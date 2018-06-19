Топ-менеджера "Интер РАО" арестовали за шпионаж в пользу Румынии

Лефортовский суд Москвы арестовал члена правления государственной компании "Интер РАО" Карину Цуркан по подозрению в шпионаже, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Топ-менеджер "Интер РАО" Цуркан подозревается в шпионаже в пользу Румынии", - сказал собеседник агентства, не уточнив детали уголовного дела.

По данным источников газеты "Коммерсант", топ-менеджера доставили в следственное управление ФСБ в минувшую пятницу, где ей инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж). Максимальное наказание по данной статье — до 20 лет лишения свободы. Одновременно с задержанием госпожи Цуркан были проведены обыски у нее в кабинете, дома, а также в самом ПАО и у некоторых высокопоставленных сотрудников Минэнерго. Один из них проходит свидетелем по уголовному делу и, по некоторым данным, уже подал заявление об увольнении. Чиновника в госизмене не подозревают, но, встречаясь с госпожой Цуркан, и будучи не осведомленным о ее связях с румынской разведкой, он тем не менее мог ей сообщить сведения, представляющие интерес для спецслужбы.

В ПАО «Интер РАО» изданию заявили, что госпожа Цуркан официально числится в отпуске.

Согласно данным на странице компании, Цуркан родилась в 1974 году, окончила Международный независимый университет Молдовы и Испанский консорциум университетов IUP (МВА). С 2012 член правления - руководитель блока трейдинга ПАО "Интер РАО". Владеет 36 914 877,36 акциями ПАО "Интер РАО" (0,0354% от уставного капитала).