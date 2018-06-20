Тут на днях в топе новостей Яндекса пришло радостное сообщение, что путин совершил очередной государственный подвиг. Приехав в Китай, путин собственноручно налепил Си Цзиньпину китайских пельменей! Был ли в истории руководитель страны, который бы лепил пельмени? Таких - не было! Такое счастье имеется только в Рашке, остальные страны таких руководителей не достойны! А у нас вот был Александр II Освободитель, а теперь Владимир II Пельмень. И мы его достойны!

Мало этого, путин сообщил китайскому журналисту, что пельмени для него не главное: «у нас в России не может быть никакой другой цели, кроме улучшения жизни наших граждан». На Западе про это всем известно, в настоящее время на Западе как раз составляют списки граждан, жизнь которых улучшает путин, и стараются этих граждан выкинуть из своих стран обратно в Рашку. Но не получается. Вон Абрамовича Англия не пустила к себе, так он не в Рашку поехал, а тут же получил гражданство Израиля. А ведь истинно запутинский патриот из первейших!

Но подобные идущие каждый день сообщения о государственных подвигах путина, да плюс мундиаль, да плюс радость избравших путина граждан по поводу его пенсионной реформы, отодвигают в забвение тот факт, что выборы-то путина не законные! Не избрал его 18 марта осчастливленный мундиалем народ.

И всё бы ничего, будь этому печальному для Пельменя обстоятельству только какое-нибудь одно доказательство, но ведь это подтверждают уже четыре группы доказательств! Причём, безусловно доказывающих фальсификацию выборов путина, как ты на эти выборы ни смотри, и как ни доказывай, что на самом деле «народ проголосовал за Путина».

Однако в России «интеллектуальная элита» всегда была специфической в области мышления - для местной «интеллектуальной элиты» доказательством всегда было только собственное признание виновного - «царица доказательств». Вот, скажем, если бы НАСА в США призналось, что оно в 1969-1972 годах сняло в Голливуде «высадку американцев на Луну», а само на Луну никого не посылало, и все газеты и телекомпании США только об этом кричали бы пару лет, то тогда - да. То тогда и отечественная интеллигенция начала бы осторожно об этом говорить.

Соответственно, если бы Панфилова, со своей ЦИКой, и все председатели избирательных комиссий заявили, что они выборы путина сфальсифицировали, то тогда - да. То тогда и отечественный интеллектуал начал бы осторожно об этом говорить. Лет через двадцать.

Вот, к примеру, в начале тысячелетия я написал книгу об убийстве Сталина и Берии, а недавно мне прислали видеозапись длинной лекции «советского и российского учёного-историка и социального философа» А. Фурсова, в которой он объявляет о собственном сенсационном выводе - Сталина и Берия убили! Надо же - и 20 лет не прошло!

Но вернёмся к фальсификации выборов путина. Итак.

1. На сайте Центризбиркома 18 марта была официальная страница опросов уже проголосовавших избирателей (экзитполы), которые ЦИКа публиковала, вернее, начала было публиковать по ходу голосования. И эти опросы показали следующее.

В 11-00 умножение данных экзитполов на число проголосовавших показало: явка - 32,7 млн, подано голосов за путина - 12,1 млн, за Грудинина - 13,7 млн.

В 17-00: явка - 61,0 млн, подано голосов за путина - 31,7 млн, за Грудинина - 24,4 млн.

Около 18-00: явка - 65,4 млн, подано голосов за путина - 48,3 млн, за Грудинина - 7,3 млн.

Итоги на 20-00, объявленные ЦИК: явка - 73,6 млн, подано голосов за путина - 56,4 млн, за Грудинина - 8,7 млн.

http://www.ymuhin.ru/node/1732/grudinin-svoi-golosa-prodal-putinu

И из анализа этих чисел получается, что с 17-00 по 20-00 на избирательные участки подошло ещё 12,6 млн избирателей, что привело к увеличению количества голосов, поданных за путина, на 24,7 млн, а количество голосов за Грудинина уменьшилось на 15,7 млн. - у него голосов стало меньше, чем даже тогда, когда проголосовало всего 30% избирателей.

Вот и возникает растерянность - как так??

А ведь людям, выходящим с избирательных участков, зачем врать?

Это доказательство? Да. Но для кого?

