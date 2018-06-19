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Московский листок

Суд арестовал счета Владивостокского морского торгового порта по делу братьев Магомедовых

Опубликовано 19.06.2018 в разделе комментариев 0

Суд арестовал счета Владивостокского морского торгового порта по делу братьев Магомедовых

Тверской суд Москвы арестовал банковские счета ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) в рамках уголовного дела в отношении владельца группа "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.

"По ходатайству следствия обеспечительный арест наложен на денежные средства, находящиеся на различных банковских счетах, которые принадлежат ПАО "Владивостокский морской торговый порт", - цитирует Интерфакс пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко.

28 апреля Преображенский суд Москвы наложил арест на акции 13 компаний, входящих в группу "Сумма". Ранее Тверской суд Москвы арестовал имущество и банковские счета Магомедовых, а также счета некоторых активов "Суммы".

Напомним, в 2017 году состояние Зиявудина Магомедова оценивалось в $1,4 млрд, он занимал 63 место по версии журнала Forbes. Сейчас миллиардеру и его брату, арестованным 31 марта в Москве по уголовному делу о крупных хищениях и организации преступного сообщества (ОПС), грозит от 30 лет лишения свободы до пожизненного срока.

По версии следствия братья Магомедовы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату, ущерб от которых превысил 2,5 млрд рублей. В частности, два инкриминируемых эпизода, по данным следствия, были связаны с подготовкой чемпионата мира по футболу. Как считают в следственном департаменте МВД, Магомедовы через компанию "Глобалэлектросервис", которая входит в группу "Сумма", организовали хищение 500 млн рублей бюджетных средств, выделенных по госконтракту под строительство футбольного стадиона "Арена-Балтика" на острове Октябрьский в Калининграде.

Еще 650 млн рублей, как считает следствие, бизнесменам Магомедовым и Артуру Максидову принесли махинации с обустройством возглавляемой последним компанией острова Крестовский в Санкт-Петербурге, где построена "Зенит-Арена". Свою вину они не признают.

Группе "Сумма" принадлежит доля в крупнейшем российском портовом операторе "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП, около 25%), в "Якутской топливно-энергетической компании" (более 90%), "Объединенной зерновой компании" (50% минус одна акция), в ДВМП - головной компании "Группы FESCO" - "Сумме" принадлежит 32,5%. Также у группы есть активы в телекоммуникационной сфере, инфраструктурном строительстве и венчурные инвестиции, в том числе за рубежом, самая известная из которых — проект Virgin Hyperloop One.

 



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