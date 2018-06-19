В Совете Федерации отказались приравнивать зарплаты депутатов к средней по стране

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности не поддержал законопроект о приравнивании доходов депутатов и сенаторов к средним по стране и рекомендовал его отклонить.

"С моей точки зрения, концепцию данного законопроекта поддерживать нет необходимости, и я предлагаю комитету данную инициативу отклонить", - цитирует ТАСС члена комитета по регламенту Сергея Фабричного.

По его словам, повышенное материальное обеспечение членов Совета Федерации и депутатов Госдумы "обусловлено природой деятельности парламентариев, обязанностью полноценно и эффективно участвовать в парламентской деятельности, в первую очередь законотворческой, сложность и интенсивность которой в современных условиях существенно возросли".

Напомним, в конце апреля лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и депутат от этой фракции Олег Нилов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране — 35 тысяч рублей.

Кроме того, документ отменяет некоторые необоснованные привилегии по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению. По мнению авторов инициативы, это позволит существенно сократить расходы на содержание парламентского корпуса.

В проекте отмечается, что сейчас сенаторы и депутаты получают столько же, сколько федеральные министры, а в 2016 году зарплаты парламентариев в несколько раз превышали средние по России.