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Московский листок

М.Калашников: о пенсии и борьбе с дегенератами

Опубликовано 20.06.2018 в разделе комментариев 0

Писатель-футуролог Максим Калашников о том, почему надо выходить на протесты в виде «пенсионной реформы» в исполнении дегенератов. О том, что телегу спереди лошади не ставят. Начинать надо с протекционизма и с создания миллионов новых рабочих мест!



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