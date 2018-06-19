В Совете Федерации отказались приравнивать зарплаты депутатов к средней по стране

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности не поддержал законопроект о приравнивании доходов депутатов и сенаторов к средним по стране и рекомендовал его отклонить.
"С моей точки зрения, концепцию данного законопроекта поддерживать нет необходимости, и я предлагаю комитету данную инициативу отклонить", - цитирует ТАСС члена комитета по регламенту Сергея Фабричного.
По его словам, повышенное материальное обеспечение членов Совета Федерации и депутатов Госдумы "обусловлено природой деятельности парламентариев, обязанностью полноценно и эффективно участвовать в парламентской деятельности, в первую очередь законотворческой, сложность и интенсивность которой в современных условиях существенно возросли".
Напомним, в конце апреля лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и депутат от этой фракции Олег Нилов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране — 35 тысяч рублей.
Кроме того, документ отменяет некоторые необоснованные привилегии по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению. По мнению авторов инициативы, это позволит существенно сократить расходы на содержание парламентского корпуса.
В проекте отмечается, что сейчас сенаторы и депутаты получают столько же, сколько федеральные министры, а в 2016 году зарплаты парламентариев в несколько раз превышали средние по России.
что не понимают, что их ахинею зарубят написал 19.06.2018 15:30
А миронов,вообще,такой подлец,что на похороны своей сестры,в свое время,не приехал и никаких средств не дал сволочь - уже будучи депутатом в думе.Собирали сколько могли те,кто хоронил.
Чтобы знали,что он за образина!
любитель истории написал 19.06.2018 14:57
арифметик написал 19.06.2018 14:42
А на пенсию депутаты когда будут уходить?Согласно ими же принятому закону-через два срока.побыл депутатом 10 лет и милости просим на заслуженный отдых.И пенсия будет 75 % от зарплаты нынешних депутатов.А вы,быдло,только попробуйте протестовать против новейших инициатив нашей партии и правительства.наш всехпобеждающий всех вса в бараний рог скрутит.Для чего все эти нацгвардейцы и фсошники,менты и солдаты,"пехотинцы путина" и чоп олигархов71Да,и кстати все эти "стражи правопоряка" под новый закон не попадают,в 45 на пенсию пойдут.