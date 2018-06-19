Россияне назвали приемлемый размер пенсии

Почти треть россиян (32%) считает приемлемой пенсию в размере 20-25 тыс. рублей, 28% - в размере 25-40 тыс. рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир". Пятая часть опрошенных (20%) полагает, что для достойной старости достаточно пенсии в 15-20 тысяч рублей, еще 14% наших сограждан уверены, что она должна быть менее 40 тыс. рублей в месяц. И лишь 4% назвали достаточной пенсию в размере 10-15 тыс. рублей.

"Средний размер пенсионных выплат, который россияне оценивают, как "минимально необходимый в месяц", составляет 27,9 тыс. рублей. Это более чем в два раза превосходит средний уровень пенсии, получаемой в РФ пожилыми людьми сегодня", - отмечают социологи.