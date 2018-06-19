Путин не собирается обсуждать с правительством пенсионную реформу

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречаться с членами правительства для обсуждения вопроса пенсионной реформы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Пока нет, в графике нет таких планов", - цитирует Пескова Интерфакс.
Накануне пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Путин не участвует в обсуждении вопроса о повышении пенсионного возраста и попросил не апеллировать к нему в связи с появившимися петициями противников пенсионной реформы.
На вопрос, сможет ли Путин внести поправки осенью, Песков ответил, что президент хоть и получает информацию о ходе обсуждений, но ни он, ни его администрация не являются участниками экспертной группы.
О решении правительства повысить пенсионный возраст в России в минувший четверг, 14 июня, объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Кабмин предлагает реализовывать реформу поэтапно в течение последующих 15 лет. Срок выхода мужчин на пенсию повысится к 2028 году на пять лет, до 65 лет, женщин — к 2034-му на восемь лет, до 63 лет.
....... . . . написал 19.06.2018 22:12
Порфирий Петрович говорит Раскольникову:
"Нехорошо, батенька... За двадцать копеек старушку убили."
На что Раскольников отвечает:
"Пять старушек - уже рубль."
Пи написал 19.06.2018 22:02
ну Случайный прохожий написал 19.06.2018 21:45
Он занят более сложными делами,его дух витает в высоких сферах и до простых смертных ему дела нет.Вот интересно,чем же так занят наш Мудрейший,говорящие Усы не поделились?Может он разговаривает с Махатмой Ганди,ведь с другими и поговорить не о чем?Или наш Всезнающий работает с документами,как его предшественник?Если так,то осталось выяснить про рукопожатие,как оно,крепкое?
Сидоров написал 19.06.2018 21:43
Но у нас, пока сможет подкупать русских ментов и гебилов, сможет быть "бессменным, величайшим и любимейшим" и со всей остальной страной сможет делать все, что угодно.
М написал 19.06.2018 21:29
и бутерброд ему не лезет в рот написал 19.06.2018 21:29