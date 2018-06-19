"Левада-центр": 51% россиян хотят, чтобы Путин был президентом и после 2024 года

Чуть более половины россиян (51%) хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента и после 2024 года, 27% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования "Левада-центра".
В августе 2017 г. 67% россиян говорили о том, что хотели бы видеть Путина президентом по истечении срока его полномочий в 2018 г. В октябре 2012 г., через полгода после президентских выборов – 2012, о Путине на следующем президентском сроке говорили лишь 34%.
Социологи отмечают, что число россиян, выступающих за масштабные перемены в стране за год выросло с 42 до 57%. По словам директора «Левада-центра» Льва Гудкова, под переменами россияне подразумевают рост социальных расходов и укрепление патернализма, а не инфраструктурные реформы. При этом, около 30% респондентов уверены, что новый кабмин не в состоянии решить существующие проблемы.
"Заканчивается эффект крымской мобилизации, хотя это притормозилось президентской кампанией и новой накачкой поддержки, - пояснил результаты исследования директор «Левада-центра» Лев Гудков. По его словам, конфронтация с Западом и санкции позволяют поддерживать безальтернативный курс президента. "Никаких фигур преемников нет, люди относятся к этому прагматично. При боязни перемен на политиков смотрят с настороженностью, а поскольку Путина воспринимают как консерватора, то считается, что именно он обеспечит статус-кво. С этим связано, например, что президент не высказался про пенсионную реформу, люди ждут, что он еще скажет свое слово", - отметил социолог.
Эжбэжбжэбжэб написал 19.06.2018 12:17
Эжбэжбжэбжэб написал 19.06.2018 12:15
Системная деградация во всей красе: знают, что у "этой страны" есть причина для их тотального геноцида, знают, что есть масса поводов для него, вилять, что вляпались в чисто конкретный предлог для оного - и вот опять, типо еще немного, еще чуть-чуть.
...а потом будут плакаццо про холокость...
если будет кому
Путин форева написал 19.06.2018 12:04
анатолий1 написал 19.06.2018 11:57
ответ из будущего написал 19.06.2018 11:40
Имя которого называть в суе не стоит.Это я про Путина,а не про того,кого называть вообще запрещено.
предупреждение блевате написал 19.06.2018 11:29
столик 666 написал 19.06.2018 11:28
И опять мочало,начинай сначала.
Строительство музея сортирного Какарлика-10 миллиардов,
святые времена правления святого,мироточивого сортирного Какарлика.
Прорывы,догоним и перегоним Бурунди и Зимбабве,бензин 50 р.
за пипетку.
стоик1164 написал 19.06.2018 11:23
Хозяин Этой куклы , видимо, еще не понимает это?
.
Люди отметят это как национальный праздник?
Astor написал 19.06.2018 11:09