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Московский листок

Россияне назвали приемлемый размер пенсии

Опубликовано 19.06.2018 в разделе комментариев 4

Россияне назвали приемлемый размер пенсии

Почти треть россиян (32%) считает приемлемой пенсию в размере 20-25 тыс. рублей, 28% - в размере 25-40 тыс. рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир". Пятая часть опрошенных (20%) полагает, что для достойной старости достаточно пенсии в 15-20 тысяч рублей, еще 14% наших сограждан уверены, что она должна быть менее 40 тыс. рублей в месяц. И лишь 4% назвали достаточной пенсию в размере 10-15 тыс. рублей.

"Средний размер пенсионных выплат, который россияне оценивают, как "минимально необходимый в месяц", составляет 27,9 тыс. рублей. Это более чем в два раза превосходит средний уровень пенсии, получаемой в РФ пожилыми людьми сегодня", - отмечают социологи.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
3авидонов Николдим написал 19.06.2018 13:22
15 штук полновесного дерева - это нормально если шибко не болеть и экономить.
Если жить аскетично, то в 10-ть штук можно уложиться.
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(без названия)
IPs написал 19.06.2018 12:56
Кстати... пока терпилы гадают, сколько бабосов им надо для выживания, на свадьбе 17-летней дочери барыги Чигиринского станцевала лезгинку пресс-секретарь Димона - некая Тимакова. "Платье для невесты сшил ливанский дизайнер Зухаир Мурад, оно обошлось в 14 миллионов рублей. На угощение для 1500 гостей семьи молодых потратили не менее 30 млн рублей. Ведущими свадьбы выступили Максим Галкин и Николай Басков. После традиционного еврейского обряда, проведенного главным раввином России Берлом Лазаром, гостей развлекали известные музыканты - Ани Лорак, Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Валерий Меладзе, Олег Газманов и другие артисты". Тоже неплохо, если че. Меня вот только смущает возраст невесты... это не педофилия, не?
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(без названия)
Мира написал 19.06.2018 12:48
У думовских крыс пенсия будет состовлять 75% от их паразитических зарплат, от 800тыс руб.. Все эти опросы полная ложь. С 2011 года мед обслуживание стало практ полностью платным, лекарства, питание, людоедские поборы за жкх, отсутствие производст, налоги, поборы. Всякие гиены вексельберки, тимченки смеются, ибо грабят они народ задорно с огоньком. Пенсия должна быть минимум 100 тысяч, народ ограблен по полной, геноцид называется.
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(без названия)
La Terrible написал 19.06.2018 12:26
Средний размер пенсионных выплат, который россияне оценивают, как "минимально необходимый в месяц", составляет 27,9 тыс. рублей...
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Ога, разбежались!
Далеко не у всех даже такая зряплата есть.
А мадам Арбидол сказала, что пензия будет 40% от зряплаты.
Вот и считайте, как нас всех ласково готовят к земле.
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