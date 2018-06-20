М.Калашников: о пенсии и борьбе с дегенератами Писатель-футуролог Максим Калашников о том, почему надо выходить на протесты в виде «пенсионной реформы» в исполнении дегенератов. О том, что телегу спереди лошади не ставят. Начинать надо с протекционизма и с создания миллионов новых рабочих мест!



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