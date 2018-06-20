А лихо дедушка Путин кинул страну с Десятилетием детства?

Ну, вы помните, конечно, эту детективную хронику событий, достойную пера великого Конан Дойля и Юлиана Семенова.

26 марта 2017 г. на Тверской площади столицы и по стране проходит выступление молодежи против коррупции со слоганом «Он вам не Димон».

Всем своим нахальным видом безоружные школьники и студенты с желтыми уточками в руках представляли явную угрозу безопасности нашей многострадальной Родины. А потому «из-за зубцов» последовала команда: «Дубинок не жалеть!».

Это был настоящий праздник ОМОН и полицаев. Фиеста. Они без устали хватали безусых ребят, тащили их, как бараньи туши, в автозаки и везли в околотки.

Добыча составила свыше 1000 «врагов народа», из них сотня подростков. Потом всем «экстремистам» под копирки выписали штрафы. За школяров раскошелились родители.

А 3 апреля в Невской столице прогремел чудовищный взрыв в метро. Он унес жизни 16 пассажиров, ранил и покалечил 62.

«Кровавый салют» случился аккурат в день приезда на родину президента В.Путина для переговоров с батькой А.Лукашенко. Как будто террористов заранее кто-то предупредил. А, может быть, и не как будто, а специально.

Следим дальше. 9 апреля ведущая «Дождя» Ксюша Собчак смело обращается к «крестному отцу» с посланием, в котором высмеивает карательные замашки его костоломов против молодежи.

«За несколько дней до этого мы все видели, как выстроившиеся в колонну вооруженные росгвардейцы спасали город от школьников...», - иронизирует «крестница». В итоге она смело призвала «друга семьи» сменить приоритеты своих спецслужб.

Это сегодня мы понимаем, что с этого «обращения» началась банальная раскрутка дочки Собчака, старт ее «избирательной кампании». Ибо потом, получив «корочки» кандидата в президенты, «разводящая по постелям» о трагедии в метро не вспомнила.

Что стоило ей, к примеру, потребовать публичного отчета главы Следкома г-на Бастрыкина о ходе расследования, которое безбожно затянулось? Ничего. Но не вспомнила.

А 29 мая Владимир Владимирович издает указ №240 c потрясающим почином: 2018 - 2027 годы объявить в родной стране Десятилетием детства. Правительству в трехмесячный срок представить план мероприятий, чтобы с 1 января 2018 г. начать внедрять его в жизнь. Хотя сам указ объявлялся действующим незамедлительно - со дня подписания.

То есть вы поняли - да? Лучший друг гимнасток, монашек и фигуристок предписал провести не месячник любви к детям, не год, а целое 10-летие! Дух же захватывало! Лакейские СМИ, газеты и телеканалы тут же завизжали от восторга.

Конечно, это казалось невероятным. Ведь раньше дедушка Путин делал все от него зависящее, чтобы в роддомах Отечества раздавалось как можно меньше новорожденных писков.

Мы-то с вами знаем, что 3 января 2000 г. он в ипостасях премьера, и.о.президента и кандидата в президенты наложил вето на многострадальный закон «О государственной поддержке многодетных семей». Почему?

Как общественный помощник депутата Госдумы я на все лады прислушивался в коридорах и кабинетах к разным версиям, пока не услышал одну весьма экзотическую.

Будто 1-й секретарь Вашингтонского обкома, куда «преемника Ельцина» великий комбинатор Березовский рекомендовал поставить на учет, выдвинул и такое условие. В российском законодательстве не должно быть понятия «многодетная семья».

Нам же, как вы помните, вообще тогда тандемом Олбрайт-Тэтчер предписывалось вымирать. Не должно также у нас быть и уникальной орбитальной станции «Мир». И еще много чего…

Так что потом нам с вами уже не казалось удивительным, что партайгеноссе Путин в 2006-м установил ежемесячное детское пособие на ребенка до 16 лет аж в 70 руб.

И спихнул их выплату на плечи нищих регионов. Сегодня, кроме Москвы и Невской столицы, это примерно 300-500 руб. в месяц. На ребенка до 16 лет.

На фоне сенсационного указа г-на Путина и восторженных суесловий придворных экспертов небесным громом прогремела статья известной «возмутительницы спокойствия» депутата 4-х созывов Госдумы Нина Останиной. И называлась забористо: «Десятилетие детства началось с… арестов детей».

И вот такие там саркастические пассажи: «Выходит, правы те эксперты, кто считает: есть спущенный на места из МВД бизнес-план по доходам, который подчиненные обязаны выполнять любой ценой. Даже ценой ареста женщин, детей и издевательств над ними.

Душераздирающие сцены арестов 26 марта и 12 июня моментально фотографировали корреспонденты западных СМИ и в своих репортажах представляли нашу страну сборищем средневековых костоломов. Как же надо не любить Россию, чтобы выставлять ее на всеобщее посмешище!»

И в другом оказалась права Нина Останина: «Если главе государства нечего ответить молодой семье – что может сделать для нее команда белодомовских либералов-рвачей? Мультимиллионеры Абызов, что ли, или Кузнецов, Трутнев, Хлопонин, Шувалов с годовыми «заработками» в 200-600 млн. руб. о наших детях будут заботиться?» (http://otchizna.su/society/12383).

Нет, конечно. Никакого плана Десятилетия детства эти оглоеды не представили. А сам автор почина быстро о нем забыл. Ни перед самоназначением себя 18 марта о нем не вспомнил, ни 7 июня на «прямой линии» с народом без народа.

Зато 5 мая все видели, как ОМОН и полиция опять расправлялись с подростками и студентами, вышедшими на акцию «Он нам не царь».