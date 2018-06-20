Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Анатолий Баранов: А как же единое государство России и Белоруссии? Если договор международный, то единое государство — блеф?

Опубликовано 20.06.2018 в разделе комментариев 1

белоруссия лукашенко
Анатолий Баранов: А как же единое государство России и Белоруссии? Если договор международный, то единое государство &#8212; блеф?

Дал интервью "Свободной прессе".

В Белоруссии предлагают подумать над заключением отдельного международного договора между Минском и Москвой. Об этом в ходе сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России рассказал председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко. 

«Обеспечение равенства прав граждан и субъектов хозяйствования — это вопросы, от решения которых напрямую зависит развитие нашей интеграции, причем не только в Союзном государстве. Но сегодня положения, регулирующие эту сферу, разбросаны по многочисленным законодательным актам и международным обязательствам наших стран, разобраться в которых трудно даже специалистам», — заявил он.

— Вообще договоров с Белоруссией было много, все уже и не упомнишь, — напоминает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Я бы обратил внимание на характер предлагаемого нового документа — международный договор. А как же единое государство России и Белоруссии? Если договор международный, то единое государство — блеф?
 
— Кому больше нужен такой договор, Москве или Минску?
 
— Видимо, раз предлагает Минск, то ему и нужно. А Москве зачем? Отношения, их уровень и характер вполне позитивны.
 
— Как бы вы оценили процесс создания союзного государства? Нет ощущения, что он застопорился? Почему? Чего не хватает?
 
— Не хватает именно единого государства. Единого государства нет. Мы никак не влияем на Белоруссию, а она на нас. Нет единой валюты, единых органов управления, политические системы отличаются, законы тоже. Есть только декларации, которые с годами уже стали забываться.
 
— С чем связаны постоянные конфликты Москвы и Минска? Кто тормозит процесс интеграции?
 
— Никто не тормозит процесс — его просто нет, в нем не заинтересованы ни Москва, ни Минск. Минск не хочет быть растворенным в России, Москва не хочет видеть в Белоруссии равного партнера. И конфликты из-за этого.
 
— Сегодняшний визит Путина в Минск поможет как-то сблизить позиции сторон?
 
— Не думаю. Чтобы сблизить позиции сторон, кто-то должен чем-то пожертвовать — либо Россия своим доминированием, либо Минск своим суверенитетом. Мне кажется, ни одна из сторон на такие уступки не готова.


Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Белоруссия-свободная страна. РФ-колония США.
так что,извините, написал 20.06.2018 00:41
единого государства быть не может. От слова "совсем".
Свободный гражданин с предателем своей Родины,с рабом,
общаться побрезгует.Брезгливость,понимаете.Бррр...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Торфянке 3 года
Торфянке 3 года
19.06.2018
М.Калашников: о пенсии и борьбе с дегенератами
М.Калашников: о пенсии и борьбе с дегенератами
20.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Анатолий Баранов: А как же единое государство России и Белоруссии? Если договор международный, то единое государство — блеф? (1)
Россия вышла в плей-офф без пенсий (3)
Был Александр II Освободитель, а теперь Владимир II Пельмень (1)
М.Калашников: о пенсии и борьбе с дегенератами (0)
А лихо дедушка Путин кинул страну с Десятилетием детства? (2)
Путин не собирается обсуждать с правительством пенсионную реформу (14)
Топ-менеджера "Интер РАО" арестовали за шпионаж в пользу Румынии (5)
Суд арестовал счета Владивостокского морского торгового порта по делу братьев Магомедовых (0)
В Совете Федерации отказались приравнивать зарплаты депутатов к средней по стране (11)
Россияне назвали приемлемый размер пенсии (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Мне хочется схватиться за пылесос
Дарья Митина Дарья Митина: ФНПР таки дoзрела
Дарья Митина Дарья Митина: В oбщем, не сoчтите меня сумасшедшей,
Максим Калашников Максим Калашников: М.Калашников: о пенсии и борьбе с дегенератами
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков о проститутках. И от АПН Северо-Запад
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss