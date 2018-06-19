"Левада-центр": 51% россиян хотят, чтобы Путин был президентом и после 2024 года

Чуть более половины россиян (51%) хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента и после 2024 года, 27% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования "Левада-центра".

В августе 2017 г. 67% россиян говорили о том, что хотели бы видеть Путина президентом по истечении срока его полномочий в 2018 г. В октябре 2012 г., через полгода после президентских выборов – 2012, о Путине на следующем президентском сроке говорили лишь 34%.

Социологи отмечают, что число россиян, выступающих за масштабные перемены в стране за год выросло с 42 до 57%. По словам директора «Левада-центра» Льва Гудкова, под переменами россияне подразумевают рост социальных расходов и укрепление патернализма, а не инфраструктурные реформы. При этом, около 30% респондентов уверены, что новый кабмин не в состоянии решить существующие проблемы.

"Заканчивается эффект крымской мобилизации, хотя это притормозилось президентской кампанией и новой накачкой поддержки, - пояснил результаты исследования директор «Левада-центра» Лев Гудков. По его словам, конфронтация с Западом и санкции позволяют поддерживать безальтернативный курс президента. "Никаких фигур преемников нет, люди относятся к этому прагматично. При боязни перемен на политиков смотрят с настороженностью, а поскольку Путина воспринимают как консерватора, то считается, что именно он обеспечит статус-кво. С этим связано, например, что президент не высказался про пенсионную реформу, люди ждут, что он еще скажет свое слово", - отметил социолог.