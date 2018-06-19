Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Навальный заявил о проведении общероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста

Опубликовано 19.06.2018 в разделе комментариев 3

Навальный заявил о проведении общероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста

Оппозиционер Алексей Навальный анонсировал проведение 1 июля протестных акций против пенсионной реформы. Как сообщил политик в своем инстаграме, заявки на согласование акции поданы в 20 городах России, где не проходят матчи чемпионата мира по футболу.

Акцию планируется провести в Белгороде, Бийске, Ижевске, Краснодаре, Красноярске, Липецке, Комсомольске-на-Амуре, Мурманске, Новокузнецке, Новосибирске, Оренбурге, Пскове, Ставрополе, Твери, Томске, Хабаровске и Ярославле.

"Это общенациональный и общенародный протест. Мы призываем всех участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста, вне зависимости от политических взглядов и предпочтений. Нам всё равно, за кого вы голосовали вчера. Приходите на улицу сейчас, а иначе завтра вы не доживёте до пенсии", - отметил Навальный.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re:
облезлым крысам написал 19.06.2018 12:12
Мурочка.а давай ты возглавишь протест?Я уверен,у тебя получится.Такие "мурки" не на подхвате,вы на подлизе,причем при любой власти.Вам все равно чью жопу лизать,лишь бы лизать.А на митинги не ходите,вдруг это путину не понравится,он тогда всем шакалам кусочек с барского стола забудет сбросить.
Ответить
(без названия)
вопрос? написал 19.06.2018 12:06
Что по этому поводу думает пламенный революционер,Д.Черный?Будем и дальше улыбаться и подхихикивать или делом займемся?
Ответить
(без названия)
Мира написал 19.06.2018 12:06
Вот и новальный подключен. Кремль явно за повышением пен.возраста иную пострашней аферу по утилизации страны драперует. Леха у них всегда на подхвате, для слива любого протеста всегда готов. Митинги форма не к чему не ведущая. Сценарий как мне кажется такой. Митинг далее " царь" как всегда боярям по мордам и чуть снизит планку. Ну при гнилье власти геноцид будет продлолжен
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Торфянке 3 года
Торфянке 3 года
19.06.2018
В.Мельниченко и М.Калашников: экзамен на право быть народом
В.Мельниченко и М.Калашников: экзамен на право быт...
19.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Навальный заявил о проведении общероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста (3)
"Левада-центр": 51% россиян хотят, чтобы Путин был президентом и после 2024 года (9)
Москвичам надо зарабатывать более 120 тысяч рублей, чтобы считаться средним классом (0)
Росстат обнаружил бурный рост промышленности в России (4)
Жена главы ФСО заработала больше всех заместителей ее мужа вместе взтых (5)
Регионы протестуют против повышения пенсионного возраста все громче (13)
Почему бы Путину не доказать, что он удлинил нашу жизнь? (15)
Два самоубийства в колониях Казахстана в один день (7)
Трамп поручил начать формирование Военно-космических сил (7)
Очередная реформа пенсионной системы - с большой дороги (21)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Пока идиоты обсуждают пинание мяча, Трамп работает
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Это разные вещи
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Не в ту сторону пошли...
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Папашкины страсти
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Давайте оставим их без газа
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss