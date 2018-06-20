Анатолий Баранов: А как же единое государство России и Белоруссии? Если договор международный, то единое государство — блеф?

Дал интервью "Свободной прессе". В Белоруссии предлагают подумать над заключением отдельного международного договора между Минском и Москвой. Об этом в ходе сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России рассказал председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко. «Обеспечение равенства прав граждан и субъектов хозяйствования — это вопросы, от решения которых напрямую зависит развитие нашей интеграции, причем не только в Союзном государстве. Но сегодня положения, регулирующие эту сферу, разбросаны по многочисленным законодательным актам и международным обязательствам наших стран, разобраться в которых трудно даже специалистам», — заявил он.

— Вообще договоров с Белоруссией было много, все уже и не упомнишь, — напоминает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Я бы обратил внимание на характер предлагаемого нового документа — международный договор. А как же единое государство России и Белоруссии? Если договор международный, то единое государство — блеф?

— Кому больше нужен такой договор, Москве или Минску?

— Видимо, раз предлагает Минск, то ему и нужно. А Москве зачем? Отношения, их уровень и характер вполне позитивны.

— Как бы вы оценили процесс создания союзного государства? Нет ощущения, что он застопорился? Почему? Чего не хватает?

— Не хватает именно единого государства. Единого государства нет. Мы никак не влияем на Белоруссию, а она на нас. Нет единой валюты, единых органов управления, политические системы отличаются, законы тоже. Есть только декларации, которые с годами уже стали забываться.

— С чем связаны постоянные конфликты Москвы и Минска? Кто тормозит процесс интеграции?

— Никто не тормозит процесс — его просто нет, в нем не заинтересованы ни Москва, ни Минск. Минск не хочет быть растворенным в России, Москва не хочет видеть в Белоруссии равного партнера. И конфликты из-за этого.

— Сегодняшний визит Путина в Минск поможет как-то сблизить позиции сторон?

— Не думаю. Чтобы сблизить позиции сторон, кто-то должен чем-то пожертвовать — либо Россия своим доминированием, либо Минск своим суверенитетом. Мне кажется, ни одна из сторон на такие уступки не готова.