЬ, этого хотят 99% людей?
Хозяин Этой куклы , видимо, еще не понимает это?
.
Люди отметят это как национальный праздник?
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(без названия)
Astor написал 19.06.2018 11:09
Почему-то не 48, не 49, а именно контрольный пакет акций - 51. Брехня. Можно не заморачиваться.
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