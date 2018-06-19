Путин не собирается обсуждать с правительством пенсионную реформу

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречаться с членами правительства для обсуждения вопроса пенсионной реформы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Пока нет, в графике нет таких планов", - цитирует Пескова Интерфакс.

Накануне пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Путин не участвует в обсуждении вопроса о повышении пенсионного возраста и попросил не апеллировать к нему в связи с появившимися петициями противников пенсионной реформы.

На вопрос, сможет ли Путин внести поправки осенью, Песков ответил, что президент хоть и получает информацию о ходе обсуждений, но ни он, ни его администрация не являются участниками экспертной группы.

О решении правительства повысить пенсионный возраст в России в минувший четверг, 14 июня, объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Кабмин предлагает реализовывать реформу поэтапно в течение последующих 15 лет. Срок выхода мужчин на пенсию повысится к 2028 году на пять лет, до 65 лет, женщин — к 2034-му на восемь лет, до 63 лет.