Россия вышла в плей-офф без пенсий

Сборная России выиграла матч со сборной Египта со счетом 3:1 и впервые в своей истории вышла в 1/8 чемпионата мира по футболу.

Ну, счастье, наверно... Под окнами студенты орут: "Рос-си-я! Рос-си-я!"

А "Пен-си-я!" никто не орет. Видимо, не так она нужна, как три мяча, забитые в ворота Египта.

Ну, студенты понятно, им до 65 лет, то есть до новой "медведевской" пенсии еще дожить надо, студенты о пенсии навряд ли думают.

А что будущие несостоявшиеся пнсионеры с еще советским стажем? Им тоже нужны мячики вместо хлеба?

Крым наш, мундиаль наш - пенсии не наши.

А.Б.