2. Профессор С.С. Сулакшин, глава «Центра научной политической мысли и идеологии» представил 112-страничный доклад с доказательствами фальсификации мартовских выборов президента, доказательства получены методом математического анализа. В частности, при помощи метода моделирования распределения Гаусса выяснилось, что реальная явка на президентских выборах была не 67,5%, а 50-55%. Сулакшиным установлено, что Путин получил не 76%, а всего 49% голосов. Более того, по словам Сулакшина, полученные данные позволяют утверждать, что результаты выборов были завышены в разы. В частности, показатели явки на выборах, согласно данным, содержащихся в докладе, сфальсифицированы и завышены более чем в 1,7 раза, а результат путина завышен как минимум в 1,5 раза. http://rusrand.ru/files/18/05/18/180518044802_doklad_vybory_Putina_2018.pdf

Математика вещь упрямая, её результаты можно пробовать объяснить как-то по-иному, ну так ведь никто и не пытается это сделать.

Работа Сулакшина доказательство? Да. Но для кого?

3. Далее, вполне возможно, что на бюллетени для голосования на выборах президента при печатании их в типографии в определённых местах были нанесены реактивы, которые позволяли, во-первых, уничтожить поставленную избирателем отметку, во-вторых, проявить отметку напротив нужного кандидата. Это и обеспечило оглушительную победу путина при том, что члены избирательных комиссий на местах никак в этой фальсификации не были задействованы и, возможно, даже ничего о ней не знали.

Доказывается это тем, что не было никакой необходимости поставлять бланки бюллетеней, урны и ручки только из Москвы, - всё это можно отпечатать, изготовить или закупить на местах. Однако бланки, урны и ручки - все эти три вещи, необходимые для фальсификации, - на все избирательные участки России поставлялись только централизовано! Причём, бланки печатались в типографиях в условиях строжайшей секретности! Это зачем?

Бывший разведчик Павел Басанец 19 марта 2018 года опубликовал свои свидетельские показания о том, что такие «химические» фальсификации итогов голосования в Рашке действительно проводятся. Показания Басанца, подтверждаются уже имеющимися в Интернете роликами, в которых эти ручки на выборах зафиксированы https://www.youtube.com/watch?v=rel75EIh5-g&feature=youtu.be, https://www.youtube.com/watch?v=F3bIha5H-jo&feature=youtu.be

Это доказательство? Да. Но для кого?

4. И, наконец, «Новая газета» начала публикацию данных организации «Голос», которой удалось записать и сохранить результаты видеонаблюдения за весь день голосования на 8 тысячах избирательных участков из 97 тысяч участков на выборах 2018 года в России (46 тысяч городских и 48 тысяч сельских). Сейчас ведётся подсчёт числа пришедших на выборы, и «Новая Газета» дала предварительные результаты выборки по 10 случайным участкам из пяти регионов, в которых приход на выборы всегда был высоким https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/06/03/76701-vse-podhody-zapisany?utm_source=push.

Разумеется, эту работу обязаны делать следователи СК, но они не делают её, и не будут делать, поскольку у Росси инет СК - у Рашки вместо СК то, что есть. Думаю, что читателей не удивит, что результаты просмотра записей, как пишет «Новая газета», ошеломляют: реальная явка оказалась в разы ниже официальной, как это, кстати, уже показано в исследованиях Сулакшина.

Это доказательство? Да. Но для кого?

Это доказательства для мало-мальски умных людей, и эти доказательства нужно сохранить, чтобы помнить, что путин, даже если бы это был реальный Путин называться президентом России имеет меньше оснований, нежели называться поваром китайского ресторана.

Ну и я в четвёртый раз напоминаю, что Грудинин и Навальный, опираясь на эти доказательства, обязаны обратиться к Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело против Памфиловой по статье 142 УК РФ «Фальсификация избирательных документов».

Понятное дело, что СК никакое дело не возбудит, но подать эти заявления требует долг. Долг Грудинина перед своими избирателями, и долг Навального перед теми, кто давал ему деньги на контроль за выборами Президента.

А исполнение долга - это уже много.

Кроме того подача таких заявлений приведёт к появлению «кругов на воде» в застойном болоте информационного пространства Рашки, и этим зафиксирует в памяти многих людей доказательства фальсификации и то, какими эти доказательства были. Заставив граждан быть настороже к очередным выборам, если уж ни на что иное подвигнуть этих граждан не удаётся.