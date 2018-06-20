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Московский листок

Канада легализовала марихуану

Опубликовано 20.06.2018 в разделе комментариев 0

Канада легализовала марихуану

Сенат Канады во вторник окончательно одобрил законопроект о легализации марихуаны, сообщает Associated Press. За легализацию высказались 59 сенаторов, против — 29, а еще двое воздержались.

"Нашим детям было слишком легко доставать марихуану, а преступникам — наживаться на этом. Наш план легализовать марихуану и регулировать ее рынок только что одобрен Сенатом", - написал в своем Twitter премьер-министр Канады Джастин Трюдо, продвигавший законопроект в парламенте.

Согласно документу, совершеннолетние граждане Канады смогут покупать до 30 граммов марихуаны и выращивать у себя дома до четырех кустов конопли. Марихуану можно будет продавать в онлайн магазинах. При этом наркотики нельзя будет продавать в тех же магазинах, где реализуется табак и алкоголь.

 



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