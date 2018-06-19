Навальный заявил о проведении общероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста

Оппозиционер Алексей Навальный анонсировал проведение 1 июля протестных акций против пенсионной реформы. Как сообщил политик в своем инстаграме, заявки на согласование акции поданы в 20 городах России, где не проходят матчи чемпионата мира по футболу.

Акцию планируется провести в Белгороде, Бийске, Ижевске, Краснодаре, Красноярске, Липецке, Комсомольске-на-Амуре, Мурманске, Новокузнецке, Новосибирске, Оренбурге, Пскове, Ставрополе, Твери, Томске, Хабаровске и Ярославле.

"Это общенациональный и общенародный протест. Мы призываем всех участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста, вне зависимости от политических взглядов и предпочтений. Нам всё равно, за кого вы голосовали вчера. Приходите на улицу сейчас, а иначе завтра вы не доживёте до пенсии", - отметил Навальный.