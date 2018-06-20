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Московский листок

Россия вышла в плей-офф без пенсий

Опубликовано 20.06.2018 в разделе комментариев 3

рф футбол мундиаль чемпионат
Россия вышла в плей-офф без пенсий

Сборная России выиграла матч со сборной Египта со счетом 3:1 и впервые в своей истории вышла в 1/8 чемпионата мира по футболу.

Ну, счастье, наверно... Под окнами студенты орут: "Рос-си-я! Рос-си-я!"

А "Пен-си-я!" никто не орет. Видимо, не так она нужна, как три мяча, забитые в ворота Египта.

Ну, студенты понятно, им до 65 лет, то есть до новой "медведевской" пенсии еще дожить надо, студенты о пенсии навряд ли думают. 

А что будущие несостоявшиеся пнсионеры с еще советским стажем? Им тоже нужны мячики вместо хлеба?

Крым наш, мундиаль наш - пенсии не наши.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Да голосуйте всегда за Путина, и мячик к ногам прилипать будет
С,П,Вдиван написал 20.06.2018 00:26
может и Димон станет поласковее
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мяч-круглый. мы тоже-круглые... и диоты.
вообщем,развели нас,как папуасов написал 20.06.2018 00:20
да,а скоро ЭКСПО -2025,который пройдет в России.Денег туда вбухают-мама не горюй! Книга рекордов Гиннеса! А вы говорите:"Пенсия!".
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(без названия)
marina написал 20.06.2018 00:08
Вcex жeлaющих рaбoтать вмecтe c нaшим сaйтoм &#8212; прoшy внимaния!
Уникaльный спoсоб дохoда, кoторый смoжет вaс yдивить.
Захoдите нa сaйт, получaйте свoй пeрвый зарабoток и обязатeльно напишитe свoй oтзыв,
чтoбы и другиe мoгли воспользoваться бeз лишниx сомнeний.
1. Глaвнoе услoвие &#8212; Bы дoлжны прoживать в РOССИИ, либo стрaнах CНГ.
2. Желaние зарaбатывать.
3. Kомпьютeр или смартфон &#8212; соответствeнно.
Зa подробнoстями, пожaлуйста сюдa http://mayclick.fun/tds/85636
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