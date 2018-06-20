Россия вышла в плей-офф без пенсий

Сборная России выиграла матч со сборной Египта со счетом 3:1 и впервые в своей истории вышла в 1/8 чемпионата мира по футболу.
Ну, счастье, наверно... Под окнами студенты орут: "Рос-си-я! Рос-си-я!"
А "Пен-си-я!" никто не орет. Видимо, не так она нужна, как три мяча, забитые в ворота Египта.
Ну, студенты понятно, им до 65 лет, то есть до новой "медведевской" пенсии еще дожить надо, студенты о пенсии навряд ли думают.
А что будущие несостоявшиеся пнсионеры с еще советским стажем? Им тоже нужны мячики вместо хлеба?
Крым наш, мундиаль наш - пенсии не наши.
А.Б.
С,П,Вдиван написал 20.06.2018 00:26
вообщем,развели нас,как папуасов написал 20.06.2018 00:20
marina написал 20.06.2018 00:08
Уникaльный спoсоб дохoда, кoторый смoжет вaс yдивить.
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1. Глaвнoе услoвие — Bы дoлжны прoживать в РOССИИ, либo стрaнах CНГ.
2. Желaние зарaбатывать.
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